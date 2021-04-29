Компания Cleaning Group провела масштабную санитарную акцию в центре Екатеринбурга

Весна — пора глобальной приборки. На улицах Екатеринбурга — в том числе. Клининговая компания Cleaning Group очистила памятник В.И. Ленину на Площади 1905 года с помощью оборудования Karcher.

С 1998 года этот монумент является объектом культурного наследия России регионального значения. Памятник В.И. Ленину стоит на пути следования военной колонны во время Парадов Победы в Екатеринбурге. К грядущему празднику руководство Cleaning Group и приурочило социальную акцию.

Для осуществления такого масштабного мероприятия, наших добрых намерений и искреннего желания было недостаточно — нужны были современные технические средства. За помощью мы обратились к нашему давнему надежному партнеру — немецкой компании Karcher. Вместе мы разработали эффективный и деликатный способ обработки памятника: использовали технологию без чистящих средств, которая делилась на три этапа. Сначала монумент почистили водой, более серьезные загрязнения убирали при помощи высокого давления. Третий этап — комбинация различных температурных режимов. К работе привлекли профессиональных альпинистов Cleaning Group, — рассказывает Олеся Малышева, управляющий партнер Cleaning Group.

Отмывали памятник от пыли и грязи при помощи аппарата Karcher HDS 9/50. Он способен развивать давление до 500 бар и относится к классу высокомобильных аппаратов высокого давления с подогревом воды. Такое оборудование пододит для очистки монументов, так как не требует питания от электросети.

Полученный опыт и удовольствие от участия в жизни города побудили Cleaning Group разработать целый план мероприятий, направленный на обновление и улучшение знаковых для Екатеринбурга мест.