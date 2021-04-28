Парящие террасы и досуг на любой выбор: каким будет новый квартал на берегу Исети

«Кто ты в новом Сезоне?». Известный уральский девелопер представил самодостаточный квартал для жизни, где в любое время года найдется, чем заняться. Чем будет примечателен «Астон.Сезоны» на Уктусе.

В микрорайоне Уктус, на ул. Щербакова, началось строительство масштабного проекта от компании АСТОН — «Астон.Сезоны». Новый жилой квартал комфорт-класса разместится прямо на берегу Нижне-Исетского пруда, через дорогу от одного из самых больших зеленых массивов Екатеринбурга — Уктусского лесопарка. А на обустроенной набережной можно будет проводить время максимально разнообразно — строящихся жилкомплексов с таким объемом готового благоустройства еще не было. Но набережная и хорошая архитектура — это само собой разумеющиеся вещи, поэтому разработчики квартала решили сделать ставку на другие вещи. Подробнее об этом рассказали Илья Пискулин, руководитель компании DeVision, и Павел Бусыгин, коммерческий директор компании АСТОН.

«Ни одного квартала с таким объемом готового благоустройства никогда не было»

В рамках «Астон.Сезоны» до 2029 г. будет построено 10 домов, где будут жить около 5 тыс. человек. Это будет самодостаточный жилой квартал: с детским садом, тремя соседскими центрами для различных активностей жителей, торговой галереей, семейным рестораном и другими местами, необходимыми для комфортной жизни. Но главным преимуществом станет набережная: она будет реализована уже при строительстве первого дома, чтобы жители сразу могли пользоваться всей инфраструктурой. Ни один квартал не может похвастаться таким объемом готового благоустройства при первой очереди, отмечают Илья Пискулин и Павел Бусыгин.

«Мы выбрали название «Астон.Сезоны», потому что обещаем, что в рамках этого жилого комплекса вы будете проживать интересно любое время года. Жителям никогда не станет одиноки: всегда будет множество мероприятий, которые помогут провести время хорошо. Для каждого сезона мы решили выделить доминанты, которые будут основами жилого квартала с позиции досуга. И в какой бы сезон вы не жили, вы всегда будете знать, куда идти и где интересно. Зимой — кататься на горных лыжах, летом — на сапборде, осенью — пойти заниматься другим спортом.

Набережная — основная и самодостаточная зона для летнего досуга. Она будет открываться детской площадкой, далее последуют памп-трек для детей, место для выставок, амфитеатр для различных событий, от лекций до просмотра кино, места для арт-объекта и для проведения самостоятельных мероприятий, смотровая площадка, воркаут-зона, площадки для минифутбола, настольного тенниса и стритбола.

Илья Пискулин, директор агентства DeVision

Мы сформируем спортивный кластер, где расположится все, что нужно для здорового образа жизни. Для организации досуга жителей будут сформированы сезонные спортивные команды. А чтобы люди между собой перезнакомились, летом будут организовывать мероприятия на набережной. Она будет свободной для посещения жителями всего города, и расходы на ее содержание лягут на городской бюджет, а не на плечи жителей «Сезонов», — рассказывают авторы проекта.

Новый жилой комплекс — это в прямом смысле глоток свежего воздуха. Мы строим его в одной из самых живописных частей города, где сохранились богатство и эстетика живой природы в виде Уктусских гор и реки Исеть. Проект «Сезоны» отличается от того, что уже есть на рынке, и от того, что мы делали раньше. Мы создаем не просто композицию из высоток, а полноценный комплекс, внутри которого кипит жизнь, люди знакомятся, общаются и заряжают друг друга своими увлечениями, — говорит Вячеслав Трапезников, директор компании АСТОН.

Квартал, полный возможностей для отдыха и событий

Двор «Астон.Сезоны» станет приватной территорией, где жители смогут более спокойно проводить время, чем на активной набережной. В закрытом и охраняемом дворе, едином для всего квартала, будут детские площадки для детей разного возраста, спортивная площадка, кофе-пойнт. Безопасность двора будут обеспечивать система видеонаблюдения и контроль доступа.

Вся дворовая территория будет представлена в виде «каньона», по которому дети и остальные люди будут гулять, когда проект полностью реализуют. Прогулка по закрытому двору станет альтернативой людной набережной для тех, кто предпочитает тишину.

В первом доме откроется огромный соседский центр площадью более 180 кв. м — с кухней-гостиной, коворкингом, мастерской, игровой, комнатой для подростков, бьюти-пространством, зоной для праздников и спортивной студией, где можно провести персональные или групповые тренировки. Всего в «Астон.Сезоны» будет три соседских центра (в том числе «дом пионеров» для юношей и подростков): так как дети и взрослые предпочитают по-разному проводить время, решено «разделить» потоки.

