Большие квартиры против трендов, много денег из Москвы и БЦ под снос

«Правительство направит в Екатеринбург почти 10 млрд руб.». Это и другие важные заявления, а также новые большие проекты, главные события и тренды апреля. Дайджест рынка недвижимости — на DK.RU.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Миллиарды уже в пути. Москва выделила Екатеринбургу крупную сумму

Премьер министр России Михаил Мишустин провел заседание кабмина, по итогам которого сделал заявление о выделении средств Екатеринбургу.

По поручению президента правительство продолжает подготовку к проведению 32-й Всемирной летней Универсиады 2023 г. Она пройдет в Екатеринбурге. Сегодня правительство направит почти 10 млрд руб. на софинансирование строительства дворца водных видов спорта и центра художественной и эстетической гимнастики, — заявил Мишустин.

Глава правительства также отметил, что к августу 2023 г., когда в Екатеринбурге пройдут студенческие игры, потребуется построить, реконструировать или отремонтировать свыше 40 спортивных объектов.

Напомним, Универсиада, или Всемирные летние студенческие игры, пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 г. В недавнем интервью DK.RU губернатор Евгений Куйвашев назвал это событие одним из драйверов развития региона. На подготовку спортивной, транспортной и общегородской инфраструктуры к проведению Универсиады потребуется в общей сложности 64,72 млрд руб. Большую часть средств — 34 млрд руб. — должен выделить областной бюджет, еще 1,6 млрд руб. — городская казна. Из федерального бюджета ожидалось 9 млрд руб. Около 18 млрд руб. — средства из внебюджетных источников.

Как писал DK.RU, в мае 2020-го правительство РФ подписало распоряжение, назначившее единственным подрядчиком по госконтрактам на строительство, ввод в эксплуатацию и оснащение объектов Универсиады-2023 АО «Синара-Девелопмент» (входит в «Группу Синара» Дмитрия Пумпянского). Документ дает право основному подрядчику привлекать сторонние компании — при условии исполнения своими силами не менее 30% всех работ. Одним из первых привлеченных подрядчиков стала «Группа ЛСР»: в начале августа прошлого года компания подписала договор с генподрядчиком объектов Универсиады-2023 на строительство общежитий для спортсменов. Следом контракт подписал еще один региональный строительный гигант: «Атомстройкомплекс» возведет Дворец водных видов спорта.

Деньги — не проблема. Жилая башня с видом на воду обойдется в 1,1 млрд руб.

Банк ДОМ.РФ и группа компаний «Атомстройкомплекс» заключили соглашение о предоставлении проектного финансирования. Размер кредитной линии для строительства жилого комплекса «Репин Towers» в Екатеринбурге превысит 1,1 млрд руб. Как сообщили в компании, ЖК будет состоять из 29-этажной высотки на 296 квартир в Верх-Исетском районе. Дом строится на возвышенности, и из его окон открывается вид на центр Екатеринбурга и на Верх-Исетский пруд. Объект возводится в районе с развитой инфраструктурой, вокруг места строительства расположены несколько детских садов, школ и больниц. Дом будет сдан в эксплуатацию в 4 квартале 2023 г.

Проектное финансирование динамично развивается во всех регионах страны. Мы видим, что уже большая часть застройщиков успешно освоили новый инструмент финансирования жилищного строительства. Банк ДОМ.РФ активно расширяет список-застройщиков партнеров, открывает кредитные линии по всей стране. Наш новый партнер, компания «Атомстройкомплекс», представляет собой крупнейший строительный холдинг на Урале, мы положительно оцениваем перспективы развития нашего сотрудничества, — комментирует вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

По данным портала наш.дом.рф, на 23 апреля 2021 г. более 71% жилья (2 млн 86 тыс. кв. м) в Свердловской области строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 2 млн 910 тыс. кв. м жилья.

Как ранее писал DK.RU, прошлый год на рынке недвижимости прошел под знаком эскроу — за 2020 г. объем средств на счетах, где депонируются деньги покупателей квартир, вырос более чем на 1 трлн руб. В коллаборацию представители банковского сектора и девелоперы заходили с осторожностью, не всем нравился переход с долевого участия в строительстве на проектное финансирование. Опасения вызывали скорость проведения будущих сделок и возможный рост стоимости квадратных метров. Тем не менее, за полтора года работы в тесной связке банки и застройщики пришли к выводу, что бояться было нечего, рассказывали сами игроки.

