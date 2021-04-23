Россияне стали экономить на базовых продуктах и поддержали продуктовые сертификаты

Россияне стали гораздо меньше тратить на продукты из базового набора: хлеб, мясо, овощи и фрукты. На этом фоне больше половины граждан выступили за введение продуктовых сертификатов.

54% россиян положительно отнеслись к идее ввести продуктовые сертификаты, говорится в опросе «Левада-центра». Негативно к этой инициативе отнеслись 22% респондентов. Большинство из тех, кто поддерживает идею, мотивирует это тем, что в стране много бедных и государство должно им помогать.

Наиболее типичные ответы респондентов звучали следующим образом: «Потому что это материальная помощь нуждающимся», «Потому что сейчас не хватает денег людям», «Хоть какая-то помощь народу», «Облегчит жизнь населения», «Люди с низким уровнем дохода смогут получить продукты», «Людям трудно жить. Продукты первой необходимости быстро и сильно дорожают».

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Те, кто высказался против инициативы, аргументировали это тем, что: «Лучше дать деньгами», «Это не решит проблему», «Ассоциации с прошлым», «Спекуляция», «Трудно определить, кто бедный», «Приведет к очередям, дефициту» и прочие.

При этом, как подсчитали в исследовательском центре «Тинькофф Data» на основе анализа трансакций более 13 млн потребителей, россияне стали экономить на базовых продуктах. В частности, расходы на покупку овощей и фруктов потребители сократили на 30–60%, на мясо — до 25%, а на хлебобулочные изделия — на 40%. Одна из причин — продуктовая инфляция растет значительно быстрее, чем индексируется прожиточный минимум. Так, в феврале 2021 г. стоимость продуктов, входящих в потребительскую корзину, выросла на 16% год к году, тогда как прожиточный минимум вырос всего лишь на 7,5%.