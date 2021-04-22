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Тысячи участников, выборочные задержания: как прошли протестные митинги по всей России

Тысячи участников, выборочные задержания: как прошли протестные митинги по всей России
Иллюстрация: DK.RU

Полиция действовала по-разному по отношению к протестующим: в Москве задержали всего 29 человек, а в Петербурге — почти 800. Власть решила ждать, пока люди разойдутся сами собой.

#ПРОТЕСТЫ#НОВОСТИ

Вечером 21 апреля в крупных городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального. По оценке МВД, традиционно заниженной, в 29 городах участвовали 14,4 тыс. человек, организаторы считают, что участников было больше в разы. В Москве независимые источники называли число участников от 10 тыс. до 25 тыс. человек, в Екатеринбурге, по официальным данным, было 2,5 тыс. протестующих (изначально говорилось о 5 тыс.), по данным СМИ — 5-6 тыс. человек, организаторы называли число в 12-14 тыс. 

Всего задержали 1756 человек, при этом почти половина пришлась на Санкт-Петербург — 799 задержанных, по данным ОВД-Инфо. Для сравнения — в Москве задержали всего 29 человек. 119 задержанных — в Уфе, 65 — в Казани, 58 — в Барнауле, по 53 в Сочи и Воронеже, 36 — в Кемерово, 30 — в Новокузнецке, 11 — в Екатеринбурге. Жестче всего полиция действовала в Петербурге: при задержаниях полиция применяла даже электрошокеры. 

Низкое количество задержанных в Москве источник «Открытых медиа» в администрации президента объяснил тем, что «решили активно не “винтить”, а ждать, когда протестующие сами разойдутся». 

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Еще до начала шествия полиция задерживала многих активистов: в Москве задержали юриста ФБК Любовь Соболь и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш, которую арестовали на 10 суток по обвинению в организации митинга через интернет, при этом она более двух месяцев находится под домашним арестом и не пользуется интернетом.

Автор: Андрей Пермяков
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