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К конфликту вокруг форелевой фермы подключился губернатор

К конфликту вокруг форелевой фермы подключился губернатор
Иллюстрация: страница компании в Facebook

Директор по развитию компании «Фермерская форель» написала в соцсети, что из-за конфликта с новым собственником Рыбхоза предприятие может закрыться. Евгений Куйвашев отреагировал на ситуацию.

#КОНФЛИКТ#НОВОСТИ

Евгений Куйвашев опубликовал в своем Instagram пост:

— Год назад я рассказывал о форелевой ферме «РыбаLOVE» из Михайловска. Напомню. Евгений и Ольга Павленко вместе с дочерью Екатериной научились разводить свежую и экологически чистую форель у нас, на Урале, организовали своё хозяйство, открыли магазин. В пандемию они не спасовали перед трудностями, а даже наоборот – ушли в интернет, нарастили онлайн-заказы. Я говорил о них, как о вдохновляющем примере для нашего бизнеса: из всех ситуаций можно и нужно находить выход!

Но сегодня я узнал, что михайловские предприниматели столкнулись с новым вызовом. Семья Павленко не может договориться с новым собственником рыбхоза на Верхне-Тагильском водохранилище, где они арендуют рыбоводные участки. Допустить, чтобы такое уникальное дело пропало, просто нельзя.

Поручаю главе Верхнего Тагила оперативно включиться. Мы не раз говорили о том, что любую хорошую предпринимательскую инициативу нужно поддерживать. Ресурсы для этого в арсенале местных властей есть. Нужны только желание и готовность: разобраться, вникнуть, поискать пути решения. Жду доклад главы с результатами работы до пятницы. Считаю, что уполномоченному по правам предпринимателей тоже нужно заняться проработкой темы. В тот же срок жду предложений по решению. Моему заместителю Алексею Шмыкову — взять вопрос под контроль

Ранее DK.RU подробно рассказал о конфликте, который начался три месяца назад у владельцев форелевой фермы «Фермерская форель» с новым собственником «Верхне-Тагильского рыбного хозяйства». Мы выяснили позиции обеих сторон.

Автор: Виктория Говорковская
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