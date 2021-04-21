Дмитрий Пумпянский познакомился с цифровым инжиниринговым центром УрФУ

Председателя совета директоров ТМК и президента Группы «Синара» Дмитрия Пумпянского пригласили на экскурсию в инжиниринговый центр цифровых технологий машиностроения (ИЦЦТМ) УрФУ.

ИЦЦТМ создан в Екатеринбурге в октябре 2019 года инновационной инфраструктурой вуза в партнерстве с ООО «Адванс инжиниринг» при поддержке министерства промышленности и науки Свердловской области, Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. Его цель — обеспечить доступность технологий цифрового инжиниринга и передовых инженерных знаний для промышленных предприятий.

По итогам 2020 года центр заработал 60 млн руб., реализовав 10 контрактов. ИЦЦТМ заключил первые договоры на выполнение инженерных работ в автомобилестроении с Харбинским политехническим университетом. Центр планирует открыть филиал в Турции, где, по словам директора Максима Сапогова, формируются конструкторские бюро нового типа.

Применяемые в центре технологии сквозного цифрового проектирования (Цифровое КБ) позволяют испытывать разрабатываемые изделия еще до их появления в «железе» за счет комплексных компьютерных расчетных моделей и организации работы на базе современных информационных промышленных систем. Так существенно снижаются ошибки при проектировании, значительно сокращается время на разработку изделий и количество дорогостоящих доводочных испытаний опытных образцов.

В рамках обсуждения руководство центра представило алгоритм создания цифровых двойников, продемонстрировав его на примере распределенного проектирования высокоскоростного подвижного состава.

Генеральный директор СТМ Виктор Леш, который также принимал участие в презентации, подтвердил, что создание первого российского высокоскоростного электропоезда может стать базовым проектом для организации сотрудничества холдинга СТМ с Уральским межрегиональным научно-образовательным центром (НОЦ) мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы» и цифровым инжиниринговым центром УрФУ.