23 апреля в МЕГЕ Екатеринбург состоится весенняя ярмарка вакансий

В пятницу 23 апреля с 12 до 16 часов на Вкусном бульваре МЕГИ будет организована ярмарка вакансий от Екатеринбургского центра занятости, на которой будут представлены вакансии работодателей.

В числе вакансий будут и те, которые подходят для людей с ограниченными возможностями здоровья. Своё желание принять участие в мероприятии выразили более двадцати работодателей: ИКЕА, ОБИ, АШАН, Леруа Мерлен, Магнит, РЖД, Городской транспорт, Лента, Медицинские технологии, РОССЕТИ и многие другие.

Помимо собеседования с работодателем, каждый желающий сможет пройти бесплатное профориентационное тестирование и получить квалифицированную консультацию специалиста отдела профессионального обучения.

Деловая часть программы включает в себя ряд выступлений специалистов Екатеринбургского центра занятости, которые проведут мастер-классы по самопрезентации и составлению резюме, расскажут об особенностях трудоустройства соискателей с инвалидностью на квотируемые рабочие места. Спикеры из Ассоциации «Особые люди» и проекта «Право на дело» расскажут об основных принципах корректного взаимодействия с людьми с ОВЗ.

Также во время проведения ярмарки вакансий в МЕГА Парке будет работать мобильный офис Екатеринбургского центра занятости, в котором посетители смогут получить информацию об актуальных вакансиях в Екатеринбурге.

Сейчас в базе вакансий Екатеринбургского центра занятости представлено более 20 000 предложений от работодателей, из них 3 000 вакансий для граждан с инвалидностью. Проведение ярмарок вакансий в МЕГЕ – один из эффективных способов содействия в трудоустройстве соискателей и удовлетворения потребностей работодателей. Мы надеемся, что проведение подобных мероприятий совместно с МЕГОЙ станет доброй традицией, — подчеркивает директор Екатеринбургского центра занятости Владимир Подгорнов.

МЕГА держит фокус на социально значимые проекты и стремится к максимальной инклюзивности в планировании мероприятий, подчеркивают в администрации торгового центра.