Почему интересная, «заряжающая» работа не спасает от выгорания — Дмитрий Румянцев

До 30-35 лет можно не замечать, что тратишь энергии больше, чем получаешь. Но потом ресурс молодости заканчивается, и возникает ощущение тотальной внутренней исчерпанности. Как не выгореть дотла?

Согласно исследованию Института Гэллапа, выгорание входит в топ-3 корпоративных заболеваний — 76% респондентов испытывали его хотя бы раз в жизни. В 2019 г. Всемирная организация здравоохранения включила профессиональный синдром эмоционального выгорания в Международный классификатор болезней, признав, что он влияет на состояние здоровья.

Из-за пандемии, поставившей на грань выживания тысячи компаний, многие собственники и топ-менеджеры переживают признаки жесткого выгорания. Об этом, в частности, пишет Forbes. Однако выгорание бывает не только профессиональным, и редкий человек с ним не знаком.

Дмитрий Румянцев, предприниматель, интернет-маркетолог, организатор конференции «Суровый Питерский SMM», создатель «Высшей школы таргета», поделился мнением, почему выгорают те, кто занимается вещами, которые их как бы «заряжают», и как набирать энергию:

— После моего поста в телеге* (в личном канале) про то, что не надо принимать решения в ситуации, когда у вас нет энергии и внутреннего ресурса, в «личку» посыпались вопросы о том, где эту энергию искать и как вообще бороться с выгоранием. Если честно, я вообще не ожидал такой реакции, но тема действительно интересная. Сразу скажу, я не эксперт в энергетических дырах, но свой опыт и свое видение вопроса раскрыть могу.

Что такое выгорание? Это потеря энергии. Почему происходит потеря энергии? Потому что вы тратите больше, чем получаете. Это ключевой момент, который вам надо для начала запомнить.

Если вы все время живете в ситуации, когда тратите больше, чем получаете, постепенно, день за днем, потери накапливаются. Примерно до 30-35 лет за счет внутреннего ресурса молодости это можно долго не замечать. Потом ресурс молодости заканчивается, и в один прекрасный день вы получаете обухом по голове. Ваши траты сил доходят до такой точки, когда возврата нет. И вот оно — выгорание, а в сложных случаях — депрессия. Это явления одного порядка. Естественно, выгорание может произойти и раньше, но это значит, что вы вообще тратили как не в себя, а возмещать не умели.

Почему выгорают те, кто занимается вещами, которые их как бы «заряжают»? Потому что на самом деле, занимаясь вещами, которые вам интересны и «заряжают», вы просто не тратите энергию на преодоление. Точка. Никакого притока сил у вас нет, у вас просто нет оттока. Именно поэтому есть фраза «найди дело себе по душе и никогда не работай» — такой режим максимально продуктивен из-за минимальной потери силы. Но это не значит, что потери сил нет вообще и ее не надо восстанавливать. Надо.

Почему не выгорают те, кто занимается явно не своим делом, от которого их тошнит? Они должны же много тратить? Потому что эти люди набирают намного больше за счет самых разных практик (об этом ниже). В результате да, они до фига тратят, но и до фига набирают. Баланс. Именно эти люди могут долго идти на морально волевых. Плюс чаще всего такие люди объективно молоды и находятся в продуктивном возрасте 20-30 лет.

Максимально эффективный режим — это заниматься своим делом, которое вас не бесит и которое не нужно преодолевать каждый день, и при этом заряжаться дополнительно энергией. Особенно после 35 лет. Если это невозможно, выдерживать баланс набора и потери.

Как набирать энергию? Тут нет никаких особых секретов. Все известно столетиями.

1. Спорт. Особенно движение. Плавание, ходьба, бег, велосипед. Короче, кардиотренировки. Но без перегрузок — это, наоборот, силы отнимет. Во многих статьях есть оптимальное время, можете нагуглить. Танцы тоже сюда относятся во всем их многообразии, потому что построены на движении. Силовые тренировки «ок», просто я ими меньше занимался.

2. Различные практики. Йога, цигун, тайзцы, капоэйра и т. д. Из всех этих практик больше всего я занимался жестким цигуном. Он же «железная рубашка». Практика построена на разных формах дыхания, в том числе и очень интенсивного, и довольно простых физических упражнений.

3. Устранение «зажимов» в теле, а по восточной теории — устранение «пробок» в энергетических каналах. Мало набрать энергию, надо чтобы она хорошо текла и на ее пути не было «плотин». Это достигается тоже различными спортивными и восточными практиками, которые построены на расслаблении и мягких, аккуратных движениях. Мои две любимые практики — мягкий цигун и шавасана.

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4. Нормальная и разнообразная еда. Не всякий бургерный отстой, чипсы и «шоколаАмериканская» кухня (самая ужасная в этом плане). А овощи, фрукты, нормально приготовленное мясо курицы и индейки, каши, рис. Лучше без хлеба. Есть те, кто полностью за вегетарианство, и они тоже наполнены энергией, но я не проверял. Мясо я ем.

5. Среда. Чтобы ни говорили, но все предыдущие действия заряжают гораздо эффективнее, если делать это на природе: в лесу, на озерах, у моря. Понятно, что это тяжело поменять, если живешь в городе, но, если стоит задача восстановления, лучше свалить в лес. Особенно в сосновый лес. Это сразу +100 к действиям.

6. Внутренний диалог. Это просто в данном случае обозначение. Таким словосочетанием я называю постоянное мысленное выяснение отношений со своими обидчиками. Продумывание планов мести, представлений, как я им отвечу, серф по сети со слежкой и чтением комментариев. Нет ничего бессмысленнее с точки зрения трат сил. Еще я это называю «тратить время на ерунду». Перестаньте это делать — и сил прибавится.

Возможно, кому-то покажется это все очень простым. Да так, собственно, и есть. Но мы же понимаем, все всё знают, но никто не делает, а потом оказывается не у дел.

*«Самое тупое, что вы можете сделать — это принимать ключевые решения, когда у вас нет энергии и вы не в ресурсе. Причем часто вам кажется, что вы, принимая эти решения, выйдете на другой уровень энергии и станете счастливее. Но это только кажется. Ключевые решения нужно принимать, когда вы наполнены энергией. Потому что тогда они будут идти реально от вас, а не от вашей слабости», — пост в Telegram-канале Румянцев Рулит .

Материал подготовлен на основе поста Дмитрия Румянцева в Facebook и публикуется на DK.RU с разрешения автора.