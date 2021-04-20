Свердловских дорожников проверяют силовики

Сотрудники полиции и Росгвардии провели оперативные действия в офисе компании «УралДорТехнологии» на Антона Валека, 15: изъяли и увезли компьютеры фирмы.

О прошедших обысках сообщил телеграм-канал Ural Mash и сопроводил пост съемками с места событий.

«УралДорТехнологии» — одна из крупнейших в области компаний, занимающихся дорожным строительством и благоустройством территорий. Именно эта компания участвовала в разработке проекта строительства и ремонта дорог к Универсиаде-2023, а также выполняла проект реконструкции Шарташа. В 2019 г. «УралДорТехнологии» выполняли ремонт улицы Шефской. Контракт на эти работы стоил более 250 млн руб., однако результаты вызвали возмущение общественников.

По данным источников, компания «УралДорТехнологии» подконтрольна бизнесмену Виталию Кочеткову, которому принадлежит еще один крупный бизнес — сотовый оператор «Мотив». В марте 2021 г. в офисах «Мотива» и квартирах работников этой организации также прошли обыски.

Силовики официально не комментировали, с чем связан их интерес к дорожному подрядчику, неофициально источники указывают, что речь может идти о картельном сговоре.

Напомним, недавно DK.RU рассказывал о картельном сговоре между двумя компаниями, занимающимися ремонтом дорог в Полевском городском округе — ООО «ГУДСР» и ООО «ИЦ «Дорконтроль». Компании работали по следующей схеме. За то, что ООО «ГУДСР» не стало участвовать в торгах, контракт на исполнение более чем 90% работ был передан по договору субподряда компаниии ООО «АСТ-групп», аффилированной с «ГУДСР».

ИЦ «Дорконтроль» в свою очередь получил 4 млн руб., не выполняя при этом никаких работ по контракту, — пояснили схему в свердловском управлении Федеральной антимонопольной службы, которая и обнаружила сговор.

Отметим, «ГУДСР» входит в ТОП-10 компаний Свердловской области, получающих самые большие госконтракты на ремонт дорог. Фирма «УралДорТехнологии», в которой сегодня прошли обыски, в 2020 г. заняла в этом списке третье место: за прошедший год она получила госконтракты на ремонт дорог на общую сумму 3,7 млрд руб.