Застройщики Екатеринбурга продали квартир на 15 млрд руб. И это только начало года

Аналитики подвели предварительные итоги продаж на первичном рынке жилья за первый квартал 2021 г. Суммарный бюджет сделок за три месяца достиг 15,4 млрд руб. Средняя сумма сделки составила 4,3 млн руб., цена квадратного метра — 87,2 тыс. руб. При этом 63,2% договоров заключались с привлечением ипотеки. Известно также, что средняя площадь покупаемой квартиры составила 49,2 кв. м. Всего же застройщики продали 179,6 тыс. кв. м.

Окончательные итоги будут лишь после того, как все мартовские сделки будут зарегистрированы. Но структурные показатели можно смотреть уже сейчас: 53% договоров долевого участия в строительстве заключается с квартирами до 45 кв. м. 84% сделок по ДДУ укладывается в бюджет до 6 млн руб., — сообщил глава аналитического центра Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Добавим, что цены на жилье начали расти в прошлом году после запуска программы льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках со ставкой 6,5% годовых. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в последнее время призывает прекратить программу. Эксперты считают, что цены на недвижимость продолжат рост, передавал DK.RU.

Против течения. Крупный девелопер продает горожанам большие квартиры

Эксперты отмечают уменьшение средней площади закладываемых квартир в новых проектах застройщиков Екатеринбурга. Так, в 2019 г. она составляла 56 кв. м, в 2020 г. — 51 кв. м. По данным Уральской палаты недвижимости, средняя площадь купленной в Екатеринбурге квартиры в прошлом году составила 50,5 кв. м. При этом один из ключевых застройщиков Свердловской области «Атомстройкомплекс», демонстрирует обратный тренд: средняя площадь продаваемых АСК квартир выше средней по рынку. По словам коммерческого директора компании Данила Кузнецова, в 2020 г. она составила 66,9 кв. м:

Для нашей компании это принципиальная позиция — строить качественное, разнообразное, функциональное жилье в любом ценовом сегменте. Помимо полноценных метражей, мы фиксируем увеличенную по сравнению со среднерыночными значениями площадь остекления наших домов, что дает квартирам больше естественного освещения, а также больший объем пространства — за счет увеличенной высоты потолков. Руководствуясь принципом «свобода в выборе», мы предусматриваем в домах максимум вариантов планировок — от компактных студий до семейных двухуровневых квартир, однако все они одинаково отвечают высоким критериям качества.

Г-н Кузнецов добавляет: компания непрерывно работает над повышением потребительских свойств жилья, чтобы всегда быть на шаг впереди рынка. Собственная производственная база, включающая более десятка современных заводов по производству строительных материалов, свой крупный проектный институт и подрядные бригады позволяют компании комплексно работать над качеством, прорабатывая проектные решения в тандеме с производственниками и логистическими службами.

Комплексный подход к строительству позволяет нам контролировать стоимость квадратного метра и предлагать покупателям удобные, доступные схемы для решения квартирного вопроса. Это обеспечивает «Атомстройкомплексу» стабильно высокие значения занимаемой доли рынка. Кроме того, компания берет на себя социальную ответственность и передает квартиры в своих новостройках выпускникам детских домов в рамках государственной программы, а также гражданам, переселяемым из ветхого, аварийного и устаревшего жилья, — резюмирует Данил Кузнецов.

Строительство здания от бюро Захи Хадид притормозилось

С реализацией проекта по строительству нового зала Свердловской филармонии возникли сложности. Как рассказал изданию «Ъ-Урал» источник в правительстве области, общая стоимость работ оценивается в 17 млрд руб., из них 2 млрд руб. необходимы на разработку проектно-сметной документации. Сделать ее планировалось в 2021 г., но в бюджете области деньги на эти нужды не предусмотрены. В апреле на совещании у первого заместителя губернатора Александра Высокинского зашла речь о привлечении кредита на проектирование объекта.

Но для этого нужны подтвержденные источники финансирования на само строительство или залог со стороны области. Ни того, ни другого нет. Проектировать объект в этом году пока не на что, — приводит слова чиновника «Ъ-Урал».

По его словам, сейчас проект пытаются включить в несколько госпрограмм, но есть опасения, что реализацию проекта могут перенести на неопределенный срок.

