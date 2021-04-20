В Екатеринбурге пройдет конференция для МСП по инструментам финансового рынка

4 июня 2021 г. в Екатеринбурге состоится конференция Cbonds «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП». Мероприятие пройдет в очном формате в отеле Novotel Екатеринбург Центр.

Российский финансовый рынок активно развивается, и привлекает как новых инвесторов (количество инвесторов на Московской бирже в 2020 году превысило 5 млн. человек), так и новых эмитентов. При этом, если раньше такие инструменты как выпуск облигаций или проведение IPO были доступны только крупнейшим корпорациям, то сейчас этим инструментом могут пользоваться и компании среднего, а иногда даже малого бизнеса.

За 2020 год компаниями малого и среднего бизнеса было осуществлено более 80 выпусков облигаций, значительная часть этих компаний базируется в регионах России. Подробнее о том, как пользоваться инструментами российского финансового рынка, расскажут на конференции.

Спикеры затронут юридические аспекты и требования к эмитентам МСП, поделятся накопленным опытом по выводу компаний МСП на рынок публичных заимствований и обсудят традиционные инструменты денежного рынка и хеджирование валютных и процентных рисков. В заключение мероприятия состоится секция, посвященная привлечению стратегического инвестора и подготовке компании к IPO.

Подробнее с программой можно ознакомится по ссылке.

Условия участия:

До 23 апреля участие бесплатно для представителей промышленных предприятий и компаний нефинансового сектора (за исключением юридических и консультационных), не более 2 представителей от одной организации.

Для остальных делегатов стоимость участия составляет 35 000 рублей.

Подробности участия и регистрация доступны по ссылке.

Партнеры:

Генеральный партнер: СКБ-Банк;

Официальный партнер: GrottBjorn, Юнисервис Капитал;

Информационный партнер: Деловой Квартал.