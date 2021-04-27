Наталия Цимахович: «Что ждет рынок акций в 2021 году?»

Акции российских нефтяных и металлургических компаний стоят на 30–50% дешевле западных аналогов. Это создаёт условия для их дальнейшего потенциального роста, уверены аналитики.

Наталья Цимахович, исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Екатеринбурге:

— Восстановление мировой экономики на фоне роста ликвидности подталкивает фондовые индексы вверх. Несмотря на повышенную волатильность и риски, вложения в акции остаются в этом году как никогда актуальными.

Рост доходностей казначейских бумаг в США и неоднозначные результаты вакцинации в Европе привели к нескольким масштабным коррекциям. Однако к середине апреля индекс S&P500 восстановил значения и обновил исторический максимум, вплотную подойдя к отметке в 4200 пунктов. Американский рынок вырос с начала года более чем на 13%.

Российские индексы пока показывают более скромный рост: индекс МосБиржи торгуется на 9,4% выше уровня начала года, а РТС прибавил около 8%. Как считают в УК «Альфа-Капитал», несмотря на столь хорошую динамику, рынки акций ещё сохраняют высокий потенциал для роста и вложения в акции способны и в этом году принести инвесторам неплохой результат.

США. Рост быстрее ожиданий.

По данным Finbold, на долю США приходится более половины объёма фондового рынка (55,9%), поэтому игнорировать вложения в акции американских компаний инвестору, желающему сформировать диверсифицированный портфель, неправильно. Тем более что экономика страны в этом году довольно быстро восстанавливается после коронакризиса. В марте ФРС улучшила прогноз по ВВП в 2021 г. с 4,2% до 6,5%. А эксперты банка Goldman Sachs прогнозируют рост экономики США в текущем году на 8%.

На фоне восстановления американской экономики отчётность компаний будет постепенно улучшаться, что неминуемо скажется на спросе со стороны инвесторов. В первом квартале большинство компаний, входящих в индекс S&P 500, показали результаты выше ожиданий аналитиков: в среднем прибыль превышала прогнозы почти на 10%.

Всё это даёт основания ожидать пересмотра прогнозов показателей компаний в следующих кварталах. До конца года рынок ожидает двузначного роста прибыли компаний из S&P 500, что может стать одним из ключевых драйверов роста американских фондовых рынков в этом году. Согласно опросу CNBC, стратеги с Wall Street прогнозируют в среднем рост индекса S&P 500 на 9% в 2021 г., максимальная оценка — 4400 пунктов.

В первом квартале динамика рынка США, несмотря на сильную волатильность, уже была довольно высокой. Индекс S&P500 вырос за первые три месяца на 5,7%. Лучшие результаты показали акции энергетических компаний (рост более чем на 30%), а вот технологический сектор оказался в отстающих, прибавив всего 0,2%. Тем не менее сбрасывать со счетов IT-компании пока не стоит.

На фоне мягкой политики регулятора, что следует из сделанных в апреле заявлений главы ФРС, многие технологические гиганты могут показать результаты не хуже, чем в прошлом году. Особенно это касается акций так называемых цикличных компаний, которые стоят дешевле по ряду мультипликаторов относительно индекса S&P 500, а также производителей полупроводников.

Также бенефициарами будущего роста стоимости могут оказаться многие компании (такие как Berkshire Hathaway, AT&T, Exxon Mobil, Chevron и прочие), они в состоянии продолжить обеспечивать позитивную динамику американскому рынку акций.

Россия. В ожидании дивидендов.

Российский фондовый рынок сейчас один из самых потенциально интересных для инвестиций. В первом квартале индекс Московской Биржи вырос на 7,7%. Одним из основных факторов, поддерживающих фондовые индексы, является рост цен на сырьё, который в первом квартале оказался выше ожиданий. Стоимость нефти с начала года поднялась на треть, а индекс промышленных металлов LME вырос в первом квартале почти на 11%.

