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DK.RU объявляет сбор вопросов к прямому эфиру по инвестиционному гражданству

DK.RU объявляет сбор вопросов к прямому эфиру по инвестиционному гражданству
Иллюстрация: https://pixabay.com

«Деловой квартал» и эксперт по вопросам инвестиций в зарубежную недвижимость Сергей Сандер проведут онлайн-конференцию для тех, кто планирует инвестировать в зарубежную недвижимость.

Мероприятие состоится 27 апреля в 19.00 по московскому времени на площадке Zoom. Чтобы присоединиться к конференции и стать ее слушателем, необходимо в указанное время перейти по ссылке.

О старте эфира будет объявлено дополнительно в телеграм-канале «Гражданство за инвестиции».

Сделать прямой эфир еще боле полезным и интересным помогут ваши вопросы. Если вы давно хотели узнать, как оформить гражданство за инвестиции, зачем покупать зарубежную недвижимость, какую страну для жизни лучше всего выбрать сейчас, пишите вопросы на почту konovalova_ma@ek.apress.ru с пометкой «вопрос для эфира». Модератор беседы задаст их спикерам.

Темы онлайн-конференции:

— Гражданство за инвестиции: зачем оформлять, что даёт этот статус, сравнение гражданство vs ВНЖ;

— Лучшие программы Карибского региона: Сент-Китс, Доминика, Сент-Люсия. Ваш «мультивиз» на всю жизнь;

— Почему с каждым годом становится сложнее получить европейское гражданство;

— Самая выгодная программа в Европе: все о гражданстве Черногории;

— Новая программа Мальты. MEIN.

Кроме того, эксперты расскажут о нюансах оформления участия в программах, опишут плюсы и минусы каждой из них и затронут правовые аспекты владения вторым паспортом.

Приглашенные эксперты:

  • Нури Катц, основатель и президент международной компании Apex Capital Partners, является одним из «пионеров» создания индустрии в новой России и странах СНГ консалтингового бизнеса по вопросам получения второго гражданства;
  • Софья Силина, вице-президент компании Apex Capital Partners в РФ/СНГ.

Участие в мероприятии бесплатно.

Справка

 
Сергей Сандер — юрист-международник, эксперт по вопросам инвестиций в зарубежную недвижимость и бизнес-иммиграции. Работает с постоянными участниками списка Forbes, обладает 15-летним опытом сопровождения сделок с недвижимостью, написал 8 книг, посвященных жизни за рубежом.
Apex Capital Partners — единственная в России компания, имеющая государственные лицензии для оформления участия заявителей в программах инвестиционного гражданства. Отсюда следует, что второй паспорт таких государств как Черногория, страны Карибского региона и ЕС (Мальта) можно оформить легально в России и без посредников.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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