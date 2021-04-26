Правительство запретит заниматься просветительством людям без образовательного стажа

«Теперь ради одной лекции надо будет заключать договор, проводить через бухгалтерию, согласовывать со всеми инстанциями». Закон о просветительской деятельности еще сильнее зарегулирует образование.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил положение о просветительской деятельности, которое разработало Минпросвещения РФ. Согласно документу, к просветительской деятельности отнесены семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии, создание просветительских сайтов и организация лекториев по целому ряду тем, в том числе:

Гражданские права и свободы;

Популяризация научно-технических достижений;

«Повышение осведомленности о деятельности органов власти, освоение знаний, необходимых для участия в деятельности общественных организаций и движений»;

Распространение знаний об инновационных подходах, нацеливающих людей на создание новых инновационных социально значимых продуктов и тому подобное.

При этом заниматься просветительством физлица смогут только на основании договора с научно-образовательными и культурными организациями. Люди должны будут иметь минимум два года образовательного стажа, а также не иметь ограничений для занятия педагогической деятельностью, предусмотренные статьей 331 ТК РФ. В эти ограничения входят лица с судимостью по уголовным делам по ряду статей, от преступлений против жизни и здоровья до преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. То есть просветители фактически приравниваются к штатным преподавателям.

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Юрлица, заключающие договор о просветительской деятельности, не должны быть внесены в реестр НКО, признанных иностранными агентами, не иметь задолженностей по налогам и сборам. Сотрудник организации, который проводит мероприятие, должен соответствовать перечисленным критериям для физлиц.

Документ серьезно увеличит бюрократическую нагрузку, говорит доцент МГУ, член профсоюза «Университетская солидарность» Михаил Лобанов. Встречи с известными людьми или признанными профессионалами, которые до пандемии регулярно проводили в вузах, теперь станет гораздо сложнее готовить.