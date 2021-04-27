Найти и устранить. Как понять, куда утекает ваша энергия

Для того, чтобы жизнь не превращалась в хаос, часто достаточно минимального ежедневного контроля. Если нет сил и на него — пора искать «энергетические дыры».

Декан факультета образования и здравоохранения Дейтонского университета Элисон Карр-Челлман делится своими способами сохранения энергии. Она выработала пять шагов, которые помогают находить и устранять потери энергии.

Жизнь человека полна мелких решений и действий. Поднять ли носок с пола? Помыть посуду до того, как лечь спать? А что насчет протекающего крана в ванной?

Бросить носок на пол — это проявление физической концепции — энтропии, о которой вы, возможно, слышали. Энтропия — это мера того, сколько энергии теряется в системе. Если система тратит слишком много энергии, начинается хаос. Чтобы подобрать один носок, нужно совсем немного энергии. Но если вы не будете ухаживать за двором, не будете чистить забитые трубы и не решите проблемы с электричеством, все это приведет к хаосу в доме, на устранение которого потребуется много энергии. И этот хаос отнимет время и возможность достичь других целей.

Но у меня для вас хорошая новость: у энтропии есть противоположность — негэнтропия. Как исследователь, изучающий социальные системы, я обнаружила, что мышление в терминах негэнтропии и энергии помогает бороться с энтропией и хаосом в повседневной жизни.

Минимизируйте потери энергии, максимально увеличьте прогресс

И в физике, и в социальных системах энергию можно определить как способность или возможность выполнять работу. За годы работы я заметила, что энергия теряется постоянно — например, организуется совещание для четырех человек, на котором планируется совещание для семи человек. Или самый ужасный кошмар для всех — собрания, вопросы которых можно было бы решить по электронной почте. Эти мелочи могут привести к тому, что лучшие люди начнут покидать компанию.

Размышляя об энергии так долго, я — как и другие ученые — начала задаваться вопросом: будут ли социальные системы работать лучше, если к ним применить физические концепции.

Мы с коллегами разработали теорию негэнтропии и, используя опросы и тематические исследования, изучили, как энергия теряется или приобретается во многих типах систем, включая высшее образование, лидерство в онлайн-образовании, организацию рабочего процесса и особенности онлайн-обучения.

По нашим данным, если люди понимают идею негэнтропии и предпринимают действия, ограничивающие потерю энергии, социальные системы становятся более эффективными.

Пять шагов к успеху негэнтропии

1. Найдите энтропию

Определите места, где теряется энергия в социальных системах вашей повседневной жизни. Можно представить это как тепловую карту дома, которая показывает, где теряется тепло — или энергия. Тепловая энергия утекает через плохо закрытое окно. На плохо организованной кухне тяжело найти нужную вещь. Плохо спроектированная система адаптации новых сотрудников может впоследствии привести к серьезным юридическим проблемам.

2. Расставьте потери по приоритету

Определите самые большие или досадные потери, а также те, на которые вы обращаете внимание чаще всего. Возможно, этот протекающий кухонный кран сводит вас с ума.

3. Придумайте план

Определите действия, которые позволят остановить замеченные потери энергии, и спланируйте способы решения первоочередных задач. Можно начать с ремонта протекающего крана или сбора носков. Если чрезмерное предварительное планирование собраний доставляет организации много хлопот, проанализируйте проблему и выясните, как ее исправить.

4. Пробуйте и обращайте внимание

Воплотите задуманное, но сосредоточьтесь и на приросте энергии. Реализуя негэнтропические идеи, отслеживайте, что сработало и сколько усилий это потребовало, фиксируйте идеи будущих негэнтропических действий, которые пришли вам в голову.

5. Выходите за рамки исправлений и профилактики

Пытаясь остановить потери энергии, вы можете обнаружить, что временами поддерживаете социальную систему, которая не приносит пользы, независимо от того, насколько гладко она работает. Не очень полезно улучшать способы знакомства новых сотрудников с культурой компании, если сама культура нуждается в изменении.

Негэнтропия не исправит плохие отношения и не поможет полюбить работу, которую вы ненавидите — это сложные проблемы. Однако, если вы будете замечать, где в вашей жизни теряется энергия, будет легче расставить приоритеты и делать что-то, чтобы улучшить социальные системы вокруг.