Павел Бусыгин, коммерческий директор компании АСТОН

Для потребления будущих жителей в квартале спроектирован большой объем коммерческой инфраструктуры: общепит, кофейни, точки проката, событийным активностям, чтобы люди могли купить себе определенный образ жизни на расстоянии вытянутой руки.

В домах второй очереди разместится семейный ресторан, второй соседский центр, полноценный фитнес-зал, во дворе будут вертикальные лежаки и детские площадки с «норами», по которым дети очень любят лазить. В третьей очереди откроется батут, площадка для собаководов, велобокс с ремонтной базой — в квартале предполагается большой объем велосипедного трафика.

«Астон.Сезоны» — своего рода сериал для каждого жителя, где тот может выбрать для себя роль, которую будет играть в этот сезон. Быть горнолыжником, освоить лепку и рисование, стать спортсменом — здорово, когда не нужно тратить время и деньги, чтобы куда-то ехать, а все можно сделать дома, — говорят разработчики концепции.

Весной и осенью в «Астоне» делают ставку на мероприятия внутри жилого комплекса, а зимой — на горнолыжный комплекс «Уктус», который находится в 5 минутах езды от нового квартала. Планируется и подчеркнуть историческую подоплеку района: Уктус даже старше Екатеринбурга, и девелопер совместно с Музеем истории будет популяризировать историю района, чтобы люди и особенно будущие жильцы могли узнать, как начинался и развивался город.

Образ жизни в городе становится немаловажным при выборе места для жизни — это подтвердили и события пандемии. А в домах с выделенными соседскими центрами создать коммьюнити жителей будет гораздо проще.

На территории жилого комплекса предусмотрен также большой наземный многоуровневый паркинг, а на этапе строительства для жителей первых домов организуют наземную парковку на месте будущих очередей.

Рядом с кварталом, согласно плану развития Екатеринбурга, выделено место под детский сад. Кроме того, на Уктусе расположены три школы: №№ 131, 200 и 59.

Дома с парящими террасами и квартиры с теплыми лоджиями

Архитектуру квартала «Астон.Сезоны» девелопер создавал вместе с известным архитектурным бюро «ОСА». Доминантой каждого дома «Сезонов» станут парящие террасы: примерно на 13-м этаже на месте несколько квартир расположатся места общего пользования, где обустроят целый сад, а жители смогут поиграть в шахматы, поработать, выпить кофе или просто уединиться.

Фактически застройщик выводит из продажи несколько процентов квартир и отдает их в пользование жителям, жертвуя частью собственной прибыли. Как в хорошем отеле вы покупаете не площадь номера, а окружение и территорию вокруг, так и здесь: все вопросы о стоимости квадратного метра лежат за пределами квартиры. Человек покупает не просто квартиру, а место, где он будет с удовольствием проводить время, — рассказывает Илья Пискулин.

В первой очереди квартала будут студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры различных планировок — трехкомнатные квартиры запланированы в следующих очередях. Во всех квартирах будут теплые лоджии, где можно оборудовать кабинет, спортзал или поставить пуфик для чтения — сейчас появилась культура использования маленьких пространств, площадью 3-5 кв. м, важных, чтобы человек мог уединиться. Площадь студий составит от 24,7 кв. м до 31,8 кв. м. В самой компактной из них будет функциональный санузел с окном: в одной зоне разместятся ванна и туалет, а в другой — гигиеническая зона, где можно умыться, так что с точки зрения функционала это полноценная однокомнатная квартира.

В студии площадью 31,4 кв. м, будет сразу три окна. Самая большая студия, 31,8 квадратов, — классического типа, с разделением на зону отдыха и готовки пищи.

Площадь однокомнатных квартир, более комфортных и функциональных, чем студии, составит 36,8 кв. м и 42,7 квадратов.

Двухкомнатные квартиры будут представлены в трех планировках, от 50,8 кв. м до 63,8 кв. м. — в последней будет огромная кухня-гостиная площадью 24 квадрата. Отличительная особенность некоторых квартир — большие угловые окна. И ни в одной из квартир, за исключением двух, не будет комнат меньше 10 кв. м.

Резервирование квартир уже открыто, сейчас студии стоят от 2,18 млн руб., однокомнатные квартиры — от 3,05 млн руб., двухкомнатные — от 3,98 млн руб. Отделка — под чистовую: цементная стяжка на полу, оштукатуренные стены, в ванной установлена сантехника.

Еще одна фишка нового квартала — индивидуальные кладовые площадью 3-5 кв. м, где можно хранить спортивный инвентарь, сезонные вещи и многое другое, чтобы не захламлять квартиру.

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Фото: Денис Полуэктов, АСТОН.