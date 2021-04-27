Эксперты объяснили, почему в России до сих пор не печатают дома на 3D-принтерах

«В целом средняя заработная плата в России ниже, чем в Китае или Восточной Европе. Это приводит к тому, что использовать человеческий труд экономически выгоднее, чем новые технологии».

Почему дома до сих пор не печатают на 3D-принтере? Когда рабочих на стройках полностью заменят роботы? В преддверии VIII Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild эксперты ответили на популярные вопросы о настоящем и будущем робототехники в строительстве. На 100+, который пройдет в Екатеринбурге 5-7 октября 2021 года, этой теме будет посвящена отдельная секция.

Почему в Китае с помощью 3D-принтеров уже строят многоэтажные дома, а в России нет?

Исполнительный директор Национальной Ассоциации участников рынка робототехники, член Правления International Federation of Robotics, вице-президент Global Robot Claster Алиса Конюховская называет две основные причины.

Во-первых, стоимость рабочей силы — в целом средняя заработная плата в России ниже, чем в Китае или Восточной Европе. Это приводит к тому, что использовать человеческий труд экономически выгоднее, чем новые технологии. Во-вторых, есть определенные стандарты и нормативное поле, в рамках которого все должно осуществляться. И изменение технологий приводит к тому, что необходимо менять и стандарты. А это довольно сложно.

Д.т.н., профессор, заведующий кафедрой технологии и организации строительства НГАСУ (Сибстрин) Владимир Молодин добавляет, что российским ученым не хватает поддержки для развития инноваций.

В Китае перспективные разработки получают поддержку в виде грантов, ориентированных на реальное производство, — говорит он. — У строителей в России нет стимула вкладываться в новые технологии. За счет средств энтузиастов в Сибстрине создана и опробована в лабораторных условиях головка 3D-принтера. Изготовление целого 3D-принтера для стройплощадки — весьма дорогостоящая и неподъемная для университета задача.

Какие строительные специальности полностью исчезнут из-за роботов, а какие появятся?

Сейчас происходит расширение функционала некоторых специальностей, которого требует использование роботизированных технологий. Для стройки могут быть нужны операторы дронов, которые наблюдают за ходом строительства.

В первую очередь в сегменте строительства будут внедрять системы, связанные с автоматизацией рутинных задач и цифровизацией процессов проектирования и документооборота, а также контроля над выполнением задач персоналом. Интересный пример в этом плане — Музей роботов в Сеуле, при строительстве которого планируют активно использовать роботов.

В этом проекте разные типы роботов выполняют разные задачи, – рассказывает основатель и руководитель турецкого архитектурного бюро Melike Altınışık Architects Мелике Алтынышик. – Например, одна команда роботов собирает изогнутый металлический фасад музея, экономя при этом время и деньги. Под руководством системы информационного моделирования (BIM) они собирают, сваривают и полируют металлические пластины. Другая команда роботов печатает бетон методом 3D для окружающего ландшафта. Для обследования здания, мониторинга персонала и контроля роботизированных строительных машин используются дроны.

Таким образом, по словам Мелике Алтынышик, впервые в истории роботы возьмут на себя некоторые роли и обязанности, которые они раньше не выполняли — менеджер проекта, менеджер контроля, менеджер безопасности строительной площадки и другие.

К чему стоит подготовиться строительным компаниям из-за роботизации?

Из-за роботизации, считает Алиса Конюховская, придется в целом поменять подход к строительству — роботам нужно будет определенным образом перемещаться над строительной площадкой или внутри помещений.

Если мы хотим, чтобы роботы-курьеры доставляли нам что-то прямо до двери квартир, то необходимо интегрировать роботов в ИТ-систему дома и обеспечить для них безбарьерную среду, — говорит она. — Сейчас, например, доставка мобильными платформами до квартиры во многих домах невозможна, так как роботу затруднительно открыть дверь в подъезд или преодолеть ступеньки, вызвать лифт.

Поэтому, заключает Конюховская, для сегмента строительства есть две важные задачи роботизации — с одной стороны, применять технологии для своих процессов, а с другой — создавать инфраструктуру, адаптированную для эксплуатации роботов.

Подробнее эта тема будет раскрыта на 100+ TechnoBuild 5-7 октября 2021 года в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Посетить мероприятие можно будет офлайн, а также посмотреть записи выступлений спикеров онлайн на сайте форума и выставки.