Пандемия на 13% сократила число предпринимателей в Свердловской области

В регионе за год уменьшилось число юрлиц и ИП. Основное сокращение произошло в период ограничений, связанных с пандемией. Какие отрасли больше всего пострадали, а какие выиграли? Исследование.

За год с начала пандемии коронавируса количество юридических лиц в Свердловской области сократилось на 6% (с 116,3 тыс. до 109,7 тыс. организаций). За этот же период число индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 13% (с 123,9 тыс. до 107,5 тыс.). Такие данные приводит проект API Контур.Фокуса. Основное падение произошло в период с апреля по август, когда в регионе действовали ограничения, связанные с пандемией.

При этом количество ИП и юрлиц стремительно уменьшалось в период с октября 2020 по февраль 2021. В остальное время оно было относительно стабильно, и к апрелю 2021 г. индивидуальных предпринимателей в регионе зарегистрировано меньше, чем юрлиц.

Больше всего, по данным исследования, от пандемии пострадали игорный бизнес (-64%) и гражданская авиация (-36%), а также организации, чья деятельность связана с водным транспортом (-29%). Рост показали только три отрасли: производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (14%), деятельность почтовой связи и курьерская деятельность (7%), предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (4%).

Отметим, что ситуация в Свердловской области повторяет общероссийский тренд. В целом по стране также наблюдается сокращение юрлиц (-8%) и ИП (-15%). При этом среди отраслей с наибольшим падением числа юрлиц и ИП в целом по России оказались игорный бизнес (-53%), сфера гражданской авиации (-46%), сфера фитнес-, клининговых, образовательных услуг (-35%), страховые компании и негосударственные пенсионные фонды (-31%).

Только две отрасли показали рост числа предприятий в стране. Это добыча металлических руд (8%) и строительство инженерных сооружений (1%).

Однако однозначно сказать, что на сокращение количества юрлиц и ИП повлиял только коронавирус и связанные с ним ограничения, нельзя. Бизнес каждый день сталкивается с десятком рисков, говорит руководитель проекта API Контур.Фокуса Елена Катаева:

Если говорить о бизнесах, которые не пережили пандемию, то чаще всего предвидеть негативный исход можно было заранее по определенным признакам. Кризис же только усугубил и без того шаткое положение организаций. Так, например, к тревожным факторам можно отнести смену собственника и руководителя, переезд из одного региона в другой, снятие с учета и постановка на учет, высокая кредитная нагрузка. Следует также обращать внимание на рост количества арбитражных дел, где компания выступает в качестве ответчика. Особенно если это происходит неоднократно.

Напомним, что в 2020 г. Свердловская область занимала первое место в УрФО и пятое место в России по числу действующих предпринимателей, писал DK.RU.