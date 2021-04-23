«Медузу» признали иноагентом, длинные выходные в мае, рост рубля. Главное 23 апреля

Минюст признал издание «Медуза» иностранным агентом. Рубль укрепился на фоне снижения геополитической напряженности. В начале мая будет 10 дней выходных.

Российский Минюст включил издание «Медуза» в реестр иностранных СМИ, «выполняющих функции иностранных агентов». В реестр попала латвийская компания SIA «Medusa Project», зарегистрированную в Латвии. В сообщении на сайте министерства сказано, что такое решение принято «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации».

«Медуза» обжалует решение Минюста, сообщила гендиректор издания Галина Тимченко. Никаких предупреждений о том, что «Медуза» может быть признана иноагентом, не было, отметила она, уточнив, что не удивлена, потому что «в России в 2021 году возможно все».

Внесение «Медузы» в черный список является ответом на действия Латвии, которая последовательно блокирует вещание и сайты российских государственных каналов, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на собеседника в администрации президента.

Путин объявил дополнительные выходные в мае

Президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими майские дни с 1-го по 10-е число. 11 мая страна выходит на работу. Ранее в производственном календаре было указано, что россияне работают с 4 по 7 мая.

Объясняя свое решение, Владимир Путин отметил, что принял во внимание предложение Роспотребнадзора. Глава ведомства Анна Попова обратилась к президенту и отметила, что длинные выходные поспособствуют снижению уровня распространения коронавирусной инфекции.

Существует определенный риск, когда граждане на общественном транспорте то уезжают из городов, то возвращаются в них. Такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным, — сказала она.

Курс рубля вырос после отвода российских войск из Крыма

Курс доллара в пятницу опустился ниже 75 рублей, а курс евро снизился до 90,3 рубля на фоне разрядки международной напряженности. Рубль начал расти после того, как накануне министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении проверок войск в Южном и Западном округах и их возвращении в пункты постоянной дислокации.

При этом Кремль отказался связывать прекращение учений на юге России и отвод войск из Крыма с предстоящей встречей президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение о передислокации войск не служит вопросам российско-американских отношений.

Навальный прекратил голодовку

Политик Алексей Навальный, который сейчас находится в заключении, объявил, что начинает выходить из голодовки, которую объявил, требуя, чтобы к нему допустили врачей.

«Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и — скажу откровенно — их слова о том, что анализы показывают: «через минимальное время лечить будет некого»... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания», — написал он.