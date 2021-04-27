«Нас выживают из Рыбхоза. Нашу рыбу держат в заложниках» — Екатерина Сбоева

Предприятие «Фермерская форель» оказалось под угрозой закрытия. Новый собственник «Верхне-Тагильского рыбного хозяйства» фактически перекрыл арендаторам доступ к садкам, где содержится их рыба.

Екатерина Сбоева, директор по развитию форелевой фермы «Фермерская форель», рассказала в Facebook о конфликте с новым собственником «Верхне-Тагильского рыбного хозяйства»:

Я молчала три месяца. И все три месяца мы боремся за нашу рыбу. Проблема пришла оттуда, откуда не ждали. Нашу рыбу держат в заложниках. Мы перевозим форель на зиму на другое хозяйство, где арендуем садки, это делается для того, чтобы обеспечивать кормление и уход за рыбой зимой. Иначе мы бы выращивали рыбу до 1 кг лет пять. Так вот, Рыбхоз, где мы арендуем на зиму садки, продали, и теперь там новый владелец. И по неопределенным причинам он пошел на конфликт. Мы пытались его сгладить. Но закончилось все тем, что нас не подпускают к нашей рыбе. Мы не можем ее нормально кормить уже три месяца, представьте, как для нас это важно. Три месяца — это 500 граммов. Это не просто вес, это люди без работы. Это семьи. Это в конце концов, наши покупатели, которые хотят именно нашу рыбу, — пишет Екатерина Сбоева.

Она раскрыла DK.RU детали конфликта.

Семейное предприятие «Фермерская форель» размещало рыбу на зиму в садках ООО «Верхне-Тагильский рыбхоз» в течение нескольких лет по договору аренды — никаких проблем не было. Но в 2021 г. у Рыбхоза сменился собственник.

Мы хотели купить Рыбхоз, но условия продажи резко изменились, и мы не смогли конкурировать по цене. Мы были в диалоге с новым владельцем. Но потом что-то пошло не так. Он предложил нам отказаться от размещения в ультимативной форме: «забирайте свою рыбу — и уезжайте отсюда». Но мы не можем перевезти форель в реку Куба в Михайловске — в холодной воде она погибнет. А из Рыбхоза нас физически выживают, несмотря на действующий договор аренды и на то, что прибрежная полоса у нас в собственности. Мы оказались заложниками ситуации, — говорит Екатерина Сбоева.

По ее словам, руководитель Рыбхоза (с 8 февраля 2021 г. директор Саркисян Егор Бадилович — данные rusprofile.ru) ограничил владельцам форелевой фермы доступ на территорию. Они не могут кормить рыбу в нормальном режиме.

Раньше мы спокойно кормили форель три раза в день. Сейчас от нас пропускают одного сотрудника один раз в день. Рыба получает столько корма, сколько он сможет унести в руках — это капля в море, поскольку ежедневный норматив составляет 300 кг. Рыба может просуществовать на голодном пайке ок. 90 дней. Срок истекает. Кроме того, она теряет в весе и не растет, — поясняет Екатерина.

Владельцы «Фермерской форели» пытались договориться с собственником «Верхне-Тагильского рыбного хозяйства», даже предлагали выделить участок воды, где он сможет выращивать рыбу — безрезультатно. Условия договора аренды, действующего до 30 мая 2021 г., он игнорирует, хотя арендаторы четко выполняют все условия.

Перевозка форели в мае в Михайловск тоже под вопросом.

Обычно мы подъезжаем на машине максимально близко к садкам и загружаем рыбу в баки с кислородом. Но сейчас доступ к понтонной линии перекрыт. Мы можем подплыть на лодке, поскольку вода наша. Но 70 тыс. экземпляров таким образом не перевезешь — это сложно, рыба пострадает или уплывет, — поясняет Екатерина Сбоева.

Накануне майских праздников, в пик спроса на продукцию, владельцы «Фермерской форели» были вынуждены ограничить объемы продаж, поскольку рыбы в наличии мало. У компании долги за корм, и, если она не закупит новый, останется без рыбы. Основной канал продаж компании розничный. Но продукцию покупают и магазины, и рестораны. В числе последних «Агонь» Кирилла Шлаена.

Мы обращались в Администрацию города, в полицию, в прокуратуру — никакой реакции не последовало. Велик риск, что «Фермерская форель» перестанет существовать. Я решила вынести ситуацию в публичную плоскость в надежде, что нас услышат и помогут, — говорит Екатерина.

Екатерина и ее семья занялись разведением рыбы в 2011 г. в формате фермы с садковым способом выращивания в естественной среде, на холодной воде. Все остальные форелевые хозяйства в Свердловской области созданы на базе или с использованием советских рыбхозов на тепловодных водоемах. Только к 2016 г. собственники вышли на нормальные продажи.

Ранее Екатерина Сбоева рассказала DK.RU историю семейного бизнеса, который вырос из увлечения рыбалкой и теперь приносит своим основателям несколько миллионов рублей прибыли в год.

Она также поделилась историей потери денег из-за ошибки, допушенной при регистрации бренда, а также раскрыла, почему ее постоянно поздравляют с открытием ресторана, к которому ее семья не имеет отношения.