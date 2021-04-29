Как работает элитный ломбард и в каких случаях он может помочь предпринимателям

«Иногда люди намеренно оставляют имущество, зная, что не будут его выкупать. Бывает, что приходят владельцы компаний, которым срочно нужны деньги». Разбираем мифы о ломбардном бизнесе.

Обычно ломбарды ассоциируются у людей со скупкой краденых вещей и безумно высокими процентами займа, а многие и вовсе считают опасным обращаться в такие организации. Но большинство этих предубеждений уже устарели, а к некоторым участникам рынка были и вовсе никогда не применимы. Вместе с ломбардом люкс-сегмента «Перспектива» разбираемся в мифах о ломбардном бизнесе.

Справка Ломбарды «Перспектива» работают уже 16 лет, компания представлена в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Владивостоке — и в городах ближнего зарубежья: в Киеве, Алма-Ате, Ташкенте и Баку. Клиентами «Перспективы» становятся состоятельные люди, которые хотят реализовать или приобрести эксклюзивные часы или дорогие ювелирные изделия. Миф 1. Ломбарды — криминальный бизнес, там сбывают краденые вещи

Как на самом деле. В отличие от обычных ломбардов, элитные ломбарды, такие как часовой ломбард «Перспектива» не занимается скупкой изделий из золота с целью переплавки и продажи в виде лома. «Перспектива» работает с дорогими часами, ювелирными украшениями, крупными бриллиантами и люксовыми аксессуарами, которые имеют ценность именно как полноценное изделие, общая стоимость которого многократно превышает стоимость материалов, из которых оно изготовлено. Поэтому вещи, которые клиенты приносят в залог, никак не изменяются. Если человек не выкупает заложенное имущество, то залог реализуется именно как конкретная вещь, имеющая четкое описание, документы и идентификационные номера, по которым в дальнейшем всегда можно выяснить полную историю изделия, куда, когда от кого оно поступило и куда ушло.

В этом случае скупка краденого для ломбарда не несет ничего, кроме огромных убытков. Если какой-либо залог будет продан, а потом выяснится, что вещь была украдена, то ответственность перед следующим владельцем остается на плечах организации, покупателю компенсируют потраченные деньги, и эти расходы остаются на балансе организации, объясняют в «Перспективе».

Поэтому в элитном ломбарде всячески стараются исключить возможность приобретения и дальнейшей продажи украденных вещей. Во-первых, заем оформляют только по паспорту. Во-вторых, каждого клиента анализируют: как он выглядит, как себя ведет — чтобы понять, могла ли у него появиться определенная вещь. Любые сомнения в данном случае трактуются в пользу отказа от сделки.

В-третьих, при оформлении залога в ломбарде проверяют, числится ли изделие в общедоступных или закрытых поисковых базах, было ли заявлено о случае краж подобных вещей. Но даже если изделие не фигурирует в этой базе, ломбард не считает, что это является гарантией того, что она юридически «чиста», поэтому не менее важным фактором является именно приобретение изделий именно у таких солидных участниках рынка, как часовой ломбард «Перспектива», ведь у этой организации имеется многолетняя обширная клиентская база, и о краже каких-либо дорогих изделий там могут узнать даже раньше, чем в полиции, так как люди, которые обнаружили пропажу дорогой вещи, обращаются в первую очередь именно к ним.

Конечно же, при расследовании краж обращаются в часовой ломбард и сами полицейские, так что база у него самая оперативная и свежая, и о преступлениях узнают очень быстро.

Обратная связь и максимально оперативное информирование о возможном появлении на рынке подозрительного изделия или клиента на этом рынке в целом также считается хорошим тоном и принято во взаимодействии даже между конкурирующими организациями, так как это способствует соблюдению общих интересов всех участников.

Миф 2. Сдать вещь в ломбард можно только за бесценок

Как на самом деле. Все зависит от задачи клиента. Когда человек приходит отдать изделие в залог, ему озвучивают остаточную стоимость вещи. При этом в своей оценке ломбард ориентируется на реальные рыночные условия, и ценовой диапазон может быть довольно большим, но если человеку не нужна вся сумма, он может взять только её часть (к примеру, изделие оценивается в 1 млн руб., а клиенту нужно только 200 тыс. руб. — человек может взять именно эту сумму, и ему придется платить меньший процент при выкупе залога), в ином случае, если клиент хочет получить максимальную сумму займа, серьезная организация, действующая на конкуретном рынке, прямо заинтересована в том, чтобы залогодатель заключил договор и взаимодействовал в дальнейшем именно с ними. Люксовые изделия, имеющие высокую ликвидность, всегда принесут владельцу максимальную реальную стоимость при их передаче в залог.

Обратиться в ломбард можно также в том случае, если необходимо просто проверить изделие и сориентироваться по его стоимости. Специалисты «Перспективы» помогут его оценить.

Миф 3. Получить заем в ломбарде можно только под грабительский процент

Как на самом деле. Система процентных ставок очень гибкая, их уровень обсуждается, и для вип-клиентов ставка может быть очень низкой. В сегменте элитных ломбардов такая ставка обычно гораздо ниже даже предельных параметров, ежеквартально устанавливаемых Центробанком для ломбардной деятельности в целом. Чем выше сумма займа, тем ниже ставка, и её минимально значение нередко составляет 1-3 процента в месяц. При относительно небольших суммах займа ставка увеличивается, но и тогда остается значительно ниже средних для рынка значений.

