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Компания Cleaning Group провела масштабную санитарную акцию в центре Екатеринбурга

Компания Cleaning Group провела масштабную санитарную акцию в центре Екатеринбурга
Автор фото: Светлов Артем. Иллюстрация: https://commons.wikimedia.org

Весна — пора глобальной приборки. На улицах Екатеринбурга — в том числе. Клининговая компания Cleaning Group очистила памятник В.И. Ленину на Площади 1905 года с помощью оборудования Karcher.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ

С 1998 года этот монумент является объектом культурного наследия России регионального значения. Памятник В.И. Ленину стоит на пути следования военной колонны во время Парадов Победы в Екатеринбурге. К грядущему празднику руководство Cleaning Group и приурочило социальную акцию.

Для осуществления такого масштабного мероприятия, наших добрых намерений и искреннего желания было недостаточно — нужны были современные технические средства. За помощью мы обратились к нашему давнему надежному партнеру — немецкой компании Karcher. Вместе мы разработали эффективный и деликатный способ обработки памятника: использовали технологию без чистящих средств, которая делилась на три этапа. Сначала монумент почистили водой, более серьезные загрязнения убирали при помощи высокого давления. Третий этап — комбинация различных температурных режимов. К работе привлекли профессиональных  альпинистов Cleaning Group, — рассказывает Олеся Малышева, управляющий партнер Cleaning Group.

Отмывали памятник от пыли и грязи при помощи аппарата Karcher HDS 9/50. Он способен развивать давление до 500 бар и относится к классу высокомобильных аппаратов высокого давления с подогревом воды. Такое оборудование пододит для очистки монументов, так как не требует питания от электросети. 

Полученный опыт и удовольствие от участия в жизни города побудили Cleaning Group разработать целый план мероприятий, направленный на обновление и улучшение знаковых для Екатеринбурга мест.

Справка

 
Компания Cleaning Group появилась на рынке Екатеринбурга 5 лет назад. В профессиональные компетенции организации входит профессиональная уборка промышленных и коммерческих объектов по всей России. Ежедневно сотрудники компании убирают, чистят, моют около 1 300 000 кв.м. На постоянном обслуживании ГК  Cleaning Group — 177 постоянных объектов. Компания работает с международными игроками — Ашан, Mallino Development Group, STS Logistics, федеральными сетями «Магнит», Х5 Retail Group, OZON.
В Cleaning Group работают более 500 сотрудников, которые постоянно повышают свои компетенции и учатся работать с новыми типами оборудования и на новых материалах. На базе компании открыт учебный центр, аккредитованный Британским институтом уборочных наук (BISC). Помимо классического клининга, компания работает в сфере Facility management.
Миссия Cleaning Group: помогать людям и бизнесу создавать и поддерживать чистоту и благоприятную атмосферу. Компания руководствуется четырьмя принципами: удовлетворенность клиента, доверие, результативность и инновации.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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