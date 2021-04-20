Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 21.04
76,01
91,75
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

23 апреля в МЕГЕ Екатеринбург состоится весенняя ярмарка вакансий

23 апреля в МЕГЕ Екатеринбург состоится весенняя ярмарка вакансий
Иллюстрация: Екатеринбургский центр занятости

В пятницу 23 апреля с 12 до 16 часов на Вкусном бульваре МЕГИ будет организована ярмарка вакансий от Екатеринбургского центра занятости, на которой будут представлены вакансии работодателей.

В числе вакансий будут и те, которые подходят для людей с ограниченными возможностями здоровья. Своё желание принять участие в мероприятии выразили более двадцати работодателей: ИКЕА, ОБИ, АШАН, Леруа Мерлен, Магнит, РЖД, Городской транспорт, Лента, Медицинские технологии, РОССЕТИ и многие другие.

Помимо собеседования с работодателем, каждый желающий сможет пройти бесплатное профориентационное тестирование и получить квалифицированную консультацию специалиста отдела профессионального обучения.

Деловая часть программы включает в себя ряд выступлений специалистов Екатеринбургского центра занятости, которые проведут мастер-классы по самопрезентации и составлению резюме, расскажут об особенностях трудоустройства соискателей с инвалидностью на квотируемые рабочие места. Спикеры из Ассоциации «Особые люди» и проекта «Право на дело» расскажут об основных принципах корректного взаимодействия с людьми с ОВЗ.

Также во время проведения ярмарки вакансий в МЕГА Парке будет работать мобильный офис Екатеринбургского центра занятости, в котором посетители смогут получить информацию об актуальных вакансиях в Екатеринбурге.

Сейчас в базе вакансий Екатеринбургского центра занятости представлено более 20 000 предложений от работодателей, из них 3 000 вакансий для граждан с инвалидностью. Проведение ярмарок вакансий в МЕГЕ – один из эффективных способов содействия в трудоустройстве соискателей и удовлетворения потребностей работодателей. Мы надеемся, что проведение подобных мероприятий совместно с МЕГОЙ станет доброй традицией, — подчеркивает директор Екатеринбургского центра занятости Владимир Подгорнов.

МЕГА держит фокус на социально значимые проекты и стремится к максимальной инклюзивности в планировании мероприятий, подчеркивают в администрации торгового центра.

Мы всегда исходим из потребностей и желаний жителей и гостей Екатеринбурга, а вопросы трудоустройства на сегодняшний день очень актуальны. Поэтому мы решили снова собрать на единой площадке ведущих работодателей города и дать возможность гостям МЕГИ в комфортной обстановке найти подходящие вакансии и получить новые знания, – резюмируют представители МЕГИ Екатеринбург.

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Чехия высылает 18 дипломатов и обвиняет Петрова и Боширова из ГРУ в организации взрываЧехия высылает 18 дипломатов и обвиняет Петрова и Боширова из ГРУ в организации взрыва
  • «Росатом» исключат из тендера на достройку чешской АЭС после дипломатического скандала«Росатом» исключат из тендера на достройку чешской АЭС после дипломатического скандала
  • В Екатеринбурге осенью снесут офисный центрВ Екатеринбурге осенью снесут офисный центр
  • «Возник бы реальный конкурент экосистемам госбанков». Зампред «Нейвы» о причинах закрытия«Возник бы реальный конкурент экосистемам госбанков». Зампред «Нейвы» о причинах закрытия
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.