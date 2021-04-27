Они не знают будущего, им просто везет. Почему не стоит верить прогнозам

«Никому не под силу предсказывать будущее. Но, если прогнозов много, то хотя бы некоторые из них сбудутся. Даже сломанные часы два раза в сутки показывают точное время».

Присушиваться к прогнозам нас научила эволюция, ведь куда проще переносить трудности, если узнал о них заранее и успел приготовиться. Карл Ричардс, инвестиционный консультант, уверен, что большая часть сбывшихся прогнозов — лишь случайность. Но даже если бы это было не так, все равно не стоило бы к ним прислушиваться. В книге «Психология инвестирования» Ричардс объясняет, почему важно игнорировать чужие советы.

Прислушайтесь к моему совету (совету незнакомого вам человека): следуя советам незнакомцев, берегитесь подводных камней.

Скажем, вы планируете отпуск. И вам попалась статья о том, как некий человек прекрасно провел время на ранчо в штате Монтана. Впечатлившись историей и фотографиями, вы отправляетесь туда, и весь отпуск вокруг вас вьются тучи сводящих с ума насекомых, вы уже ненавидите жару, местную еду и лошадей. Вполне вероятно, что автору статьи действительно было здесь очень комфортно. Но вы не он.

Финансовые журналисты, пишущие о личных финансах блогеры и авторы бестселлеров — все они воспринимаются нами как источники информации. Возможно, какие-то их идеи действительно интересны и могут оказаться для вас полезными. Но никто из них не скажет вам, как полученная информация и интересные идеи подходят для вашей конкретной ситуации. Они вас не знают. Что еще важнее, они не вы.

Тим Морер — специалист по финансовому планированию, педагог, писатель и мой друг. У него есть любимая фраза: «Личные финансы больше личные, чем финансы». Так и есть. Планирование финансового будущего — слишком личное дело. Так и должно быть. Толковый план, разработанный для конкретных обстоятельств, уникален, и то, что идеально подходит для вас, может обернуться катастрофой для вашего соседа. Поэтому прежде, чем принять важное финансовое решение, серьезно подумайте, как полученный совет соотносится с вашей личной ситуацией.

Ваши деньги и чужие прогнозы

За редким исключением рыночные и экономические прогнозы — не более чем предположения, причем некоторые из них совершенно безумные. Но чем туманнее экономическое будущее, тем сильнее искушение обратиться к финансовым гуру. Всем нравится верить в то, что будущее можно предсказать, а к предстоящим событиям подготовиться. Но так не бывает.

Читая прогноз, не забудьте два правила.

Никому не под силу предсказывать будущее. Знание истории тут не очень поможет, разве что в очередной раз напомнит: что-либо точно предсказать очень сложно.

Если прогнозов много, то хотя бы некоторые из них сбудутся. Даже сломанные часы два раза в сутки показывают точное время. Поэтому не стоит слишком серьезно воспринимать тех, кто время от времени предугадывает следующий поворот рынка. Скорее всего, им просто повезло.

Те, кто время от времени своими глобальными прогнозами попадает в точку, на самом деле не столь надежны, как их более скромные коллеги. В 2010 г. экономист из Оксфорда Джеркер Денрелл и исследовательница из Нью-Йоркского университета Кристина Фанг проанализировали данные из опубликованной в The Wall Street Journal статьи Survey of Economic Forecasts. Оказалось, что те экономисты, которым удается предугадать отдельные неожиданные повороты событий, в целом показывают худшие результаты. Аналитик, давший больше всех правильных экстремальных прогнозов, также отличался самой плохой общей картиной.

Профессионалы правы до тех пор, пока не ошибутся

В июле 2010 г. известный рыночный прогнозист Роберт Пречтер, поборник так называемой волновой теории Эллиотта, дал следующий прогноз: «Индекс Dow Jones, который сейчас находится на отметке 9686,48, вероятно, упадет ниже 1000 в течение, скорее всего, последующих пяти или шести лет, знаменуя окончание большого рыночного цикла».

В начале 2011 г. Роберт Шиллер из Йельского университета предсказал, что индекс S&P 500 в течение следующих десяти лет поднимется с 1280 пунктов (по состоянию на 10 января 2011 г.) до 1430, то есть годовой прирост составит 1,3%.

В июне 2011 г. маститый обозреватель Лазло Бириньи сделал прогноз о том, что индекс S&P вечером 4 сентября 2013 г. достигнет отметки 2854.

Вот такая картина. Три профессионала с тремя абсолютно разными прогнозами, причем каждый довольно таки экстремальный. И все три прогноза опубликованы в крупнейших новостных изданиях. Как должен действовать и что думать инвестор?

Просто игнорировать их.

Вы можете весело обсудить свое мнение о фондовом рынке с коллегами или знакомыми. Порой кажется, что любой уважающий себя американец считает своим долгом иметь личное мнение о рынке и экономике. Однако никто не сможет вам сказать, куда движется фондовый, равно как и любой другой рынок.

И даже если бы кто-то и обладал такой способностью, то каким образом вы или я смогли бы отличить такого человека от шарлатанов, которые периодически ловят удачу за хвост? К кому бы вы прислушались — к Пречтеру, Шиллеру, Бириньи или к кому-либо еще?

Зачем нам чьи-то советы?

Все мы люди, ничто человеческое нам не чуждо, и потому прогнозы привлекают наше внимание. Легкой мишенью для предсказателей нас делают вполне определенные факторы. Во-первых, инстинкт выживания заставляет постоянно отслеживать таящиеся в кустах опасности. А поскольку человек — существо социальное, мы обожаем быть в курсе событий. Нам нравится постить новости на Facebook или в Twitter. Подчиняясь первобытному инстинкту, мы стремимся быть высоко оцененными окружающими, быть теми, кто предупреждает других об опасности или предлагает им полезную информацию.

А между тем нельзя не признавать, что бóльшая часть происходящего — случайность, в то время как перемены — самая постоянная составляющая действительности. При принятии практически каждого решения мы ориентируемся на предсказания и прогнозы, включая погоду, время на дорогу от дома до работы и обратно, выбор костюма на завтра. Страшно даже представить, что большинство прогнозов (как наши собственные, так и чужие) в лучшем случае не вполне точны. И поэтому мы признательны, когда другие — особенно знаменитые, уважаемые люди, чьи слова цитируются в популярных изданиях, — делятся с нами своими предположениями относительно будущего.

Эволюция подарила нам способность получать необходимую информацию — «сканировать горизонт» — и быстро принимать решения. Эндрю Ло, профессор финансов из Массачусетского технологического института, как-то раз заметил: если бы некто был вынужден ежедневно перебирать весь свой гардероб, чтобы найти идеальные сочетания предметов одежды, то ему пришлось бы проанализировать тысячи возможных комбинаций.

То же самое происходит и в сфере инвестиций. Существуют миллионы способов, пригодных для использования в чьей-то конкретной личной финансовой жизни. И так приятно верить, что ответ на вопрос «что делать?» может прийти извне или кто-то поделится информацией, которая облегчит выбор (акции растут в цене; скупайте акции). Так как же себя вести, если понимаешь, что совет слишком расплывчат, а на прогнозы нельзя положиться? Ведь это же серьезная проблема, разве не так? На самом деле нет. Не нужно искать идеальные инструменты или идеальный инвестиционный портфель.

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