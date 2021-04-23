Имущество «Корпорации развития» пошло с молотка. Турбину за 196,5 млн купил ИП

Индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга выкупил лот №1 из имущества, принадлежавшего «дочке» «КР». Таким образом, распродажа имущества самого скандального ОАО продолжается.

Торги по реализации имущества ООО «Энергетическая компания «Урал промышленный – Урал полярный» (ЭК «УП-УП») состоялись 12 апреля, об этом сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Организатор площадки — «Российский аукционный дом».

Был реализован лот №1: стартовая цена за газотурбинную установку SGT-600 Siemens Industrial составила 191 млн 723,4 тыс. руб., победитель аукциона купил ее за 196 млн 555 тыс. руб.

Обладателем турбины стал индивидуальный предприниматель Кузьминский Дмитрий Борисович, проживающий в Санкт-Петербурге.

Удивительно, что в нашей стране есть ИП, которые могут купить оборудование ценой почти в 200 млн руб., — комментирует независимый финансовый аналитик Виталий Калугин. — Вообще, цена подобной новой турбины наверняка выше предложенных 2,2 млн евро. Я полагаю, что это восьмизначные суммы в евро. А эта турбина вряд ли сильно много работала, чтобы стоить в разы ниже. Очевидно, что этот ИП — не конечный покупатель, а промежуточное звено, а заказчиком может выступать крупная энергетическая компания.

Действительно, судя по публичной информации, сфера деятельности ИП Кузьминский Дмитрий Борисович далека от энергетики: он занимается консультациями и работой в области компьютерных технологий, а среди рода деятельности аффилированных с ним компаний — «управление недвижимым имуществом», «торговля оптовая прочими машинами и оборудованием» и «деятельность стоянок для транспортных средств».

ООО ЭК «УП-УП» стало банкротом в 2016 г., когда выяснилось, что одна из обещанных электростанций — ТЭС «Полярная» — так и не была построена, хотя на ее строительство акционеры выделили 17 млрд руб. Общая сумма требований шести кредиторов к ЭК «УП-УП» составляла почти 20 млрд руб. Основная часть долга пришлась на «Чешский экспортный банк», финансировавший строительство «Полярной».

В учредителях ООО ЭК «УП-УП» значится ОАО «Корпорация развития», которая, в свою очередь, стала «наследницей» скандально известной корпорации «Урал промышленный – Урал полярный».

Напомним, проект «Урал Промышленный – Урал Полярный» появился в 2005 г. по поручению президента Путина. Главная его цель — обеспечивать промышленное и деловое развитие Северного Урала через освоение месторождений полезных ископаемых и прокладку дорог.

В 2012 г., после серии коррупционных скандалов, общество было переименовано в ОАО «Корпорация Развития», акционерами стали регионы УрФО. Но на этом скандалы не прекратились. Самым громким стало задержание гендиректора корпорации Сергея Маслова и его заместителя Владимира Карманова осенью 2016 г. — их подозревали в хищении 1 млрд руб. Впрочем, спустя короткое время обоих отпустили, а дело закрыли.

Весной 2018 г. против «Корпорации развития» в арбитраж начали поступать иски с требованием банкротства. Так, московская компания «Бруно Финанс» потребовала возврата 67 млн руб. — дело было связано со строительством моста через реку Надым. Аналогичный иск — уже на сумму 369 млн руб. — подала «Корпорация Северо-Запад». Общий размер задолженности «Корпорации развития» за работы по строительству «ямальского моста» составлял 1,7 млрд руб.

В 2018 г. «КР» получила рекордный убыток — более 4 млрд руб., а из всех амбициозных проектов, связанных со строительством дорог, электростанций, карьеров, остался один — возведение инфраструктуры нефтепровода «Заполярье – Пурпе – Самотлор» в партнерстве с «Транснефтью» и регионами-акционерами.

В 2019 г. стало понятно, что «Корпорацию развития» ждет неизбежное банкротство. В течение последних двух лет имущество многочисленных «дочек» «КР» продается с молотка, а окончательная ликвидация акционерного общества должна состояться в 2021 г.