«Люди примеряют происходящее на себя». Россиян охватил страх перед полицией и судами

«Подавляющая часть общества не хочет революций и потрясений, так как опасается их последствий. В то же время то, как действуют правоохранительные органы и суды, людям тоже не очень нравится».

В начале 2021 г. среди опасений россиян на первое место по значимости вышел страх перед действиями полиции и судов в связи с акциями протеста, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Национальный индекс тревожностей», подготовленный Компанией развития общественных связей (КРОС). С января по март в соцсетях был всплеск негатива по отношению и к правоохранителям, и к протестующим. Другой большой источник страха — рост цен на продукты питания. В десятке также угроза «революции и потрясений» из-за ситуации вокруг заключения оппозиционера Алексея Навального, обострение вооруженного конфликта на Донбассе и отношений России с США, продолжение пандемии коронавируса, нашествие волков в малых городах.

Согласно выводам авторов доклада, тему действий полиции и судов в связи с акциями протеста в соцсетях обсуждали в 7,7 раза активнее, чем в СМИ. «Национальный индекс тревожностей» ранжирует страхи на основе анализа новостей в медиа и самых обсуждаемых тем в соцсетях.

«Вероятность сценария мягкого транзита власти снижается». Протест стал жестче. Что дальше?

Исследователи зафиксировали не только всплеск негатива по отношению к силовикам и судам в соцсетях, но и опасения, что протесты предназначены «дестабилизировать обстановки», грозят массовыми беспорядками и «цветной революцией». Больше всего этого боялись в Москве, Санкт-Петербурге и Новгородской области. При этом в Архангельской, Омской, Смоленской, Кировской областях и ряде других регионов вырос страх перед «нашествием волков» в связи с появлением этой проблемы.

Впрочем, тревожность граждан выросла прежде всего из-за политической повестки и протестов, считает директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев.