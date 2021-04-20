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В Свердловской области в шесть раз выросло количество точек с возможностью оплаты через QR

В Свердловской области в шесть раз выросло количество точек с возможностью оплаты через QR
Иллюстрация: Unsplash

В Свердловской области количество торговых точек, подключивших сервис Сбера «Плати QR», за последние 12 месяцев выросло в 6 раз и составило 10.000. Еще год назад их число не превышало 1800.

Максимальные объемы платежей с использованием QR приходятся на такие категории товаров и услуг, как турфирмы, стройматериалы, товары для дома и ремонта, красота и здоровье.

Сервис приёма оплаты по QR-коду «Плати QR», запущенный в августе 2019 года, позволяет принимать безналичные бесконтактные платежи без использования банковского оборудования и подключения к электросети. Получить индивидуальный QR-код продавец может, заключив соответствующий договор с банком. Код можно интегрировать с кассой, вендинговым аппаратом, с сайтом, либо распечатать и разместить на видном для клиентов месте.

Сегодня предпринимателям важно уметь не только быстро и качественно предоставить услугу или продать продукт, но и организовать простые и удобные способы оплаты. Сервис Сбера «Плати QR» позволяет совершить платеж в считанные секунды. Оплата через приложение надежнее переводов на карту продавца, потому что исключает риски ошибки и удобнее для клиента. Именно поэтому уже который месяц мы видим прирост подключения этой услуги, — говорит Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка.

Чтобы покупателю воспользоваться сервисом «Плати QR», необходимо открыть мобильное приложение Сбербанк Онлайн и выбрать на главном экране — «Оплата по QR или штрих коду». Затем навести камеру телефона на QR-код – он считается автоматически, — после чего ввести сумму покупки и подтвердить оплату. В некоторых случаях сумму вводить не надо — она уже будет определена продавцом заранее. Покупатель и предприниматель получат уведомление о том, что платеж прошел успешно: покупателю уведомление придёт в приложении Сбербанк Онлайн, а продавцу — в мобильном приложении СберБизнес.

Более подробную информацию о сервисе можно узнать на сайте.

Автор: Гринина Ирина
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