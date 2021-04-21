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Госкорпорация заплатит ₽14,6 млн за ликвидацию советского «наследия» на Урале

Госкорпорация заплатит ₽14,6 млн за ликвидацию советского «наследия» на Урале
Иллюстрация: letstrvl.com

«Росатом» опубликовал на сайте госзакупок контракт на расчистку территорий, загрязненных радиоактивными веществами. Желающих за него взяться нашлось немного.

#ЭКОЛОГИЯ#НОВОСТИ

Речь о территории в поселке Озерный Режевского района, где с 1949 по 1964 гг. Минсредмаш СССР занимался обогащением ториевого сырья. После закрытия предприятия были проведены работы по дезактивации и захоронению радиоактивных отходов. Однако прошлогоднее обследование могильников показало, что грунт загрязнен торием-232, радием-226 и калием-40.  

Госкорпорация «Росатом» анонсировала конкурс по поиску подрядчика, который возьмется за ликвидацию «радиационных аномалий». Стоимость контракта была оценена в 14,6 млн руб.

Заявку на участие подала одна компания — московское ООО «Раотех», специализирующееся на разработке и реализации комплексных решений и оптимизации технологий по обращению с радиоактивными отходами.

Заявка была признана соответствующей требованиям. До 15 ноября текущего года ООО «Раотех» предстоит засыпать могильники слоем чистого грунта, засеять площадку газонной травой и снести старое двухэтажное здание Минсредмаша.

Напомним, что из-за дипломатического скандала, разразившегося на этой неделе, госкорпорацию «Росатом» в ближайшие дни официально исключат из числа претендентов на участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке Чехии.

Ранее DK.RU сообщил, что экс-главу уральского атомного завода «Атоммашкомплекс УЭХК» осудили за продажу технологий в Китай. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 189 УК РФ (незаконная передача иностранной организации технологий, которые заведомо для него могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлен экспортный контроль). Суд приговорил Тараса Крокоса к трем годам условно с испытательным сроком на два года.

Автор: Виктория Говорковская
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