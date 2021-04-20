Что происходит с Навальным в заключении. В Египет запустят чартеры. Главное 20 апреля

В тюремной больнице Навальному поставили только одну капельницу с глюкозой за два дня — при этом Кремль больше не намерен комментировать ситуацию с политиком.

Россия может возобновить чартерные рейсы на курорты Египта после 10 мая, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиакомпании. Интерес российских туроператоров к Египту вырос после того как авиасообщения с Турцией было приостановлено на 1,5 месяца, до 1 июня.

Изучаются решения по возобновлению авиасообщения одновременно с Хургадой и Шарм-Эль-Шейхом во второй декаде мая. Прорабатываются возможности выполнения чартерных рейсов, ведутся «пресейлы» с туроператорами, — сказал собеседник агентства.

Чартерные рейсы на египетские курорты были запрещены в ноябре 2015 года после теракта, в котором погибло 224 человека: на борту самолета рейса Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург произошел взрыв, расследование показало, что бомбу на борт пронесли в египетском аэропорту.

Что происходит с Навальным в тюремной больнице

Оппозиционный политик Алексей Навальный, который с конца марта проводит голодовку, находится в одиночной камере туберкулезной больницы колонии строгого режима ИК-3 во Владимирской области, рассказал в Twitter его адвокат Вадим Кобзев. Навального госпитализировали в воскресенье и вечером с четвёртого раза ему сделали капельницу с глюкозой, а вчера три медсестры еще шесть раз пытались сделать ещё одну капельницу, но не смогли попасть в вену, на этом «лечебные процедуры» ФСИН закончились, добавил Кобзев.

Состояние здоровья политика в колонии резко ухудшилось, анализ его крови говорит о критическом состоянии, говорил его лечащий врач.

В Кремле сегодня заявили, что больше не будут комментировать происходящее с Навальным в колонии. Председатель президентского совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что не поедет в колонию к оппозиционеру: «Ну, приеду, увижу больного, нездорового, отощавшего человека и что? Это пахнет дешевым пиаром. Мы и так представляем, что там происходит».