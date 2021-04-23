Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 24.04
75,08
90,46
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Россияне стали экономить на базовых продуктах и поддержали продуктовые сертификаты

Россияне стали экономить на базовых продуктах и поддержали продуктовые сертификаты
Иллюстрация: Pixnio.com

Россияне стали гораздо меньше тратить на продукты из базового набора: хлеб, мясо, овощи и фрукты. На этом фоне больше половины граждан выступили за введение продуктовых сертификатов.

#БЕДНОСТЬ#НОВОСТИ

54% россиян положительно отнеслись к идее ввести продуктовые сертификаты, говорится в опросе «Левада-центра». Негативно к этой инициативе отнеслись 22% респондентов. Большинство из тех, кто поддерживает идею, мотивирует это тем, что в стране много бедных и государство должно им помогать. 

Наиболее типичные ответы респондентов звучали следующим образом: «Потому что это материальная помощь нуждающимся», «Потому что сейчас не хватает денег людям», «Хоть какая-то помощь народу», «Облегчит жизнь населения», «Люди с низким уровнем дохода смогут получить продукты», «Людям трудно жить. Продукты первой необходимости быстро и сильно дорожают». 

Число бедных в России сократилось впервые с 2014 г. Какие доходы выросли в пандемию?

Те, кто высказался против инициативы, аргументировали это тем, что: «Лучше дать деньгами», «Это не решит проблему», «Ассоциации с прошлым», «Спекуляция», «Трудно определить, кто бедный», «Приведет к очередям, дефициту» и прочие.

При этом, как подсчитали в исследовательском центре «Тинькофф Data» на основе анализа трансакций более 13 млн потребителей, россияне стали экономить на базовых продуктах. В частности, расходы на покупку овощей и фруктов потребители сократили на 30–60%, на мясо — до 25%, а на хлебобулочные изделия — на 40%. Одна из причин — продуктовая инфляция растет значительно быстрее, чем индексируется прожиточный минимум. Так, в феврале 2021 г. стоимость продуктов, входящих в потребительскую корзину, выросла на 16% год к году, тогда как прожиточный минимум вырос всего лишь на 7,5%. 

 
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Главный вывод из послания президента — отсутствие сенсаций». Экономисты о речи Путина«Главный вывод из послания президента — отсутствие сенсаций». Экономисты о речи Путина
  • Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, «где идет война»Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, «где идет война»
  • Офисы банка «Нейва» возобновили работу, несмотря на отзыв лицензииОфисы банка «Нейва» возобновили работу, несмотря на отзыв лицензии
  • «Набор мелких частностей не отменит главного». Эксперты — о последствиях послания Путина«Набор мелких частностей не отменит главного». Эксперты — о последствиях послания Путина
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.