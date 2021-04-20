«В этом году на проект денег нет». Строительство нового зала филармонии притормозилось

До конца года планировалось разработать проектно-сметную документацию на строительство объекта, однако в бюджете таких денег нет. Найти кредит тоже проблематично: поручиться по нему власти не готовы.

О сложностях с реализацией проекта по строительству нового зала Свердловской филармонии источник в правительстве области рассказал изданию «Ъ-Урал». По его словам, общая стоимость работ оценивается в 17 млрд руб. Из них 2 млрд руб. необходимы на разработку проектно-сметной документации. Сделать ее планировалось в 2021 г., но в бюджете области деньги на эти нужды не предусмотрены. В апреле на совещании у первого заместителя губернатора Александра Высокинского зашла речь о привлечении кредита на проектирование объекта.

Но для этого нужны подтвержденные источники финансирования на само строительство или залог со стороны области. Ни того, ни другого нет. Проектировать объект в этом году пока не на что, — приводит слова чиновника «Ъ-Урал».

По его словам, сейчас проект пытаются включить в несколько госпрограмм. Это может быть программа «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» или же федеральная программа «Развитие культуры».

Есть реальные опасения, что реализацию проекта могут перенести на неопределенный срок, — отметил собеседник «Ъ-Урал».

Отметим, еще осенью прошлого года DK.RU рассказывал о том, что работы по строительству нового зала филармонии идут с отставанием. Сдать объект к намеченному изначально сроку — юбилею Екатеринбурга в 2023 г. — помешала пандемия.

Архитекторы работают над проектом удаленно, в режиме видеоконференции. Ситуация осложняется тем, что партнеры Zaha Hadid Architects находятся в разных странах — в Германии, Франции, Австралии, — объяснили тогда кураторы проекта.

Zaha Hadid Architects. Его команда предложила построить большой и камерный залы на 1,6 тыс. человек и 350 человек соответственно, рассказывал DK.RU. Напомним, о строительстве нового зала филармонии заговорили несколько лет назад. В 2018 г. провели конкурс на лучший проект концертного зала. Победителем стало одно из самых авторитетных архитектурных бюро в мире —. Его командабольшой и камерный залы на 1,6 тыс. человек и 350 человек соответственно, рассказывал DK.RU.

На месте будущего строительства размещалась жилая пятиэтажка (ул. Карла Либкнехта, 40), которую необходимо было снести, а для этого — расселить людей. Не все собственники сразу согласились покинуть свои квартиры. Одна из расселяемых квартир была выкуплена у владельца за рекордную цену — 18 млн руб. Формальности растянулись почти на два года. Расчистка площадки началась только в июле 2020 г. Подрядчик строительства нового зала официально еще не выбран. Но в сентябре 2020 г. АО «Синара-Девелопмент» (входит в группу «Синара») и официальный куратор проекта — АНО «Центр развития социально-культурной инициативы Свердловской области» (ЦРСКИ) — подписали соглашение о сотрудничестве. Речь шла о том, что девелопер будет оказывать консультационные услуги. В марте этого года глава «Синара Девелопмент» Тимур Уфимцев в интервью 66.ru подтвердил намерения участвовать в проекте, а заодно сообщил, что из-за непонимания источников финансирования процесс пока притормозился.