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Власти снова отменяют массовые мероприятия. Под угрозой «Майская прогулка»

Власти снова отменяют массовые мероприятия. Под угрозой «Майская прогулка»
Иллюстрация: официальный портал Екатеринбурга ekburg.ru

Предполагалось, что пешая прогулка традиционно пройдет в третье воскресенье мая — 16 числа. Однако власти заявили об отмене нескольких крупных событий.

#ОТДЫХ#ДОСУГ#ЗОЖ

Об отмене нескольких мероприятий объявил замруководителя регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса Павел Креков.

Легкоатлетическую эстафету и ряд других спортивных мероприятий мы будем отменять. Просто порекомендуем людям прогуляться, подышать воздухом в кругу близких и знакомых, желательно вакцинированных, — заявил он на брифинге 20 апреля.

Для организаторов «Майской прогулки» решение властей стало полной неожиданностью. 

Нам отдельно никто не сообщил, все [рекламные, пиар] мероприятия идут по плану. Сейчас будем решать, что делать, — прокомментировала для DK.RU Cветлана Толмачева, которая занимается продвижением мероприятия.

Напомним, 16 мая участники «Майской прогулки-2021» должны были стартовать от Уральского государственного педагогического университета (пр. Космонавтов, 26, станция метро «Машиностроителей»). Финиш расположится у главного корпуса Уральского федерального университета (ул. Мира, 19). В этом году организаторы запланировали четыре маршрута — на 17, 22, 37,5 и 50 км. Все маршруты проложены по северным окрестностям города и проходят по территории парка Победы, Шувакишского, Калиновского и Шарташского лесопарков. Один из маршрутов предполагается посвятить 75-летию Свердловского отделения Русского географического общества.

Регистрация на мероприятие уже началась: подать заявку можно подать на официальном сайте «Майской прогулки», в магазинах ВЕК или непосредственно на старте прогулки, заполнив анкету.

Организаторы прогулки тем вренем сообщили, что пока официального решения об отмене мероприятия власти не приняли.

На брифинге речь шла о событиях 1-9 мая. Наше — позже, — пояснила Светлана Толмачева.

Оперштаб утвердил решение губернатор аСвердловской области Евгения Куйвашева, который объявил об изменении формата проведения других массовых мероприятий. 

В этом году от шествия в честь Праздника Весны и Труда придется отказаться. Эта мера позволит нам сдержать распространение коронавирусной инфекции. На текущий момент мы наблюдаем устойчивое снижение заболеваемости, однако этот результат нужно закрепить и не допустить новой угрозы жизни и здоровью уральцев, — пояснил Евгений Куйвашев на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

Изменятся и мероприятия в В День Победы. По словам губернатора, состоится только военный парад, а прохождение Бессмертного полка будет организовано в онлайн-формате, уточняет JustMedia.ru.

Напомним, в прошлом году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией Майскую прогулку удалось провести лишь 27 сентября. Как сообщал DK.RU, несмотря на перенос, в мероприятии приняли участие более 10 тыс. человек.

«Майскую прогулку» также можно назвать одним из брендов Екатеринбурга. Впервые мероприятие состоялось  20 мая 1984 г. Инициаторами стали сотрудники и студенты Уральского политехнического института. За три десятка лет Майская прогулка стала одним из самых массовых ЗОЖ-мероприятий Екатеринбурга и дала начало еще одной подобной акции — велосипедной Майской прогулке.

Принципиальное отличие Майской прогулки от других ЗОЖ-проектов — участники не соревнуются между собой, а организаторы не отслеживают хронометраж всех вышедших на маршруты. Продолжительность и темп пешеходы выбирают самостоятельно в зависимости от своих сил и погоды. На дистанциях работают контрольные пункты. Каждый участник, прошедший свой маршрут, становится обладателем памятного значка.

Автор: Инна Вейн
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