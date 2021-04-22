Семь лет строго режима: суд признал вину экс-подполковника ФСБ Кирилла Черкалина

Бывшего главу «банковского» отдела ФСБ Кирилла Черкалина обвиняли в мошенничестве и получении взяток в особо крупном размере. Суд признал вину подозреваемого и назначил ему наказание.

По решению суда, Кирилл Черкалин приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строго режима. В указанный срок зачтется время, проведенное бывшим подполковником ФСБ в СИЗО. В общей сложности он проведет за решеткой пять лет, передает «Медуза».

Помимо тюремного наказания, суд назначил Черкалину и денежное взыскание в размере 637 млн руб. Эти деньги должны быть выплачены в пользу его бывших деловых партнеров Сергея Гляделкина и Игоря Ткача.

Напомним, Кирилла Черкалина и его коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева задержали в апреле 2019 г. Полковника обвиняли в получении взятки $850 тыс., а его сослуживцев — в мошенничестве в особо крупном размере. У обвиняемых изъяли 12 млрд руб. в валюте и драгоценностях.

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Но эти суммы не сошлись с объемом средств, найденных у полковника и его доверенных лиц. Генпрокуратура в суде требовала конфисковать в пользу государства имущество семьи Черкалина на сумму 6,3 млрд руб., при этом что совокупный легальный доход полковника и его семьи с 2005 по 2019 гг. составил 55 млн руб. При этом проверка показала, что он приобрел и зарегистрировал на родственников и близких пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7 116 кв. м, 14 нежилых помещений и два автомобиля

Черкалин согласился также на конфискацию 6 522 000 евро, 4000 фунтов, 793 000 000 рублей, Porsche Cayenne, наручных часов и запонок. В совокупности это 810 млн руб., 72,7 млн долларов и 8,5 млн евро или почти 6,1 млрд руб.

Отметим, Кирилл Черкалин с обвинениями был согласен и пошел на сделку со следствием. Его дело рассматривалось в особом режиме.