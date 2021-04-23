«Молодежь хочет работать доставщиками, у них своя субкультура. А в ЖКХ никто не хочет»

«Есть сектора, в которых всегда не хватает кадров и которые являются вотчиной соискателя, например, ИТ. В массовых профессиях работодатель всегда диктовал условия, так и осталось».

Конец 2020 г. и начало 2021-го отметились небывалым дефицитом кадров во многих отраслях: с восстановлением экономики и снятием коронавирусных ограничений деловая активность растет. При этом нанимать людей стало сложнее и дороже: одни соискатели распробовали удаленную занятость и уже не готовы получать зарплату, которую им готовы платить при работе в другом городе, другие пользуются случаем и увеличивают зарплатные ожидания.

В массовых сегментах в целом бал по-прежнему правит работодатель, а не соискатели, говорит Артем Кумпель, управляющий директор «Авито Работа» — представительство этого сервиса недавно открылось в Екатеринбурге. В интервью DK.RU он рассказал, как изменились зарплаты «синих воротничков», как помогать делать резюме тем, кто не умеет и не хочет этим заниматься и как облегчить труд рекрутеров при помощи моделей машинного обучения.

С конца 2020 г. многие работодатели жалуются на нехватку кадров, как высококвалифицированных, так и нет. Как видите ситуацию вы?

— Рынок труда является отражением происходящего в экономике. Нехватку кадров вызвали три основных фактора. Во-первых, дефицит работников из стран СНГ, которые весной уехали из России и в большинстве своем не смогли вернуться. Второй фактор: население России стареет и сокращается, следовательно, количество трудоспособного населения падает. Третий: в период кризиса люди не очень быстро перестраивались с одной профессии на другую. У нас есть несколько отраслей, которые были довольно сильно затронуты пандемией: ивент-индустрия, туризм, общепит, фитнес и так далее. Люди сначала пытались найти работу там, где привыкли, к примеру, администратором фитнес-зала, а тогда это было сделать сложно.

В дефиците претенденты на те вакансии, которые и раньше были «горячими» с точки зрения спроса: курьеры, работники склада, комплектовщики. Все это привело к тому, что конкуренция работодателей выросла, а количество соискателей — нет. Поэтому компании и жалуются, что им не хватает персонала.

В Екатеринбурге дефицит был в следующих направлениях: такси, стройка, ЖКХ и медицина. Здесь есть и сезонные особенности, и отраслевые. Например, китайский агрегатор такси Didi переформатировал весь рынок в городах, куда он вошел. В Казани рынок перевернулся, потому что усилилась конкуренция из-за нового и крупного работодателя.

На строительном рынке дефицит кадров тоже понятен: ипотека дешевая, растёт количество семей, которым нужна квартира и которые готовы ее купить по низким ставкам.

Как это повлияло на зарплаты соискателей?

— В массовом сегменте — несильно. Зарплаты выросли в пределах 10%, ненамного больше официальной инфляции. То есть нельзя сказать, что дефицит кадров привел к большому росту зарплат.

Есть сектора, в которых всегда не хватает кадров и которые всегда являются вотчиной соискателя, как ИТ. В массовых профессиях, где рынок совсем другой, как работодатель диктовал условия, так это и осталось. Думаю, значительных изменений в пользу соискателей и не будет: это вопрос не какого-то региона или определенной профессии, а в целом подхода рынка.

Программист может искать работу несколько месяцев, у него зачастую есть подушка безопасности, он понимает, что востребован как специалист. Все это позволяет ему ставить выгодные для себя условия.

У массового специалиста все перевернуто в другую сторону. Здесь большое количество людей, меняют работу достаточно часто и в связи с небольшим изменением оклада. Подушки безопасности нет — человек не может позволить себе искать работу дольше нескольких недель. Соответственно, никто не готов делать ему предложения с зарплатой выше рынка.

Люди не готовы тратить долгое время на поиски, потому что у них нет уверенности, что они найдут работу на других условиях. Это совершенно разные рынки.

Как ведет себя поколение Z в сегменте синих воротничков? Наверно, для них это менее престижное направление работы.

— Молодежь достаточно активно работает курьерами, в ресторанах и всем, что связано с HoReCa. Нет такого, что они не идут работать в массовые профессии. Их особенность в том, что на такой должности ты можешь заработать свои первые деньги очень быстро, а не через месяц. Это формат дополнительного, комфортного заработка без привязки к пятидневному графику. Понятно, что молодые люди не хотят идти работать в ЖКХ.

