«Главный вывод из послания президента — отсутствие сенсаций». Экономисты о речи Путина

«Инвесторы беспокоились, что президент может огласить жесткую внешнеполитическую повестку, которая бы могла серьезно усилить санкционные и геополитические риски. Эти ожидания не оправдались».

21 апреля глава России Владимир Путин больше часа выступал в прямом эфире с традиционным обращением к Федеральному собранию. Основными темами речи президента стали вопросы внутренней политики: помощь семьям с детьми и беременным женщинам, развитие образования, поддержка бизнеса и регионов. Было сказано и о внешней политике, но немного.

>>>Более подробно о послании Путина можно прочитать здесь: Детям — выплаты, МСБ — поддержку, экспортерам — зеленый свет, газ — всем. Послание Путина

Спикеры DK.RU отмечают, что послание президента РФ Федеральному собранию — один из важнейших этапов бюджетного процесса, потому что именно на нем основывается утверждение приоритетных проектов. Стоит ли ждать региону инфраструктурных кредитов, как речь президента повлияет на ключевую ставку, что будет с малым и средним бизнесом — на эти вопросы отвечают наши эксперты.

«Регион ведет взвешенную долговую политику, а значит, может претендовать на поддержку»

Лидия Воронина к.э.н., доцент кафедры экономики и управления Уральского института управления РАНХиГС В 2020 году на экономику страны негативное воздействие оказало распространение коронавирусной инфекции. Снижение валового внутреннего продукта составило 3,1%, из-за этого доходы федерального бюджета снизились почти на 1,9 трлн руб. При этом в Свердловской области доходы в консолидированный бюджет поступило больше, чем в 2019 г. Это позволило увеличить перечисления в консолидированный бюджет РФ на 2,4%, а в федеральный бюджет область перечислила больше на 8,2%.

Несмотря на положительную динамику доходов, дефицит бюджета Свердловской области в минувшем году составил 30 млрд руб. — в два раза больше, чем по итогам 2019 г. Область была вынуждена брать кредиты. Вчера Владимир Путин заявил о поддержке регионов, которые проводили взвешенную долговую политику: чем меньше долгов, тем больше инфраструктурных кредитов субъект получит. Инфраструктурные бюджетные кредиты планируется предоставлять по ставке до 3% сроком от 15 лет.

Считаю, что Свердловская область проводит взвешенную долговую политику и поэтому может претендовать на инфраструктурные кредиты. При формировании областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг. будет целесообразно предусмотреть получение этих средств.

«ЦБ обязательно повысит ставку, но незначительно»

Наталия Орлова главный экономист Альфа-Банка Беспокойства рынка по поводу того, что обращение к Федеральному собранию будет использовано как площадка для громких заявлений, не оправдались: главным выводом из обращения президента к Федеральному собранию можно считать отсутствие громких сенсаций. Накануне инвесторы беспокоились, что президент может огласить жесткую внешнеполитическую повестку, которая бы могла серьезно усилить санкционные и геополитические риски. Эти ожидания не оправдались, что может дать рынкам возможность для восстановления, так как нежелание «сжигать мосты», видимо, является сейчас общей позицией всех сторон внешнеполитического диалога.

Все это может в итоге привести к повышению ключевой ставки. Мой базовый сценарий — повышение ставки на 25 базисных пункта (бп). Почему? Четыре аргумента

Во-первых, я полагаю, что ЦБ постарается не противоречить своей коммуникации — до этого его представители неоднократно говорили о том, что в среднем (!) политика в этом году останется мягкой, то есть это означает, что в среднем ставка должна быть ниже диапазона нейтральной ставки 5,0-6,0% в номинале.

Во-вторых, динамика инфляции постепенно нормализуется, и шок, связанный с ростом продовольственных цен, уже в основном включен в цены.

В-третьих, повышая ставку незначительно, ЦБ оставляет себе возможность использовать повышение ставки в будущем, что может потребоваться в случае усиления санкционного давления.

Наконец, ЦБ РФ до этого высказывал предпочтения к шагу 25 бп, и более сильное повышение может создать ощущение форс-мажора.

«Ничего нового и уникального для малого и среднего бизнеса президент не предложил»

Ирина Гилева доцент кафедры теории и социологии управления Уральского института управления – филиала РАНХиГС Предприниматели, к сожалению, не основа современного российского общества (их доля составляет треть от общего числа предприятий нашей страны), но они с нетерпением ждали Послания Президента. Их очень интересовало, будет ли продолжена политика поддержки, оказанная предприятиям малого и среднего бизнеса в прошлом году.

Президент поблагодарил все общество и бизнес как его часть за выдержку и самоотверженность в период пандемии. Однако о новых мерах поддержки сказать не смогу: правительство еще только должно в течение месяца подготовить программы, и они, очевиднее всего, будут ориентированы на налоговые инструменты стимулирования. А на уплату налогов еще нужно как-то заработать…

Глава государства отметил, что важно обеспечить снижение рисков для частных капиталов. Однако капиталы малых и индивидуальных предпринимателей более чем скромные. По официальной статистике, более 96% всего МСП — микробизнес. Прозвучавшая идея главы государства, что в России построить «завод под ключ» должно быть быстрее и дешевле, чем в любой другой развитой стране, сама по себе прекрасна. Если не знать, что в сфере предпринимательства производственный сектор составляет лишь 10-15% от всех направлений деятельности. Причина — отсутствие первоначальных существенных капиталов и сложности с кредитованием.

С одной стороны, есть возможность участия в Фабрике проектного финансирования Внешэкономбанка, однако начальные суммы рассматриваемых проектов там — от 3 млрд руб. Это никак не соотносится с возможностями и масштабами замыслов современных малых и средних предпринимателей.