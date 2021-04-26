Фондовые рынки США и России: инвестиционные возможности и главные события

В США идет «сезон отчетности» — компании публикуют данные за первый квартал 2021 года, которые показывают, как они справились с пандемийным годом. Эти отчеты скажутся на движении индексов и акций.

Одно из главных правил для инвесторов — «покупай на слухах, продавай на фактах» — показывает, что ожидаемые события имеют зачастую гораздо более важное значение, чем свершившиеся. Что будет самым важным на рынках США и России в ближайшее время? Какие инвестиционные идеи актуальны? Рассказывает Николай Мишуткин, директор филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Екатеринбурге.

Наиболее ожидаемые события для рынка США

— Во-первых, американские компании, акции которых торгуются на биржах и доступны для покупки инвесторам, до 14 мая отчитываются за первый квартал 2021 г. Это время называется «сезон отчетности». Для многих инвесторов, особенно крупных хэдж-фондов, эта информация является очень важной для пересмотра позиций в своих инвестиционных портфелях. Если отчет компании оказывается хуже или лучше ожиданий рынка, то котировки ее акций падают или растут соответственно — за несколько дней и даже часов колебание может в среднем составить плюс-минус 5%.

Текущий сезон отчетностей очень важен как первый после пандемийного 2020 г. Компании работают в новых условиях целый год и будут сравнивать свои финансовым показатели с первым кварталом 2020 г., когда уже начались проблемы из-за пандемии COVID-19. Для инвесторов также важны прогнозы, которые публикуют компании. В январе этого года эмитенты дали оптимистичные прогнозы на весь 2021 г. При этом обычно менеджмент стремится к консервативным прогнозам относительно своего бизнеса, потому что лучше дать сдержанный прогноз и потом его превзойти.

Во-вторых, аналитики «Фридом Финанс» ожидают в июне-июле принятие инфраструктурного плана президента США Джо Байдена объемом $2,25 трлн. Он включает в том числе инвестиции в дорожную и электросетевую инфраструктуру (в том числе зарядные станции для электромобилей), «зеленую» энергетику и сети 5G. Принятие этого плана даст экономике положительный стимул.

Третье важное событие — публикация макроэкономических показателей, особенно характеризующих рынок труда и активность частного потребителя (показатели розничных продаж и число занятых в экономике). Американская экономика более чем на 60% зависит от активности потребления, поэтому раздача «вертолетных денег» гражданам США положительно влияет на бизнес американских компаний.

Еще достаточно долго мир будет жить с оглядкой на динамику заболеваемости COVID-19 и темпы вакцинации от него. Ожидается, что в США 75% населения будет привито к июню, что позволит ослабить меры профилактики распространения коронавируса. Аналитики не ожидают форс-мажоров со стороны вакцинации и динамики заболеваемости.

Наконец, не стоит забывать о взаимоотношениях США и Китая, пусть и поставленных сейчас на паузу. В связи с этим не стоит ожидать в краткосрочной перспективе каких-то новостей об обострении отношений двух крупнейших экономик. Однако в долгосрочной перспективе нельзя исключить изменения расстановки сил между Китаем и Соединенными Штатами.

Чего ожидать инвесторам в России

Основными драйверами для российского фондового рынка являются внешний фон и цены на нефть — сейчас они влияют положительно. Но рост нефтяных котировок ускоряет инфляцию, что может привести к повышению ключевой ставки ЦБ до 4,75% в мае-июне. Это положительно повлияет на доходность по депозитам, но рост инфляции и высокая ставка являются сдерживающими факторами для экономики. Мы не ждем, что рубль существенно укрепится относительно доллара на горизонте до конца года. Инфляционные ожидания будут давить на нашу валюту. Вероятнее всего, курс до конца года останется в диапазоне 73-76 руб. за доллар.

Вакцинация и дальнейшее снижение заболеваемости COVID-19 будут положительно влиять на экономику России и рыночные котировки. Очень важно для российского бизнеса, что, несмотря на пока не очень высокие темпы вакцинации, нет угрозы введения новых жестких локдаунов.

Негатив на отечественный рынок могут принести санкции. В июне США должны объявить санкционные меры в соответствии с законом об использовании химического оружия. Главные опасения связаны с ограничениями в отношении госдолга РФ, а именно возможностью запретить американским юридическим и физическим лицам владеть ОФЗ.

Инвестиционные идеи на рынке США от аналитиков «Фридом Финанс»:

· Trimble (потенциал роста +20%) производит программное обеспечение для индустриальных компаний и компаний промышленного сектора. Ожидаемый рост числа инфраструктурных проектов является для компании отличным драйвером роста в ближайшее время.

· D.R. Horton (+18%) — один из крупнейших девелоперов. Значительная часть инфраструктурного плана Байдена предусматривает ремонт существующих объектов недвижимости и строительство новых домов.

· Pfizer (+19%). Для производителя вакцины от COVID-19 драйвером является то, что вакцинация может быть продлена за пределы 2021 года и, вполне возможно, станет регулярной.

· Novavax (+70%). Ожидается одобрение вакцины компании от коронавируса в июне. Также аналитики отмечают рост спроса на вакцины от других заболеваний на фоне более пристального внимания людей к своему здоровью.

Инвестиционные идеи на российском рынке от аналитиков «Фридом Финанс»:

· ВТБ (цель — 0,063 руб. Потенциал роста +40%). Драйверами роста акций станут рост ипотечного кредитования и привлекательная дивидендная политика.

· Qiwi (1000 руб., +23%). Положительно влияет ослабление ограничений Банком России. Также в цену заложено снижение цены большее, чем ожидается по результатам квартала.

· Группа ЛСР (1100 руб., +30%). Девелоперская компания в значительной мере ориентируется на региональный рынок, где ожидается оживление в результате ускорения роста экономики.

· ММК (76 руб., +26%). В период шоков операционные показатели металлургических компаний традиционно стабильны, также ожидается, что эмитент выплатит высокие дивиденды.

Чтобы составить диверсифицированный портфель, максимально защищенный от повышенных рисков или снижения рубля, инвестору стоит покупать акции и иностранных компаний, и российских.

О том, как вкладываться в рынок США или РФ, вы можете узнать подробнее в офисе ИК «Фридом Финанс» по адресам:

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 61, БЦ «Венский дом»

Телефон: +7 (343) 351-08-68

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