Сформировалась модная ниша профессий — это желтые, зеленые и другие курьеры популярных агрегаторов-доставщиков, которых мы видим на улицах в огромном количестве. У них своя субкультура, кроме того, профессия цифровизирована, рабочий процесс выстроен так, что человек принимает заказы через телефон, которым пользуется постоянно и так, — все достаточно комфортно.

На рынке подбора большая проблема — низкое качество коммуникаций соискателей и эйчаров. Соискатели жалуются, что им присылают нерелевантные вакансии. Какие инструменты вы используете или хотите использовать, чтобы справляться с этой проблемой?

— В чем наше отличие от конкурентов с точки зрения соискателя? Мы очень хорошо умеем работать с массовыми профессиями, понимаем, как создавать резюме для их представителей, которые этого не умеют и никогда этим не занимались. У нас есть ассистент Авито, который помогает создавать резюме: он задает простые вопросы, которые меняются в зависимости от профессии, а из ответов мы собираем вполне адекватное резюме «синего воротничка». Коммуникацию мы максимально упрощаем, уводим в мессенджер. Но не закрываем ее: если человек хочет общаться с компанией напрямую, то может позвонить по телефону — прямые контакты работодателя видны в вакансии.

С точки зрения нашего присутствия в регионе мы хотим быть на связи с компаниями, которые работают здесь, чтобы их вопросы решались максимально быстро и адекватно. Чудес не бывает: ты не можешь, сидя в одном офисе, понимать специфику такой большой страны, как Россия. Поэтому присутствие в регионе означает, что он важен для нас. Прямой работы с соискателями пока что не будет — их портреты достаточно похожи во всех регионах, и у нас есть инструменты для всех.

Неумение, нежелание соискателей составлять свое резюме — несколько сторон одной проблемы. Начиная диалог с соискателем, мы спрашиваем через бота-ассистента, какую работу он хочет найти, какой у него опыт и так далее. А затем, исходя из того, что обсудили, можем предложить ему ряд определенных вакансий, и предлагаем посмотреть на резюме, которое получилось из его ответов. Мы не делаем сложный инструмент вроде теста из 300 вопросов или заполнения сложной формы, а максимально упрощаем.

Это автоматизированный инструмент, фактически большой набор моделей машинного обучения, работа которых зависит от профессии и ответов соискателя. Дальше собирается картина из ответов пользователя и его предыдущих действий. Мы можем определить местоположение кандидата и где ему удобнее будет работать, предложить срез по зарплате и так далее.

Насколько точно работает такая модель?

— Мы видим количество успешных рекомендаций: то есть это не «50 на 50», точность формата близка к 80% и более.

Примерно 90% соискателей среди синих воротничков не умеют создавать резюме. Проблема не только в том, чтобы создать резюме, но и сделать его качественным. На резюме человека, который всю жизнь работал на стройке каменщиком, будет очень грустно смотреть, потому что чаще всего он не знает, как правильно оформить свой опыт и что вообще написать. Но если задавать ему правильные вопросы, чтобы выяснить конкретные навыки и уровень профессионализма, можно собрать нормальное резюме. Так рекрутер еще до диалога с самим соискателем будет понимать, какой перед ним кандидат.

Вы используете общую базу данных Авито в своей работе?

— Короткий ответ — да. Это наша основная особенность. Все что-то продавали или покупали на Авито, смотрели квартиру в аренду. Мы используем эти данные в двух направлениях. Первое — благодаря им помогаем найти более релевантную работу. Например, если человек приехал в город и начал искать комнату, велика вероятность, что дальше он будет искать работу. Мы понимаем это на основе предыдущих действий, и точность достаточно высокая. Также, если женщина искала коляску или какие-то детские вещи, мы предложим ей посмотреть несколько вакансий удалённой подработки.

Когда человек выполняет определенные действия, которые дают понять, что он ищет работу, но делает это не с помощью Авито, мы можем дать ему подсказку в виде пуш-уведомления, чтобы он использовал наш ресурс.

Данные мы используем, но пока нельзя сказать, что собрали полноценную модель и понимаем со 100% точностью все действия человека. Поэтому мы продолжаем дорабатывать наши алгоритмы.

С точки зрения продукта соискатель использует Авито как поиск в двух вариантах: в формате поисковой строки и в формате рекомендаций, которые мы даем: через ассистента, с которым общался человек, либо через напоминания, так как видим, что человек еще не закрыл свои потребности.

Как вы собираетесь конкурировать с HeadHunter, который недавно купил проект Zarplata.ru? Rabota.ru тоже достаточно сильно представлена. Какие у вас цели, возможно, по доле рынка?

