«Для размера нашего бизнеса это копейки». Греф — о мифах вокруг Сбера и разводе с Mail.ru

Президент Сбербанка Герман Греф дал большое интервью РБК, в котором рассказал о возможности третьей волны коронавируса в России, необходимости повышения ключевой ставки, мифах о строительстве экосистемы Сбера и возможном разделе партнерских активов с Mail.ru Group. Приводим главное из материала.

Про третью волну коронавируса

Глубина третьей волны коронавируса зависит от вакцинации — ее темпы критически важны. Но избежать третьей волны не удалось ни одной стране. По оценкам Сбера, третья волна будет значительно ниже, чем то, чтобы было весной и осенью 2020 г. Хорошим темпом будет вакцинация 60-70 млн человек к осени. Главное ограничение здесь — не физический объем производства вакцины, а как убедить людей, что вакцина безопасна. Коллективный иммунитет в «Сбере» Греф оценил в 44% — это и вакцинированные, и переболевшие.

Про повышение ключевой ставки ЦБ

Основания для повышения ключевой ставки на 0,25 п.п. есть, но радикально повышать ставку не нужно, хотя окончательное решение за Центробанком. Восстановительный отложенный спрос со стороны населения, который приводит к росту инфляции — временный фактор, до конца июня он в основном закончится.

Про санкции

«За прошедшие 5–6 лет прошла очень сильная диверсификация и девалютизация. Поэтому, на мой взгляд, сегодняшние санкции не приведут к серьезным негативным последствиям для нас».

Про регулирование экосистем

С большими техкомпаниями может конкурировать только крупный игрок, а под его крылом множество мелких. Экосистемы —доминирующий фактором развития экономик практически во всех странах мира, так как это менее затратно и значительно более удобно для клиента.

Бороться с ними сегодня совершенно бессмысленно. Если ты будешь бороться со своими экосистемами, ты отдашь рынок чужим. Затормозить развитие своих — это значит отдать бесплатно рынок кому-то, — говорит Греф. —

Вопрос в том, как поддерживать конкуренцию на внутреннем рынке и дать возможность маленьким игрокам сохранять свою конкурентоспособность. Большие игроки должны быть под контролем, нельзя допустить, чтобы они окуклились и закрыли рынок для конкуренции».

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Про мифы об экосистеме Сбера

«Все наши покупки за последние шесть лет — это 145 млрд руб. Для размера нашего бизнеса это копейки — 1,5-месячный объем нашей прибыли, 3% нашего капитала. Если мы возьмем другие крупные банки, там аллокация капитала на покупку нефинансовых активов от 15 до 25%».

«Второй [миф] — серьезные суммы. Сбербанк ничего не покупает дорого, и рынок это прекрасно знает».

Про партнерства

Развод с «Яндексом» объективен: обе стороны строят экосистему и начинают конкурировать практически по всем фронтам. Когда мы это увидели, то приняли решение очень цивилизованно расстаться, при этом сохранить добрые отношения.

С Mail.ru Group у нас значительно меньше конкурирующих направлений. У нас очень добрые отношения и мы находим решения возникающих аналогичных сложных проблем. Глупо было бы говорить, что они не возникают, потому что опять-таки — соприкасаются две экосистемы. <…>

Я боролся за сохранение партнерства всячески, я верил в то, что это возможно. Но потом я поговорил с китайцами, и они посмеивались. Говорят: «О, мы все это проходили». [Есть пример] Huawei с Alibaba, Alibaba с Tencent. Мы поговорили с Apple, с Google и поняли, что институциональные противоречия ведут к необходимости ухода от изобретения колеса, соединять несоединяемое».

Про избыток денег на рынке

«Сейчас золотое время для IPO. Я бы его, конечно, использовал в силу того, что такого избытка на денежном рынке мир раньше не знал. Продается все что угодно и продается с какими-то безумными мультипликаторами. Поэтому, если вы компания-эмитент, сейчас очень хорошее время выхода на рынок. Если вы инвестор, то очень внимательно смотрите, куда инвестировать. На рынке есть большой пузырь, очевидно.

<…> Но российский рынок — другая история. Он, кроме некоторых компаний, не перегрет. А вот на международных рынках, в частности на американском, на мой взгляд, будет серьезная коррекция. В частности, на рынке bigtech и в целом технологических компаний.

К сожалению, развивающиеся рынки всегда страдают первыми... Мы маленький рынок с высоким риском, поэтому из нас деньги будут выводить в первую очередь», — заключил он.