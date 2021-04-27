К 2022 году к «Титановой долине» подведут железную дорогу

СвЖД закончила первый стрелочный перевод, соединяющий станцию Верхняя Салда с железнодорожной веткой в ОЭЗ. В перспективе ее резиденты будут перевозить до 500 тыс. тонн грузов в год.

СвЖД строит железнодорожную инфраструктуру, которая обеспечит транспортировку грузов в ОЭЗ «Титановая долина», в рамках концессионного соглашения между ОАО «РЖД» и правительством Свердловской области.

Длина железнодорожной ветки составит 7,3 км. В особой экономической зоне появится железнодорожная станция, 12 путей, 18 стрелочных переводов, а также подъездной путь к станции Верхняя Салда.

Совокупный объем железнодорожных перевозок резидентов «Титановой долины» оценивается в 500 тыс. тонн грузов в год. Обе станции будут иметь ключевое значение для перспективных объемов перевозок грузов местных предприятий. После всех выполненных мероприятий станция Верхняя Салда сможет принимать длинносоставные и контейнерные поезда, обслуживать грузоотправителей с учетом передовых технологий холдинга «РЖД», — сообщил начальник СвЖД Иван Колесников.

Завершить железную дорогу в «Титановую долину» планируют в 2022 г.

Реализация концессии позволит создать свыше 660 новых рабочих мест, ожидаемый объем инвестиций 1,8 млрд руб., — отмечает министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Ранее DK.RU писал, что «Титановая долина» выиграла суд у подрядчика, из-за которого задержали ее бывшего главу Артемия Кызласова.

Напомним, что пул резидентов ОЭЗ остается нестабильным. В марте Свердловский мининвест через суд расторг контракт с резидентом «Титановой долины» компанией «Микромет».

Она планировала открыть завод по выпуску титановых порошков. Инвестиции в проект оценивались в 246,1 млн руб. Компания начала подготовку к работе, получила разрешение на строительство в администрации Верхнесалдинского городского округа, арендовала у ОЭЗ участок площадью 1,3 га со всеми необходимыми коммуникациями. Однако строительство так и не началось.

Между тем из «Титановой долины» ушел крупный инвестор «Хухтамаки Файбер Пэкэджинг Екатеринбург» (подразделение финской компании Huhtamaki). Финны планировали создать на Урале производство экологически чистой упаковки для яиц и держателей для стаканчиков из переработанного волокна

В то же время в январе 2021 г. ЕВРАЗ и «Рейл Сервис» начали строить в «Титановой долине» инновационный завод. Стоимость проекта оценивается в 16 млрд руб.