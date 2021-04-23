На проблемную развязку в переулке Базовый выделили 600 млн рублей

Правительство Свердловской области решило направить 1,2 млрд руб. на ремонт дорог в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Половина этой суммы пойдет на реконструкцию развязки пер. Базовый-Комсомольская.

Средства на ремонт и реконструкцию дорог поступили в областной бюджет из федерального в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает ЕАН со ссылкой на департамент информполитики губернатора.

600 млн руб. направлено на строительство транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом в Екатеринбурге, — сообщил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

Такая же сумма будет потрачена на реконструкцию путепровода по улице Циолковского в Нижнем Тагиле и ремонт улицы Октябрьской там же.

Сезон автодорожных ремонтов в 2021 г. уже стартовал. В этом году планируется отремонтировать 45 участков общей протяженностью 42 км, уточнил на пресс-конференции глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Чтобы ремонты не мешали движению, мэрия решила изменить систему согласования дорожных работ, добавил он.

Теперь все работы, которые требуют перекрытия движения, будут наноситься на единую карту и разводиться по времени. Это уменьшит пробки и заторы. Кроме того, мы тщательно будем следить за тем, чтобы сетевики вели свои работы до того, как дорожники положат новое покрытие. Потому что бывали случаи, когда коммунальные службы раскапывали только что уложенный асфальт. Это, конечно, вопиюще. Мы постараемся впредь такого не допустить, конечно, если речь идет о плановом ремонте, а не об аварийных ситуациях, — сказал мэр.

Добавим, что в 2020 г. городские власти выполнили ремонт 41 участка автомобильных дорог общей площадью 667,72 тыс. кв. и протяженностью более 46 км. В январе пресс-служба мэрии озвучила, какие улицы будут точно отремонтированы в текущем году. Речь шла о следующих участках:

улица Бебеля, от улицы Готвальда до улицы Кирова

улица Заводская, от улицы Кирова до улицы Металлургов

улица Посадская, от улицы Гурзуфской до улицы Белореченской

улица Серафимы Дерябиной, от переулка Встречного до улицы Крауля

улица Шаумяна, от улицы Ясной до улицы Чкалова

проспект Орджоникидзе

улица 40-летия Октября, от улицы Кировградской до улицы Восстания

улица Фронтовых бригад, от улицы Шефской до дома № 78 по улице Норильской

улица Таватуйская, от улицы Маневровой до переулка Теплоходного

улица Автомагистральная, от улицы Бебеля до улицы Маневровой

улица Техническая, от улицы Бебеля до улицы Надеждинской

улица Вилонова, от улицы Учителей до улицы Раевского

Сиреневый бульвар

улица Фурманова, от улицы 8 Марта до улицы Шаумяна

улица 8 Марта, от дома № 167 по улице 8 Марта до строения № 1 по улице Академика Шварца

улица Щорса, от улицы Белинского до улицы 8 Марта

Сибирский тракт, от переулка Загородного до дома № 103 по Сибирскому тракту

Сибирский тракт, от дома № 2б по улице Варшавской до улицы Чистой.

Добавим, что вопрос ремонта дорог в городе периодически сопровождается скандалами. Так, несколько дней назад силовики провели обыски в офисе компании «УралДорТехнологии»: по сведениям из неофициальных источников, речь может идти о картельном сговоре с ее участием. Также ФАС обнаружила картельный сговор между двумя компаниями, занимающимися ремонтом дорог в Полевском городском округе — ООО «ГУДСР» и ООО «ИЦ «Дорконтроль», писал DK.RU.