На рынок аудиторско-консалтинговых услуг Екатеринбурга выходит новый игрок

Группа компаний «ВнешЭкономАудит» (г. Челябинск, генеральный директор Киселёва Светлана Витальевна) укрепляет позиции в регионах и открывает представительство в Екатеринбурге.

«ВнешЭкономАудит» — это динамично развивающаяся группа компаний, работающая с 2001 года. В числе основных компетенций компании: аудиторские услуги; услуги в области МСФО; консалтинг в области учета, налогов, финансов и права; бухгалтерские услуги; юридические услуги и т.д.

За 20 лет работы компания стала широко известна не только в Урало-Сибирском регионе, но и по всей стране как надежный высокопрофессиональный партнер. В течение последних нескольких лет «ВнешЭкономАудит» входит в ТОП-5 крупнейших компаний по данным журнала «Эксперт Урал».

География клиентов компании впечатляет: г. Москва и Московская область, г. Санкт-Петербург, г.Самара, г. Тюмень, г. Пермь, г. Нижний Новгород, г. Уфа, г. Магнитогорск, г. Оренбург, г.Екатеринбург и Свердловская область, г. Иркутск, г. Челябинск, г. Кемерово и т.д.

Несмотря на непростую экономическую обстановку в стране и стагнацию рынка аудиторских услуг в 2020 году, ГК «ВнешЭкономАудит» продемонстрировала стабильное развитие с ростом выручки по отдельным направлениям и увеличение числа партнеров.

В 2020 году пул клиентов «ВнешЭкономАудит» пополнился «Курганским машиностроительным заводом», «ЧЗПСН-Профнастил», Группой «Папилон» и другими громкими именами.

Укрепилось сотрудничество с крупными промышленными предприятиями Челябинской области: ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», АО «Златоустовский машиностроительный завод», Группа АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и т.д.

Среди профессиональных достижений группы — расширение спектра оказываемых услуг и новые форматы работы. В 2020 году в ответ на угрозу распространения коронавирусной инфекции «ВнешЭкономАудит» предложила клиентам эффективный алгоритм взаимодействия в онлайн режиме, что позволило обеспечить оказание услуг в срок с сохранением высокого качества.

Хотелось бы обратить внимание Екатеринбургских компаний на то, что ценовая политика у нас региональная, но уровень услуг, который мы даем выше, чем в среднем по рынку, даже федеральному. Мы нацелены на то, чтобы предвосхищать запросы клиента. Бывает, что компании приходят к нам за помощью и не могут четко сформулировать проблему. Тогда мы берем на себя роль врачей: приходим, выслушиваем проблемы и предлагаем решения. Нет желания навязать бизнесу лишние ненужные услуги. Если я понимаю, что аудит компании не нужен, то я об этом честно говорю, лишнего не предлагаю, веду честный бизнес и всегда стараюсь предложить клиенту что-то новое, передовое, такую услугу, которую другие аудиторские компании предоставить не в состоянии, — говорит Светлана Киселёва, генеральный директор «ВнешЭкономАудит».

Группа «ВнешЭкономАудит» активно развивает ряд направлений, которые формируют клиентский портфель:

услуги по вопросам, связанным с исполнением государственного оборонного заказа;

налоговый аудит и налоговый консалтинг;

оценка состояния бухгалтерского и налогового учёта для руководства/собственников бизнеса;

оценка уровня квалификации специалистов финансово-бухгалтерских служб;

бизнес обучение (это качественные уникальные мастер-классы, вебинары, круглые столы, направленные на повышение квалификации персонала и эффективности бизнеса в целом).

Я занимаюсь аудитом более 25-ти лет и знаю об аудите всё. Ежегодно компания проводит более 200 аудиторских проверок организаций различных сфер деятельности, масштаба и географической расположенности. Мы готовы предложить наш богатый опыт реализации проектов различного уровня сложности специально для среднего и крупного бизнеса, в том числе: аудит затрат, аудит материально-производственных запасов, реструктуризация бизнеса, проекты, связанные с налоговым планированием и внутренним контролем и т.п. Недавно был завершен интересный проект для крупного производственного предприятия. Нам была поставлена задача провести аудит одного из структурных подразделений (автотранспортный цех со штатной численностью более 200 человек и таким же количеством транспорта) с целью определения его дальнейшей судьбы: если оптимизировать, то как, стоит ли переводить на аутсорсинг, продавать ли технику, привлекать ли сторонний автотранспорт и т.д. Это очень большая комплексная работа, которая выходит за рамки традиционного аудита и решает стратегические задачи клиента. Подобных проектов становится всё больше, и мы к этому готовы.

Выбирая аудитора, бизнес всё чаще ориентируется на репутацию, профессионализм и качество предоставляемых услуг, а не критерий стоимости. Большинство переговоров сегодня начинается с фразы: «У нас уже есть несколько предложений по более низкой цене, но…». Собственники бизнеса, которым действительно важен результат, предпочитают детально обсудить техническое задание, а не выторговать скидку, — добавляет Светлана Киселева.

Ключевой капитал и фактор развития Группы «ВнешЭкономАудит» — это кадры. В настоящее время в компании работает стабильная штатная команда, способная обеспечить высокое качество предоставляемых услуг: аттестованные аудиторы, эксперты по бухгалтерскому учету и налогообложению, эксперты в области МСФО, финансисты, юрисконсульты, налоговый адвокат.