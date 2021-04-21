«Набор мелких частностей не отменит главного». Эксперты — о последствиях послания Путина

«Послание принципиально аполитичное. А о ситуации в целом — ни слова». Президент не стал говорить о политике и сделал ставку на внутреннее развитие и инфраструктурные проекты. К чему это приведет?

Социальные выплаты неполным семьям с детьми, беременным и семьям со школьниками потребуют порядка 400 млрд руб. за два года, оценил министр финансов России Антон Силуанов. Еще 500 млрд руб. до 2024 г. будет выделено на инфраструктурные бюджетные кредиты, считает он. В инфраструктурные проекты, прежде всего в строительство дорог, жилья и коммуникаций, будут вкладывать и средства Фонда национального благосостояния.

Детям — выплаты, МСБ — поддержку, экспортерам — зеленый свет, газ — всем. Послание Путина

По словам экспертов, опрошенных The Bell и VTimes, послание в целом вышло аполитичным. Соцвыплаты вряд ли помогут решить проблему бедности, но помогут их получателям справиться с частью важных расходов. Послание принципиально аполитичное, даже, антиполитическое, считает политолог Аббас Галлямов:

Речь идет о частностях, улучшении ситуации в разных отраслях, не связанных между собой. И ничего не говорится о политической ситуации в целом, которая, очевидно, идет в тупик. На это мы выделим столько денег, на это столько-то. А о ситуации в целом — ни слова. Набор мелких частностей не отменит главного, общественному запросу такое послание не удовлетворяет и ситуацию политическую никак не успокоит: она будет развиваться по прежнему сценарию.

Ставка на внутреннее развитие имеет хороший потенциал перед выборами в Госдуму, полагает Илья Гращенков, президент Центра развития региональной политики.

Инфраструктурные проекты — это мобилизация экономики. Прежде всего, в сфере транспорта: СМП, трасса через Казань до Екатеринбурга и т.д. Важно, что регионам дадут реструктуризировать долги перед тем, как экономика сменит вектор развития. Переход от социальной сферы к модернизации — важная веха.

Вместе с тем выплаты родителям-одиночкам и семьям с детьми-школьниками помогут их получателям частично решить некоторые вопросы, говорит Антон Табах, главный экономист «Эксперт РА»: «Для московских хипстеров 5 тысяч рублей это не деньги, а для многих семей это вопрос оплаченных коммунальных квитанций. А выплаты в 10 тысяч рублей перед школой просто снимают головную боль и решают вопрос, когда родители впутываются в микрокредиты, чтобы собрать ребенка в школу».

За счет выплат власти фактически компенсируют базовые расходы, что поддержит наименее обеспеченных граждан, но новые меры не могут вывести из бедности миллионы людей, полагает Светлана Мисихина, замдиректора института «Центр развития» ВШЭ.