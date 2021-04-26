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В России объединяют бизнес «Сибур» и ТАИФ. Нефтехимический гигант войдет в мировой топ-5

В России объединяют бизнес «Сибур» и ТАИФ. Нефтехимический гигант войдет в мировой топ-5
Иллюстрация: Пресс-служба «Сибура»

Два крупнейших игрока вместе будут расширять глубину переработки углеводородного сырья и развивать несырьевой экспорт. Ранее они конкурировали самостоятельно.

#ПРОМЫШЛЕННОСТЬ#НОВОСТИ

СИБУР (ключевые акционеры — Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко) и ТАИФ начали объединять свои нефтегазохимические бизнесы на базе «Сибур Холдинга», сообщили компании. Действующие акционеры «ТАИФ» (в том числе сыновья первого президента Татарстана Радик и Айрат Шаймиевы) получат в объединенной компании 15% взамен контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций АО «ТАИФ» может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией.  

Цель объединения компаний — повысить устойчивость нефтегазохимического бизнеса и его конкурентоспособность на мировом рынке: новая структура войдет в ТОП-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков, после того как будут завершены все инвестпроекты. 

Объединение наших компаний несет в себе огромный потенциал для развития отечественной нефтегазохимии. Для группы ТАИФ это позволит существенно ускорить реализацию проектов, вошедших в стратегию развития группы ТАИФ до 2030 года, размер инвестиций по которым в ближайшие 10 лет составит более 1,5 трлн рублей, повысить производительность наших предприятий, расширить ассортимент выпускаемой товарной продукции, — говорит председатель совета директоров ТАИФ Альберт Шигабутдинов.

Леонид Михельсон рассказал, что идея объединения «Сибура» и ТАИФ появилась еще 10 лет назад. Председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов говорит, что правительство поставило задачу расширять несырьевой экспорт и глубину переработки углеводородов внутри страны, и если ранее две компании самостоятельно конкурировали с международными корпорациями, то следующий шаг решили сделать вместе.

Кроме того, ТАИФ, который по сути является компанией одной площадки, фактически исчерпал возможности для роста, а объединение с «Сибуром» позволит продолжить развитие бизнеса, говорит Андрей Костин, гендиректор Центра отраслевых исследований. 

ТАИФ включает в себя «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», а также ряд других предприятий.
Автор: Андрей Пермяков
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