Отметим, еще осенью прошлого года DK.RU рассказывал о том, что работы по строительству нового зала филармонии идут с отставанием. Сдать объект к намеченному изначально сроку — юбилею Екатеринбурга в 2023 г. — помешала пандемия. Архитекторы работают над проектом удаленно, в режиме видеоконференции. Ситуация осложняется тем, что партнеры Zaha Hadid Architects находятся в разных странах — в Германии, Франции, Австралии, — объяснили тогда кураторы проекта.

Напомним, о строительстве нового зала филармонии заговорили несколько лет назад. В 2018 г. провели конкурс на лучший проект концертного зала. Победителем стало одно из самых авторитетных архитектурных бюро в мире — Zaha Hadid Architects. Его команда предложила построить большой и камерный залы на 1,6 тыс. человек и 350 человек соответственно, рассказывал DK.RU. На месте будущего строительства размещалась жилая пятиэтажка, которую необходимо было снести, а для этого — расселить людей. Не все собственники сразу согласились покинуть свои квартиры, переговорный процесс растянулся почти на два года. Расчистка площадки началась в июле 2020 г. Подрядчик строительства нового зала официально еще не выбран.

Читайте на DK.RU. «Люди не хотят жить в человейниках»: Во время пандемии (да и уже после нее) спрос за загородные дома и участки возрос кратно. Как будет развиваться рынок загородной недвижимости?

В Екатеринбурге снесут офисный центр

Здание на пересечении ул. Большакова и 8 марта в Екатеринбурге снесут до 25 октября 2021 г. Собственник, компания «Промавтосервис», получил отсрочку исполнения решения суда на полгода. Об этом говорится в решении Арбитражного суда Свердловской области. Сноса здания добивается администрация города.

Напомним, «Промавтосервис» взял в аренду участок в 2015 г. без права возведения капитальных строений, так как земля зарезервирована под строительство станции метро. Однако компания оформила землю в собственность и построила на ней двухэтажное здание. После чего обратилась в суд с требованием к администрации города продать участок за 12 млн руб. — это 15% от его кадастровой стоимости. Владелец участка настаивал, что здание построено законно.

Ранее DK.RU подробно рассказывал о судебных спорах между администрацией города и бизнесменами за землю над недостроенной станцией метро «Бажовская». Администрация Екатеринбурга оформила участок в собственность, на очереди — демонтаж здания. Если «Промавтосервис» откажется его снести, город найдет подрядчика для этих работ, расходы же взыщут с ответчика.

Уральский застройщик избавит Уралмаш от бараков

На днях в Екатеринбурге состоялся снос непригодного для жизни двухэтажного барака на ул. Калинина, 9. Это первое из шести ветхих зданий, расселением которых занимается «Атомстройкомплекс». На их месте запланировано строительство новой очереди ЖK «Северное сияние», одного из самых масштабных проектов компании.

Мы планируем возвести на месте бараков современный восьмиэтажный дом, сейчас работаем над проектом, — комментирует Екатерина Спирина, директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс». — Предполагается, что в доме будет всего по 5-6 квартир на этаже, вкупе с умеренной этажностью дом получится камерным, что в целом сейчас большая редкость для мегаполиса. Снос еще шести бараков и строительство современного жилья на их месте, безусловно, станет драйвером развития территории, повышения ее безопасности и привлекательности для пешеходов.

Напомним, что «Атомстройкомплекс» с 2012 года работает на Уралмаше по договору развития застроенных территорий. ЖК «Северное сияние» расположен в центральной части района, в шаговой доступности от метро. За годы освоения этой площадки компания расселила два десятка бараков общей площадью свыше 14 тыс. кв. метров, 270 проживавших в них семей улучшили свои жилищные условия благодаря застройщику. На месте расселенных домов построены современные жилые дома, рядом — бизнес- и торговый центры. Благодаря застройке в районе появились новые магазины, медицинские центры, предприятия сферы услуг. За этот проект компания удостоена значимой федеральной награды FIABCI PRIX D’EXCELLENCE в номинации «Лучший проект по развитию застроенных территорий».

В компании подчеркивают: приоритет «Атомстройкомплекса» — создание цельной, адекватной времени и сбалансированной городской среды, вовлечение депрессивных территорий в развитие Екатеринбурга. Недавно принятый закон о комплексном развитии территорий призван способствовать повышению эффективности этой работы.

