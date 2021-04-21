Парк УрГУПС спасен. Бассейна не будет, с забором сложнее

Сегодня руководители УрГУПС встретились с жителями соседних микрорайонов. Модератором выступил вице-губернатор Сергей Бидонько. Поставлена ли точка в затяжном конфликте?

С чего он начался: больше года назад Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС) принял решение о строительстве бассейна в расположенном по соседству парке и приступил к вырубке деревьев. Кроме того, руководство вуза заявило о намерении поставить забор и закрыть территорию парка от посторонних. Горожане выступили против. Активисты решили остановить работы. Они не только собрали более 2500 подписей, но и провели акцию по высадке деревьев на месте вырубленных.

Сначала власти города поддержали руководителей вуза, но ноябре 2020 г. передумали и предложили отказаться от строительства бассейна в парке.

Сегодня стороны конфликта встретились. Об этом рассказал в своем аккаунте на Facebook депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев и подвел итоги:

1. Строить бассейн в парке УрГУПС не будут. Сегодня мнения ректора А. Галкина, Ученого совета УрГУПС, вице-губернатора и тысяч жителей совпали.

2. Сергей Бидонько предложил закрепить договоренности протокольно. Скоро все увидят этот протокол с подписями сторон.

3. Бассейн будет. Его возведут на месте старых хозяйственных построек ВУЗа. Всех место устраивает. Никто из жителей не возражал. Бассейн будет открыт для жителей. Правда, после выполнения учебного плана.

4. С забором сложнее. Но и его, возможно, не будет. Если «контролирующие органы» признают пруд и реку естественными преградами, забор окажется лишним. Сейчас вопрос прорабатывается.

Сегодня был пример того, как можно слушать и слышать, как можно всем договариваться. Конфликтная история, которая длилась больше года, имеет все шансы завершиться миром и мирно. Спасибо всем жителям, которые отстаивали свой парк. Собирали подписи, печатали и распространяли листовки, писали обращения, высаживали в парке деревья, ухаживали за парком. Проделали огромную работу, раскрутили маховик общественного мнения так, что не услышать его было нельзя, — отметил Константин Киселев.

Как решится ситуация с повестками в полицию, которые были отправлены защитникам парка, пока не ясно.

DK.RU писал, что подготовку к строительству спортивного сооружения УрГУПС начал в 2019 г.: в парке вуза вырубили более 50 деревьев.

Напомним, что в конце прошлого года реконструкция Зеленой рощи вызвала шквал критики и мобилизовала студентов на охрану парка.

Решив привести в порядок Парк 50-летия ВЛКСМ, чиновники не стали наступать на грабли и спросили горожан, каким они хотят его видеть после реконструкции. DK.RU опубликовал рендеры будущего благоустройства.

В 2021 г. в трех парках — Юго-Западном, Мало-Истокском и Калиновском — начнутся работы по благоустройству. Областная программа, в рамках которой они запланированы, рассчитана до 2024 г.