Кстати, многие люди не знают, что деятельность ломбардов курирует Центробанк. ЦБ контролирует деятельность ломбардов в качестве надзорного органа, утверждает и ведет реестр организаций, проверяет отчетность и документацию участников рынка и контролирует множество других параметров, помимо предельной ставки кредитования.

Миф 4. Если не вернуть заем в срок, то ломбарды пришлют коллекторов

Как на самом деле. Когда человек закладывает изделие в ломбарде и получает под него заем, заложенное имущество выступает гарантом оплаты заёмщиком всех его финансовых обязательств. За счет этого и ломбард, и клиент остаются в мирных отношениях: никто не останется кому-то должен, даже если человек не выкупает имущество. Ломбард выдает сумму займа исходя из оценки изделия, и она покрывает как расходы по займу, так и будущие расходы по реализации залога. Коллекторы же работают с должниками микрофинансовых организациях и банков, которые выдавали займы и кредиты без предмета залога, обеспечивающего его фактический возврат.

Ломбард «Перспектива» работает по простым и прозрачным правилам. Обычно срок займа составляет 30 дней, еще столько же — льготный период, в течение которого вещь не может быть реализована даже в том случае, когда клиент не вернул в срок ни сумму займа, ни положенные проценты. Ломбард обязуется ответственно хранить имущество клиента весь этот срок, в том числе страхуя полную стоимость изделия от рисков его утери или повреждения.

При этом весь срок займа процентная ставка постоянна и не может быть увеличена, и лишь на следующий за истечением срока займа дополнительный месяц хранения изделия займа процентная ставка может быть увеличена на согласованное с клиентом заранее значение. Такая мера способствует тому, что заёмщик вовремя выкупает изделие, и не создается ситуация, когда клиент ошибочно расценивает срок займа в два месяца вместо одного, как было бы при неизменной ставке кредитования.

Это могло бы привести к нежелательной для клиента потере возможности выкупить изделие обратно по истечению льготного срока; при этом в течение всего периода до фактической реализации ломбардом невостребованного залога клиент имеет право или выкупить изделие, или погасить проценты за срок пользования денежными средствами.

В последнем случае срок займа обнуляется, никакого увеличения процентной ставки не происходит — такую пролонгацию с сохранением изначально процентной ставки клиент может осуществлять столько раз, сколько сам сочтет целесообразным. И лишь по истечении срока займа и льготного периода ломбард имеет право выставить залог на реализацию.

При этом в ломбарде «Перспектива», который ориентирован на долгосрочное сотрудничество с постоянными клиентами, если заёмщик не успевает вовремя выкупить свою вещь или заплатить проценты, даже в течение некоторого времени по истечения срока займа и льготного периода ему всё равно пойдут навстречу, отложив реализацию невостребованного залога.

Миф 5. Ломбардами пользуются только маргиналы

Как на самом деле. Возможно, такой контингент ходит в обычные ломбарды. Часовой ломбард «Перспектива» работает в совершенно другом сегменте и ориентирован на людей, у которых есть определенное состояние и активы. Посетители формата «сдать золото, серебро, магнитолу», как правило, не задерживаются в организации дольше 10 секунд, так как понимают, что пришли не по адресу, и ищут другую организацию.

В элитные ломбарда, такие как «Перспектива», приходят совершенно разные клиенты с разными целями. Иногда люди намеренно оставляют имущество, зная, что не будут его выкупать, так как только в такой специализированной организации, как часовой ломбард «Перспектива», могут фактически реализовать его по максимальной рыночной стоимости.

Бывает, что приходят владельцы компаний, которым срочно нужны деньги: у таких людей, как правило, максимум средств находятся в обороте, поэтому они могут заложить свое имущество, если знают, что в ближайший время им заплатят по контракту, но, например, зарплату сотрудникам нужно перевести уже сейчас.

В таких случаях часовой ломбард может спасти предпринимателя, так как наличные, с помощью которых можно решить текущие вопросы, выдаются оперативно, а кредитная история не важна — человек ведь приходит не просто одалживать деньги, а закладывает равноценное займу имущество, которое, после поступления средств, можно всегда выкупить обратно.

Миф 6. Пользоваться услугами ломбарда небезопасно

Как на самом деле. На территории часового ломбарда «Перспектива» не только обеспечивается видеонаблюдение и тревожная сигнализации, но и работает профессиональная физическая охрана, также внедрена и специальная система шлюзов, когда проход во внутреннюю дверь открывается только после закрытия внешней; присутствие посторонних лиц, других клиентов или даже необязательных в настоящий момент сотрудников организации при оценке изделия или совершении сделки полностью исключено; по желанию клиента, ему обязательно предоставят персональную охрану для сопровождения до автомобиля или, например, отделения банка.

Обеспечение же конфиденциальности клиентов и сделок — и вовсе один из ключевых моментов в работе часового ломбарда «Перспектива». Поскольку многие клиенты в любом случае стремятся сохранить свой визит в тайне, в ломбарде делают все, чтобы никто не узнал и не увидел, когда и с чем к ним приходит человек, была ли заключена сделка и имела ли место передаче денег — и так далее. Вежливое и предупредительное общение, любая требуемая помощь и участие, конечно же, при работе в этом сегменте строго обязательны.

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