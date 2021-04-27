Снижение цены — бич системы. Как сделать конкурентнее госзакупки в сфере строительства?

«Сроки оплаты контролировать практически невозможно». В качестве антидемпинговой меры строители предлагают ввести систему рейтингования подрядчиков, исходя не из цены, а из опыта и квалификации.

Так заявил заместитель министра финансов Алексей Лавров в ходе международного форума о закупках в строительстве World Build/State Contract, организованного СРО «Уральское объединение строителей».

Как отметил Лавров, по итогам прошлого года доля несостоявшихся госзакупок в области строительства составила около 60%, что выше, чем в целом в госзакупках.

По словам Лаврова, несостоявшиеся процедуры — признак отсутствия конкуренции. Наиболее распространенная причина признания закупок несостоявшимися — подача только одной заявки (62%).

Напомним, на встрече с представителями Госдумы РФ, Министерства финансов Российской Федерации, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации, ведомствами из стран ЕС строители заявили о самых системных проблемах в законодательстве о закупках, которые мешают при взаимодействии заказчик/подрядчик.

Как сделать сферу закупок более привлекательной для строителей? На форуме собрали порядка 50 предложений по решению проблем в закупках из разных регионов России, включая Свердловскую область. Аккумулировали все итоговые решения в единый документ для рассмотрения в исполнительных органах власти России. В Госдуме и в Министерствах готовы слушать строителей, — рассказал Денис Снетков, СРО «Уральское объединение строителей».

Публикуем топ-6 решений для рассмотрения в исполнительных органах власти:

1.Снижение финансовой нагрузки на подрядчиков: введение обязательного авансирования и десятидневного срока приемки и оплаты работ.

Мы стараемся упросить процедуры. Закупки должны быть доступными для конкуренции. Обязательное авансирование может быть интересной новацией, — заявление Сергея Жигарева, председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

«В настоящее время сроки оплаты контролировать практически невозможно. После подписания акта приемки в электронном виде со следующего года у нас появится возможность контроля за соблюдением заказчиков срока оплаты, таким образом, начинается отчет времени для оплаты», — заявление Алексея Лаврова.

2. В качестве антидемпинговой меры (снижение цены — бич системы закупок) — введение системы рейтингования подрядчиков, исходя не из цены, а из опыта и квалификации, по сообщению Алексея Лаврова, с 2022 года.

3. Принять меры по сговору на торгах, в том числе с использованием «система Таран» (два участника намеренно снижают цены, третий участник «падает» по цене еще ниже, первые двое участников отклоняют заявки, третий признается победителем).

4. Введение требований к квалификации подрядчиков и закупки с помощью конкурса в капремонтах. Например, преимуществом будут наличие собственной производственной базы и аналогичный опыт (уметь ремонтировать дома не то же самое, что строить дороги). Те, кто выполняют ремонт лифтов, будут должны иметь минимум одного сотрудника, ответственного за монтаж и пусконаладке технических устройств с соответствующим уровнем квалификации.

«Пакет поправок — закупки с помощью конкурса, а не аукциона», — заявление Анны Огурцовой, заместителя директора департамента стратегических проектов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

5. Предоставить возможность увеличить цену контракта в связи с ростом стоимости материалов (оборудования). Известно, что строительные материалы, в том числе метал резко выросли в цене, при этом сметы рассчитываются по прежним ценам.

6. Унификация законодательства России и стран ЕС в части выбора подрядчиков (признание опыта прежде выбора по цене).