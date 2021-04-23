Центробанк повысил ключевую ставку максимальными с 2014 г. темпами

Регулятор поднял ставку на 50 б.п. до 5% и допустил ее дальнейшее повышение на ближайших заседаниях, объяснив это быстрым восстановлением экономики и инфляционными рисками.

ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 5% годовых. Регулятор объяснил это тем, что темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными, а спрос восстанавливается все устойчивее и в ряде секторов опережает возможности наращивания предложения. Одновременно Центробанк повысил прогноз по инфляции на 2021 г. до 4,7–5,2%, по его оценке, она вернется к целевым 4% в середине 2022 г.

Быстрое восстановление спроса и давление инфляции формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике, объяснил регулятор. Он подчеркнул, что ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решение будет приниматься с учетом динамики инфляции, развитием экономики и оценки внешних и внутренних рисков, а также реакции финансовых рынков на них.

Во многом это (рост инфляции) является отражением устойчивого характера восстановления внутреннего спроса. Его влияние на темпы роста цен усилено ограничениями со стороны предложения, а также повышенным давлением со стороны издержек предприятий. В условиях действия ограничений на зарубежные поездки не израсходованные на эти цели средства домашних хозяйств частично перераспределены на потребление товаров и услуг внутри страны, — говорится в заявлении регулятора.

ЦБ также указал, что восстановление экономической активности приобретает все более устойчивый характер: по итогам первого квартала оборот розничной торговли приблизился к уровню до начала пандемии. Активно восстанавливается сектор услуг населению, чему способствует последовательное снятие ограничительных мер и постепенная вакцинация. По прогнозу Центробанка, в этом году российская экономика вырастет на 3,0–4,0% — то есть вернется к своему докризисному уровню во втором полугодии 2021 г.