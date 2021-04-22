Андрей Мелихов: «Обвинения в картельном сговоре станут новой реальностью»

Прошедшие обыски в компаниях, занимающихся дорожным строительством, связывают с картельным сговором. Новое явление для бизнеса грозит обернуться уголовными делами и штрафами для участников торгов.

20 апреля сотрудники полиции и Росгвардии провели оперативные действия в офисе компании «УралДорТехнологии» на Антона Валека, 15: изъяли и увезли компьютеры фирмы. Силовики официально не комментировали, с чем связан их интерес к дорожному подрядчику, неофициально источники указывали, что речь может идти о картельном сговоре.

Подробнее об обысках в «УралДорТехнологии» можно почитать здесь.

О том, как бизнес может защититься от подобных обвинений, DK.RU рассказали заведующий адвокатской конторой № 22 «Магнат» СОКА Андрей Мелихов и адвокат Александр Золоев.

Андрей Мелихов:

— Государственные и муниципальные закупки призваны исключить коррупцию, экономить бюджет и обеспечить равный доступ участников рынка к процедуре. Однако схема проведения торгов несовершенна и зачастую победителем становится компания, которая не в состоянии справиться с задачей (произвести работы, оказать услугу или поставить товар). Случалось, что победитель государственных или муниципальных торгов после получения предоплаты просто исчезал.

В целях исключения победы недобросовестных участников организаторы торгов и добросовестные подрядчики вынуждены идти на всевозможные ухищрения. Некоторые методы попадают под определение «картельный сговор».

Понятие «картель» появилось в российском законодательстве и Уголовном кодексе РФ в 2012 г., однако норма об уголовной ответственности за картели некоторое время оставалась неработающей. Первый реальный приговор был вынесен в 2014 г. Новгородский районный суд Новгородской области признал учредителя и директора ООО «Новомост-53» виновным в совершении нескольких преступлений, в том числе по ч. 2 ст. 178 УК РФ (недопущение, ограничение или устранение конкуренции). Судебная практика по этой статье небольшая, но она активно формируется.

Основополагающим документом по выявлению картелей можно назвать разъяснение от 2016 г. Президиума Федеральной Антимонопольной службы по доказыванию недопустимых соглашений на торгах. На основе применения разъяснений сформирована последующая практика применения антимонопольного законодательства органами ФАС и судами.

В августе 2019 г. приказом ФАС были утверждены методические рекомендации об организации взаимодействия антимонопольщиков с заинтересованными правоохранительными органами по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с ограничением конкуренции, а в этом году Пленумом Верховного Суда РФ принято постановление «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства».

Подобная активность контролирующих государственных органов дает основания полагать, что в ближайшее время мы станем свидетелями массового возбуждения уголовных дел по фактам ограничения конкуренции на торгах.

Александр Золоев:

— Наличие картельного сговора не всегда закрепляется договором. Для его подтверждения правоохранительные органы проверяют письменные документы (например, договоры, решения объединений хозяйствующих субъектов, протоколы) и выявляют признаки определенного поведения.

На основании уже сложившейся судебной практики можно назвать следующие признаки картельного сговора на торгах:

наличие у участников торгов электронных цифровых подписей, оформленных на одно и то же физическое лицо;

расположение участников торгов по одному и тому же адресу;

подготовка документов для участия в торгах разных компаний одним и тем же лицом;

заключение победителем торгов договора субподряда с одним из участников торгов, отказавшимся от активных действий на самих торгах;

использование участниками торгов одного и того же IP-адреса при участии в электронных торгах.

Для привлечения к ответственности нет необходимости доказывать исполнение участниками условий картельного соглашения, достаточно доказать достижение договоренности или факт доведения договоренностей до всех участников.

Следует отметить, что правоохранительные органы ориентированы на то, что совершение преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ, сопряжено с целым перечнем нарушений Уголовного кодекса по статьям: «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ), «Коммерческий подкуп» (ст. 204 УК РФ), «Злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285 УК РФ), «Нецелевое расходование бюджетных средств» (ст. 285.1 УК РФ), «Превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ), «Получение взятки» (ст. 290 УК РФ), «Дача взятки» (ст. 291 УК РФ), «Злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» (ст. 201.1 УК РФ), «Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» (ст. 200.4 УК РФ), «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок» (ст. 200.5 УК РФ).