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Как компании МСП начать выпуск облигаций

Как компании МСП начать выпуск облигаций
Иллюстрация: https://pixabay.com

Этот и многие другие вопросы будут обсуждаться 4 июня на конференции Cbonds «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП: Екатеринбургская сессия».

В рамках конференции спикеры и участники рассмотрят:

  • Инвестиционный климат Уральского федерального округа;
  • Виды долговых инструментов и процесс выпуска облигаций;
  • Практические кейсы эмитентов;
  • Возможности финансирования компании от стартапа до IPO;
  • Инструменты денежного и валютного рынка.

С полной программой и спикерами можно ознакомиться по ссылке.

Для представителей промышленных предприятий и компаний нефинансового сектора (за исключением юридических и консультационных компаний) участие бесплатное, не более 2 представителей от одной организации.

Для остальных делегатов стоимость участия составляет 35 000 рублей. Подробнее об условиях участия можно почитать здесь.

По завершению деловой программы участников конференции ждет вечеринка от официального партнера - финансового ателье «GrottBjörn», одного из старейших уральских брокеров и Прайм-брокера Московской Биржи.

Партнеры мероприятия:

Генеральный партнер: СКБ-Банк;

Официальные партнеры: GrottBjorn, Юнисервис Капитал, Global Factoring Network;

Информационный партнер: DK.RU

Автор: Гринина Ирина
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