Екатерина Спирина, «Атомстройкомплекс»: «Новые районы должны развиваться комплексно»

С начала года ключевой темой в сфере строительства стал закон о комплексном развитии территорий. Он открывает Екатеринбургу перспективу обновления районов с устаревшей застройкой и инфраструктурой.

Комплексного подхода требуют и новые районы города, выросшие на периферии, где активно идет жилая застройка и наблюдается недостаток социальной инфраструктуры. Какой арсенал средств используют застройщики для комплексного развития новых территорий, на примере микрорайона Kраснолесье, рассказала директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина.

Принятый закон о КРТ подразумевает, что строительство жилья теперь будет увязано в единый процесс со строительством и обновлением социальной инфраструктуры: дорог, школ, садиков. Означает ли это, что вопрос автоматически снимается с застройщиков?

— Крупные, системные девелоперские компании всегда включены в процесс развития города и реализацию стратегических задач, поставленных руководством страны перед областными и муниципальными властями. По факту, все мы решаем общую задачу: сделать так, чтобы в городе было удобно и комфортно жить, чтобы его развитие было устойчивым. Отстраниться от процесса строительства социальной инфраструктуры для нас как для бизнеса невозможно: возводя новые жилые комплексы, мы так же, как и жители наших домов заинтересованы в том, чтобы рядом появлялись магазины, детские сады, поликлиники, парки и все, необходимое для жизни. А значит, мы будем всесторонне содействовать этому.

Один из молодых микрорайонов города, где активно работает «Атомстройкомплекс» — это Kраснолесье. Что предусматривает компания для комплексного развития этой территории?

— Мы провели опрос среди жителей, чтобы определить для себя ключевые задачи микрорайона и предложить свое участие в их решении. Опрос показал, что в целом жители довольны своим местом проживания, но хотели бы повышения доступности, качества и безопасности рекреационных зон, появления в районе новых социальных объектов — в первую очередь это касается школ, садиков, мед. учреждений. Исходя из этого мы определили несколько направлений для работы: содействовать развитию юго-западного лесопарка, граничащего с районом и являющегося основным местом отдыха для жителей района. Также мы постарались выделить на своей земле участки под строительство муниципальных образовательных учреждений, чтобы передать их городу и таким образом ускорить строительство недостающих объектов. Наконец, развитие территории происходит за счет появления новых коммерческих предприятий сферы услуг.

Фото: стела в Юго-Западном лесопарке

Что уже удалось реализовать из этого списка?

— Мы проделали большую работу в Юго-Западном лесопарке: провели за свой счет исследование территории парка, оцифровали все дорожки и тропинки, зафиксировали все существующие функциональные зоны, а также чаяния и пожелания пользователей. На основе этой информации была разработана и согласована с жителями концепция развития парка, которую министерство природы Свердловской области взяло за основу при разработке ТЗ на проектирование.

В этом году мы выполнили первый этап проектных работ, которые подразумевают оформление части тропинок парка, установку навигации и входных групп, а также одного арт-объекта. Надеемся, что проект будет реализован. Доступная и комфортная для прогулок зеленая зона — одна из базовых, ключевых потребностей человека. Каждый из нас прочувствовал это в год пандемии. Екатеринбург — зеленый город, у нас большое советское наследие в виде парков и лесопарков. Сегодня наметился положительный тренд на обновление этого наследия, стремление власти, горожан, экспертов повышать качество зеленых зон города.

Какая новая инфраструктура появится в Краснолесье вместе с новой жилой застройкой?

— Сейчас мы строим в микрорайоне два крупных объекта — это ЖK «Балтийский» и ЖK «ART. Город-парк».

