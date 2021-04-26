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Названа самая богатая компания Свердловской области

Названа самая богатая компания Свердловской области
Иллюстрация: ЕВРАЗ НТМК

Несмотря на значительное снижение чистой прибыли в 2020 г. по сравнению с допандемийными показателями, металлургическое предприятие вновь оказалось самым богатым в регионе.

#ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) оказался самым богатым предприятием в Свердловской области. Согласно бухгалтерской отчетности, в 2020 г. комбинат получил 65 млрд руб. чистой прибыли при выручке в 186 млрд руб. В 2019 г. прибыль предприятия насчитывала 111 млрд руб. при выручке 191 млрд руб. При этом годовой бюджет Нижнего Тагила составляет 15,5 млрд руб.

Также лидерами по прибыли в 2020 г. стали другая «дочка» ЕВРАЗа — Качканарский ГОК (29 млрд руб.), Первоуральский новотрубный завод (8,9 млрд руб.), «Сталепромышленная компания» (4 млрд руб.) и торговая сеть продовольственных магазинов «Монетка» (3,9 млрд руб.), пишет Ura.ru.

Evraz входит в число крупнейших производителей стали в мире. В России, по данным Forbes, Evraz — крупнейший производитель коксующегося угля, крупнейший производитель рельсов (76%) и стальной балки (68%), в США и Канаде — крупнейший производитель труб большого диаметра и лидер в производстве рельсов. Крупнейшие акционеры — Роман Абрамович (28,68%), Александр Абрамов (19,35%), Александр Фролов (9,66%) и Геннадий Козовой (5,75%).

Добавим, что почти два десятка владельцев активов на Урале вошли в список богатейших бизнесменов России. В частности, совладелец «Евраза» Роман Абрамович за год прибавил $3,2 млрд. Его текущеее состояние Forbes оценил в $14,5 млрд и поставил Абрамовича на 12-е место рейтинга. DK.RU приводил полный список миллиардеров с уральскими активами. 

Автор: Анна Хлебникова
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