— Наша цель — чтобы максимальное количество людей понимали, что на Авито есть множество вакансий, и мы можем помочь найти работу очень быстро и на лучших для человека условиях. Для кого-то — это близость к дому, для кого-то — гибкий график, а для кого-то — зарплата, все люди разные. По доле рынка мы самый большой игрок на рынке массовых профессий, 50%+. Наша аудитория — больше 18 млн человек в месяц, у HeadHunter — чуть больше 20 млн, но они представлены во всех сегментах, а мы пока фокусируемся на нескольких сегментах, не на всех. Но долю рынка посчитать достаточно сложно, потому что рынок абсолютно закрытый, мы не видим настоящие обороты всех игроков — публичен только HeadHunter. И мы отрезаны от реального формата сделок: передали кандидата компании и дальше не знаем, вышел он на работу или нет.

Но некоторые показатели можно посчитать: с прошлого года мы выросли, ежемесячная наша аудитория составляла 13 млн, а сейчас 18 млн, и мы растем быстрее любого другого игрока на рынке.

Еще многие жалуются, что модель найма через работные порталы «сломалась»: цены выросли, а люди не очень охотно пользуются такими сайтами.

— Мы не видим такого, что в массовых профессиях кандидаты все меньше используют работные сайты, наоборот, судя по возросшей активности и приросту аудитории, видим огромный потенциал.

Потому мы и не идем в сегмент белых воротничков — видим основной рост сейчас именно здесь, в «синих». Но я понимаю и сложности компаний. Мы ограничены и мало что можем сделать, когда всем одновременно нужны курьеры и комплектовщики, их просто неоткуда взять. Весной в разгар пандемии целенаправленно помогали компаниям нанимать курьеров, грузчиков, упаковщиков — всех тех, кто мог уменьшить проблемы с доставками. Но так как границы для иностранных рабочих официально закрыты, а количество трудового населения сильно ограничено, нанять достаточное количество работников бывает непросто.

Есть ли интерес узнать, что дальше происходит с кандидатами, после того как их передали компании?

— Да, мы над этим работаем. Наши дальнейшие действия — максимально помочь компаниям работать с воронкой найма внутри, чтобы забирать у них все стандартные действия: провести массовые собеседования, довести кандидата, чтобы он ножками пришел к тебе в компанию — это огромный объем ручных действий, которые делают все эйчары и которые очень просты с точки зрения автоматизации в больших объемах.

Мы хотим помочь компаниям, чтобы Aвито был не просто источником соискателей, а чтобы он был инструментом. Это не аутсорсинг, мы будем давать и лиды, и продукт — снимать с рекрутеров рутинную работу, которую они делают каждый день. Мы не хотим замещать собой рекрутеров, заходить внутрь компании и забирать какие-то процессы — это не наше. А хотим упрощать их активность, действия, которые они делают каждый день. Если вы посмотрите, сколько звонков совершает колл-центр любой большой компании — они реально сидят на телефоне 10 часов.

Как небольшим компаниям, которые не могут предложить такие привлекательные условия труда, как лидеры, сейчас конкурировать в борьбе за соискателей?

— Малые компании — большая часть нашего бизнеса, более половины компаний малого бизнеса пользуются Авито для поиска сотрудников. Это может быть и кофейня, и ларек где-то в деревне. Понятно, что им сложно конкурировать за массовые позиции, но мы знаем, что и в крупных компаниях никто не будет переплачивать — потому что это массовые позиции, на пустующее место быстро придёт другой. Мы не видим таких особенностей, что люди идут работать бариста только в крупные сети. С точки зрения конкуренции все достаточно просто. Понятно, что небольшим компаниям сложнее, но в сегменте массовых профессий нет такого, как с крупными ИТ-компаниями, которые могут платить программистам на 30% больше, и ты с этим ничего не сделаешь.

Мы не видим, чтобы огромное количество соискателей и компаний жаловалось на это. Для синего воротничка важно, чтобы зарплата приходила вовремя и в том размере, о котором вы договорились, а не 0,8 от него. Все понимают, что есть штрафы и ограничения, когда человек договорился на зарплату 30 тыс. руб., а потом получает 23 тыс., потому что что-то не сделал. У тех компаний, которые не прибегают к таким схемам, все достаточно неплохо.

Есть также особенности некоторых низкооплачиваемых профессий: по всей России люди неохотно идут работать в сферу ЖКХ.

Какие у вас ожидания от этого года?

— От этого года мы ждем, что к осени улучшится эпидемиологическая ситуация и большая часть населения пройдет вакцинацию. Офлайн-мероприятия только начинают оживать, а экономика еще не вернулась к тому состоянию, в котором была более года назад. Второе — что готовность нанимать людей с частично удаленной занятостью сохранится. Это хорошо влияет в целом на всю Россию и это тот формат, который удобен соискателям.