Фото: строительство первой очереди ЖK ART. Город-парк в микрорайоне Краснолесье

На площадке «ART. Город-парк» мы выделили место под строительство объекта инфраструктуры — рассчитываем, что это будет детский сад на 100 мест, и сейчас занимаемся выделением земельного участка для его размещения. Земельный участок и проектную документацию, необходимую для строительства детского сада, мы можем передать городу. Наша задача — не оставить этот участок пустовать, а сделать так, чтобы он приносил пользу жителям сразу. Мы готовы за свои средства построить здание, которое сможет выкупить любой инвестор — муниципалитет для размещения детского сада, или частный оператор, который сможет открыть здесь детский образовательный или спортивный центр. Мы готовы оставить здание в собственности и сдавать в аренду социально-ориентированному бизнесу, чьи услуги будут актуальны для жителей.

В рамках строительства ЖK «Балтийский» мы выделяем землю под школу на 1100 мест — сейчас проект планировки проходит согласование. Если он будет утвержден, мы готовы принять участие в проектировании и строительстве этой школы.

В новой очереди комплекса у нас запланировано два дома с пристроенными коммерческими помещениями, одно из них займет фитнес-клуб площадью 2500 кв. м, с 25-метровым бассейном, второе — новая детская поликлиника НМТK «Микрохирургия глаза». Это одно из двух новых отделений «Микрохирургии глаза», которые мы строим в партнерстве с медицинским учреждением. Второе, напомню, появится в центре города, в многофункциональном комплексе «SVOBODA Residence». Для этих объектов все работы по проектированию и строительству мы выполняем целиком за свой счет, без привлечения бюджетных средств — и передаем их «Микрохирургии глаза» в аренду. Такой союз бизнеса и медицины позволяет нам обеспечивать горожанам возможность получать высококлассные медицинские услуги мирового уровня рядом с домом. Я напомню, что большая часть пациентов клиники получает лечение бесплатно, по ОМС. Безусловно, этот подход нужно тиражировать — и мы намерены продолжать работу в этом направлении. Помимо этого, в каждом новом доме мы предусматриваем помещения под соседские центры, магазины, кафе, пункты выдачи товаров — все то, что делает нашу жизнь комфортной.

Ранее вы предлагали выделить землю на своем участке в Краснолесье для строительства крупного образовательного кластера из двух школ, двух садиков и спортивного стадиона — потребность в них в микрорайоне крайне высока. Какова судьба этого предложения?

— Мы действительно разработали концепцию многофункционального жилого района «ART. Город- Парк», и сделали это в максимальном соответствии со стандартами ДОМ.РФ — напомню, стандарты были приняты Минстроем РФ в прошлом году, это первый в России документ, задающий четкие критерии комфорта.

Фото: вариант развития квартала в Краснолесье в соответствии со стандартами Дом.рф

Предложенная нами концепция предполагает строительство современных жилых кварталов по периметру участка, а в центре – благоустройство общедоступного парка площадью 6 га, реализацию образовательного кластера, состоящего из двух школ по 1250 мест каждая, двух детских садов по 300 мест каждый, а также большого межшкольного стадиона, которым могли бы пользоваться жители всего микрорайона. Сейчас этот проект существует на уровне концепции, предложения. Приступать к проектированию можно будет только при условии внесения изменений в генеральный план развития города, когда участок получит соответствующее назначение.

Параллельно мы разработали концепцию освоения этого участка в соответствии с действующим генпланом — он предполагает парк большей площади и строительство жилья в другой конфигурации. Выбрать путь развития территории должны жители, власть, эксперты. Территория имеет колоссальный потенциал и может стать драйвером развития микрорайона. На соседнем участке, находящемся в нашей собственности, мы сейчас продолжаем строительство новой очереди ЖK «ART. Город- Парк». Два дома уже сданы и заселены, в планах — построить еще два. У них будет общий закрытый двор, соседский центр, двухэтажный подземный паркинг, объекты торговли и услуг на первых этажах.

Насколько «Атомстройкомплекс» как бизнес вовлечен в процесс развития районов на периферии, таких как Kраснолесье? Выгодно ли это бизнесу?

— Для нас как для компании, сосредоточившей свою деятельность в Екатеринбурге, важно повышать его привлекательность для жизни и работы, делать его городом мечты — это позволяет строить долгосрочные планы по развитию сферы строительства и архитектуры, расти профессионально и видеть результаты своих трудов.