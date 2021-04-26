Москва и Питер в лидерах, республики терпят крушение. Где в России жить хорошо? Список

По итогам 2020 года положение многих регионов России в рейтинге уровня жизни населения серьезно изменилось. Жителям Тывы и Алтая приходится очень непросто, констатируют эксперты.

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов на основе качества жизни населения в 2020 году. Новый рейтинг учитывает влияние коронакризиса на региональном уровне. В первую пятерку вошли:

Санкт-Петербург

Москва

Белгородская область

Московская область

Воронежская область

Далее следуют Краснодарский край, ХМАО-Югра, Тюменская, Нижегородская, Свердловская области, Татарстан, Ярославская, Липецкая, Ленинградская, Брянская области.

В конце списка Республика Калмыкия, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Тыва.

В целом по итогам прошедшего года положение в рейтинге снизилось у 27 регионов, из них 20 потеряли от одного до трех мест в списке по сравнению с прошлым годом, шесть регионов — от четырех до семи. Больше всего изменений заметно в середине и конце списка.

Кризис, вызванный пандемией, ослабил сразу ряд показателей в регионах страны: оборот розничной торговли, просроченную задолженность по кредитам и уровень накоплений граждан. Улучшились, несмотря на пандемию, доступность жилья (субсидируемая ипотека) и обеспеченность объектами соцсферы (нацпроекты).

Читайте также: Льготные программы по ипотеке предложили объединить