«Свою вину признал». В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по очень редкой статье УК

В нарушении Уголовного кодекса по ст. 183 — «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» — подозревается сотрудник торговой сети «Монетка».

Как рассказали в Управлении МВД РФ по Свердловской области, накануне своего увольнения и перехода к конкурентам сотрудник «Монетки» передал по электронной почте служебную информацию об объемах продаж, выручке, рентабельности предприятия, себестоимости товара и другие важные данные. Утечку обнаружил руководитель службы безопасности торговой сети Константин Сергеев. После проведения внутренней проверки предприятие обратилось в полицию.

По данному факту следственным подразделением Екатеринбургского гарнизона полиции принято обоснованное процессуальное решение в отношении подозреваемого местного жителя 1990 года рождения. Чтобы сгладить свою вину, молодой человек, осознав, что натворил, написал письмо на бывшую работу и принес свои извинения за совершенный проступок, — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых (здесь и далее цитата по Ura.ru).

Cледствие расценило этот шаг как возмещение вреда деловой репутации «Монетки».

В ближайшее время собранные материалы по достаточно редкой для Среднего Урала статье УК РФ полиция направит для рассмотрения по существу в суд Октябрьского района Екатеринбурга, — отметил полковник Горелых.

Разглашение коммерческой тайны наказывается санкциями от штрафа в размере 1 млн руб. до лишения свободы на срок до трех лет.

В последнее время тема утечки данных стала активно всплывать в новостной повестке. Так, в марте DK.RU рассказывал, что полицейские Екатеринбурга пресекли попытку продажи клиентской базы данных. Сотрудница Альфа-банка была готова передать конфиденциальную информацию за 145 тыс. руб. В отношении нее также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 183 УК РФ.