Восстановление спроса на нефть и металлы на фоне слабого рубля позитивно влияет на финансовые показатели нефтегазовых и металлургических компаний. Пока добыча в странах за пределами соглашения активно не растёт, с учётом соглашений ОПЕК+ об ограничении добычи повышенные цены на нефть (на уровне 60–70 долларов за баррель), а также промышленные металлы могут сохраниться до конца года.

В долгосрочной перспективе по мере восстановления деловой активности в мире стоимость барреля Brent может превысить 80 долларов. При этом акции российских нефтяных и металлургических компаний стоят на 30–50% дешевле западных аналогов. Это создаёт условия для их дальнейшего потенциального роста.

Другим не менее существенным фактором для роста российского рынка в этом году остаётся его высокая дивидендная доходность: по оценке Bloomberg, ожидаемая дивидендная доходность индекса МосБиржи превышает 7%. Ожидаемая сумма дивидендов в следующие двенадцать месяцев по отношению к текущей стоимости акций сейчас превышает значения 2019 г. Поэтому отечественный рынок акций остаётся интересным для инвестиций, спрос на бумаги компаний по мере приближения дивидендного сезона будет расти, позитивно влияя на их котировки. Особенно высоких дивидендов инвесторы ожидают от компаний металлургического и нефтегазового секторов, выигрывающих не только от высоких цен на ресурсы, но и за счёт слабого рубля.

Китай. Быстрее, выше, богаче.

Китайский рынок, несмотря на волатильность, в этом году может показать рекордный результат на фоне очень высоких темпов роста экономики. Согласно данным Главного статистического управления КНР, в первом квартале ВВП страны вырос на 18,3%, экономика Китая восстанавливается после пандемии существенно быстрее, чем экономики других развивающихся стран. При этом индекс промышленного производства за квартал вообще показал рекордный рост: 24,4%.

Следует отметить, что даже в кризисном 2020 г. Китай, в отличие от других стран, показал положительную динамику: рост ВВП составил 2,3%. В этом году, как ожидают аналитики УК «Альфа-Капитал», темпы роста экономики могут быть на уровне, соответствующем доковидным прогнозам, то есть фактически экономика вернулась на долгосрочную траекторию роста. По оценкам китайских властей, в этом году темпы ВВП могут превысить 6%, аналитики Bloomberg не исключают роста до 9,3%.

На чём основано «китайское экономическое чудо»? Во-первых, значительная доля спроса обеспечивается за счёт внутреннего потребления. Взятый компартией страны курс на искоренение бедности приносит свои плоды. Доходы граждан растут даже в кризис. Например, в 2020 г. в среднем доходы граждан КНР выросли на 0,6%. В первом квартале этого года номинальный доход на душу населения в Китае вырос в годовом исчислении на 13,7% и составил 9,73 тысячи (примерно 1,4 тысячи долларов). На фоне этого значительно выросли розничные продажи потребительских товаров: на 33,9%.

Во-вторых, рост экономики обеспечивается за счёт большой доли технологических компаний.

Развитие технологий поддерживается высоким объёмом инвестиций. Например, инвестиции в производство медицинского оборудования и компьютеров в Китае в первом квартале увеличились примерно на 50%. Китай уже обгоняет США по числу IPO технологических компаний. По данным KPMG, за четыре года на рынок вышли 145 китайских IT-компаний против 103 в США.

Китай — одна из немногих стран в мире, которая имеет возможности для сохранения высоких темпов роста в будущем. С учётом того, что стоимость многих китайских компаний остаётся сравнительно низкой (компании, входящие в индекс SCI 300, почти вдвое дешевле компаний, входящих в S&P500), все эти факторы создают хорошие перспективы для роста активов.

По мере роста ВВП дисконт к оценке компаний развитых стран будет снижаться, поэтому инвесторы, которые делают ставку на долгосрочный рост китайского рынка, могут оказаться в выигрыше. Особенно это касается сектора высоких технологий, который в последние годы демонстрирует опережающий фондовый рынок рост.