Производитель экстремальной экипировки из Екатеринбурга вышел на рынок США

Компания DragonFly заключила контракт с американской компанией на поставку зимней одежды. Таким образом, производитель успешно вышел из кризиса: в 2020 г. спрос на экипировку упал в два раза.

Первую партию одежды DragonFly отправит на американский рынок в июле-августе нынешнего года. Отшивать ее будут под брендом компании-партнера из США, пишет РБК Екатеринбург со ссылкой на совладельца компании Виктора Уткина.

По контракту производитель будет поставлять зимнюю одежду: горнолыжные и снегоходные костюмы и комбинезоны, плащи и термобелье. Сейчас на предприятии разрабатывают модельный ряд для американских покупателей.

Виктор Уткин сообщил, что всего в США будет продано несколько тысяч изделий, отшитых в России. Он рассказал изданию, что DragonFly также получил новый заказ от российского представительства компании Yamaha: экипировка для мотоциклистов выйдет под японским брендом и будет продаваться на российском рынке. Первая партия будет готова в середине лета 2021 г.

В прошлом году DragonFly испытывал серьезные сложности из-за пандемии коронавируса Covid-19, рассказывал DK.RU. Во время изоляции спрос на экипировку резко упал — в компании зафиксировали падение до 50%. Чтобы сохранить рабочие места и продолжить работу, компания была вынуждена расширить ассортимент продукции, укомплектовав линии пошива масок и защитных костюмов.

Самая главная задача — сохранить коллектив, выполнить свои обязательства по зарплате, плюс у нас много кредитных обязательств. Поэтому основная задача на год — выжить. Сохранить коллектив, выйти хотя бы в ноль и двигаться дальше — такие планы. Продолжаем борьбу за наше светлое будущее, — говорил в апреле 2020 г. Виктор Уткин.

DK.RU также подробно рассказывал, как появился бренд DragonFly. Основали компанию в 2011 г. Максим и Александра Соболевы, а идея отшивать спортивную одежду у них возникла, когда они сами стали обладателями мототехники. Приехав в магазин за подшлемниками, они были удивлены ценам на эти не слишком сложные в изготовлении изделия и решили попробовать выпускать их сами. В первом цехе Соболевы шили подшлемники и дождевики. Позже к ним присоединились дизайнеры Данил Кузвесов (работает в Ferrari) и Юлия Швидкая. Оба окончили УралГАХА, но после переехали в Италию.

В 2015 г. партнером проекта стал совладелец «БайкХауса» Ринат Фатыхов, а двумя годами позже долю основателей предприятия выкупил Виктор Уткин, который до этого работал в строительной сфере.

Обновленная команда расширила ассортимент изделий спортивной экипировкой, причем и крой, и дизайн разрабатывали самостоятельно.

Многие как делают? Берут готовое изделие известной марки и снимают с нее лекала. Китайцы вообще сразу же с подиума копируют. У нас другой подход: мы сами разрабатываем все от и до, — рассказывал Уткин.

За десять лет компания DragonFly разработала множество эксклюзивных моделей спортивной одежды и вышла на рынки Казахстана, Литвы, Латвии, Эстонии и Польши.