Моне, Гоген, Ван Гог. «Эрмитаж-Урал» начнет работу этим летом

Екатеринбургский музей изобразительных искусств и Государственный Эрмитаж сообщили, что выставочный центр «Эрмитаж-Урал» откроется 1 июля 2021 г. Первым проектом, реализованным в отреставрированных залах Дома купца Бардыгина на ул. Вайнера, 11, станет выставка французской живописи и скульптуры XIX века из собрания Эрмитажа — «От романтизма к импрессионизму», сообщает ЕАН. В экспозиции — работы всемирно известных мастеров (Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, Огюст Роден и др.). Второй этаж займет постоянная экспозиция «Западноевропейское искусство XIV–XIX веков» — многие предметы искусства для этой выставки Государственный Эрмитаж подарил Екатеринбургу в знак благодарности за хранение своих шедевров в годы Великой Отечественной войны. На третьем этаже центра разместится мемориальная экспозиция, посвященная истории эвакуации Эрмитажа в военные годы на Урал.

Напомним, во времена Великой Отечественной войны в здании Музея ИЗО на Вайнера хранилось более 1 млн экспонатов Эрмитажа, которые были эвакуированы из Санкт-Петербурга. После войны часть экспонатов была передана уральскому музею. Сегодня в Эрмитаже выставляется только 8% всех экспонатов, остальные находятся в хранилищах. Чтобы предметы искусства стали доступны зрителям, создаются «филиалы» Эрмитажа. Центры уже открыты в Казани, Амстердаме и Венеции. Должны открыться в Омске, Екатеринбурге, Москве и Владивостоке.

Работы на площадке «Эрмитаж-Урал» вела компания «Атомстройкомплекс», технически объект был готов весной 2020 г. Как рассказывал DK.RU, строительство объекта велось с января 2019 г. Общая площадь здания центра составила 3844,4 кв. м, из них 2150,1 кв. м — площадь реконструируемой части существующего здания Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ), еще 1694,3 кв. м — площадь новой, пристраиваемой, части. Проект обошелся городскому бюджету в 500 млн руб., еще 200 млн руб. требовалось для технического оснащения центра. Эти деньги обещал выделить Минкульт. Предполагалось, что первые выставки в новом центре пройдут осенью 2020 г., однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Собственник уральского девелопера-гиганта получил награду от губернатора

Евгений Куйвашев, Павел Кузнецов

В резиденции губернатора Свердловской области Евгения Kуйвашева вручили государственные награды выдающимся уральцам. Главный инженер, собственник и один из основателей крупнейшего строительного холдинга региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» Павел Kузнецов удостоен знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Награда была учреждена в 2005 г., ее получают те, кто вносит весомый вклад в развитие Среднего Урала и России. На сегодняшний день кавалерами почетного знака стали почти 600 человек.

Напомним, Павел Kузнецов вместе с гендиректором АСК Валерием Ананьевым основали компанию 26 лет назад и развивали ее как уникальное предприятие полного цикла. Сегодня в холдинг входят проектный институт, подрядные структуры, парк современной строительной техники, заводы по выпуску строительных материалов (твинблоков, силикатного кирпича, утеплителя, цемента, извести и т.д.). Комплексный подход позволяет контролировать не только стоимость и сроки строительства, но и гарантировать качество, все инженерные решения проектировщики «Атомстройкомплекса» разрабатывают и совершенствует в тандеме с производственниками. Развитием промышленного производства «Атомстройкомплекса» все эти годы занимается Павел Kузнецов.

Все наши крупные заводы работают на внешний рынок и почти не зависят от нас. Минплиты своей мы потребляем менее 10%, остальное раскупается. Блоков на наши стройки идет не более 15%, остальное расходится среди жителей Екатеринбурга и окрестностей. В основном все материалы, которые мы производим, остаются в Свердловской области, наши заводы интегрированы в стройиндустрию региона. Внедряя новую технологию, новое производство, мы всегда ставим перед собой задачу, чтобы область получила то, чего раньше не имела, и на основании этого приобрела какие-то новые возможности, — отмечает г-н Kузнецов.

В компании добавляют, что является надёжным партнером правительства Свердловской области в решении задач социального развития и реализации в Уральском регионе национальных проектов «Жилье и городская среда», «Образование», «Развитие здравоохранения», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В портфеле компании порядка 20 объектов в рамках нацпроектов.