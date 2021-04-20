Мусоропереботке в Дегтярске быть? Журналисты узнали о секретном заводе

Под Дегтярском собираются построить мусорный полигон и завод для переработки. Ранее об этой же территории говорил экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Информацию о строительстве объекта для переработки, хранения, утилизации или захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) 66.RU подтвердили два несвязанных друг с другом источника. По их словам, власти рассматривают для размещения полигона участок в промзоне Дегтярска по ул. Водосточной площадью 8 га. Как выяснили журналисты издания, сейчас эта земля предназначена под производственные объекты с санитарно-защитной зоной не менее 300 метров — мусорные полигоны и заводы попадают в эту категорию.

Также журналисты установили, что находящееся рядом здание занимает компания «Рифей» — это региональный оператор по сбору мусора, обслуживающий Северную зону Свердловской области. Учредитель «Рифея» — холдинговая компания «Экологические Системы» — также владеет ООО «Экологические системы». Как рассказывал DK.RU, ООО «Экологические системы» участвовала в первом отборочном туре на заключение концессионного соглашения по строительству мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» и единственная прошла его. По итогам рассмотрения два других участинка — ООО «СРГ-Екатеринбург» и АО «УБТ-Уралвагонзавод» — выбыли из-за несоответствия заявок условиям. Окончательные итоги конкурса должны подвести летом.

Отметим, что компании «Рифей» и «Экологические Системы» подконтрольны бизнесменам Алексею Боброву и Артему Бикову. Ранее еще одна компания, также подконтрольная уральским олигархам, выиграла конкурс на строительство полигона ТКО и завода по сортировке мусора под Нижним Тагилом. Официально победитель — компания «Интертехэлектро» — зарегистрирована в Москве, но, по данным сайта Kartoteka.ru, в числе совладельцев АО «Интертехэлектро» значится компания «Автотрансбюро», которая принадлежит бизнесмену Алексею Боброву.

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Наличие офиса «Рифея» на участке в Дегтярске косвенно подтверждает информацию о строительстве здесь мусорных мощностей. Тем более, осенью 2020 г. Александр Высокинский, занимавший тогда должность мэра Екатеринбурга, сообщил в прямом эфире Е1, что новый полигон ТКО построят именно под Дегтярском. Однако источник в правительстве региона рассказал DK.RU, что власти рассматривают площадку под Дегтярском как одну из возможных, но никаких финальных решений не принято.

Комментарий Высокинского не согласован с минЖКХ, — добавили тогда в правительстве.

Напомним, разговор о строительстве мусорного полигона, который будет обслуживать южные территории Екатеринбурга и близлежащие города, идет уже несколько лет. Сейчас весь мусор города свозится на один полигон — Северный, однако его запасы истощаются. Ранее власти заявляли, что мощностей Северного хватит только до 2023-24 гг.. после этого полигону добавили еще 25 га, сообщал DK.RU.

Замминистра ЖКХ Свердловской области Егор Свалов сообщал, что для полигона рассматриваются пять земельных участков за пределами Екатеринбурга. Точные их координаты в департаменте информационной политики Свердловской области предпочли не раскрывать. Такую скрытность чиновники объяснили желанием «не допустить искажения информации, в том числе о принятии решения о размещении объекта на конкретном участке». Это связано с протестными настроениями жителей, которые не хотят видеть в соседях мусороперерабатывающие предприятия.

Ежегодно Свердловская область генерирует порядка 1,6 млн тонн отходов. В планах областных властей построить от 14 до 17 мусоросортировочных комплексов и два объекта утилизации отходов. Комплексы будут обеспечивать сортировку 60% отходов и переработку 36%. Строиться предприятия будут по программе государственно-частного партнерства: власти уже заключили соответствующие концессионные соглашения на строительство комплексов в Красноуфимске, Краснотурьинске, Среднеуральске, Алапаевске и Нижнем Тагиле.