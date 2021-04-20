Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 20.04
76,24
91,47
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Люди примеряют происходящее на себя». Россиян охватил страх перед полицией и судами

«Люди примеряют происходящее на себя». Россиян охватил страх перед полицией и судами
Иллюстрация: DK.RU

«Подавляющая часть общества не хочет революций и потрясений, так как опасается их последствий. В то же время то, как действуют правоохранительные органы и суды, людям тоже не очень нравится».

#ПРОТЕСТЫ#НАСЕЛЕНИЕ#НОВОСТИ

В начале 2021 г. среди опасений россиян на первое место по значимости вышел страх перед действиями полиции и судов в связи с акциями протеста, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Национальный индекс тревожностей», подготовленный Компанией развития общественных связей (КРОС). С января по март в соцсетях был всплеск негатива по отношению и к правоохранителям, и к протестующим. Другой большой источник страха — рост цен на продукты питания. В десятке также угроза «революции и потрясений» из-за ситуации вокруг заключения оппозиционера Алексея Навального, обострение вооруженного конфликта на Донбассе и отношений России с США, продолжение пандемии коронавируса, нашествие волков в малых городах. 

Согласно выводам авторов доклада, тему действий полиции и судов в связи с акциями протеста в соцсетях обсуждали в 7,7 раза активнее, чем в СМИ. «Национальный индекс тревожностей» ранжирует страхи на основе анализа новостей в медиа и самых обсуждаемых тем в соцсетях.

«Вероятность сценария мягкого транзита власти снижается». Протест стал жестче. Что дальше?

Исследователи зафиксировали не только всплеск негатива по отношению к силовикам и судам в соцсетях, но и опасения, что протесты предназначены «дестабилизировать обстановки», грозят массовыми беспорядками и «цветной революцией». Больше всего этого боялись в Москве, Санкт-Петербурге и Новгородской области. При этом в Архангельской, Омской, Смоленской, Кировской областях и ряде других регионов вырос страх перед «нашествием волков» в связи с появлением этой проблемы. 

Впрочем, тревожность граждан выросла прежде всего из-за политической повестки и протестов, считает директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев.

Подавляющая часть общества не хочет революций и потрясений, так как опасается их последствий. В то же время то, как действуют правоохранительные органы и какие решения принимают суды, людям тоже не очень нравится… Даже не соглашаясь с протестующими, люди примеряют происходящее на себя и испытывают тревогу и за собственную безопасность».

 
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Чехия высылает 18 дипломатов и обвиняет Петрова и Боширова из ГРУ в организации взрываЧехия высылает 18 дипломатов и обвиняет Петрова и Боширова из ГРУ в организации взрыва
  • «Росатом» исключат из тендера на достройку чешской АЭС после дипломатического скандала«Росатом» исключат из тендера на достройку чешской АЭС после дипломатического скандала
  • В Екатеринбурге осенью снесут офисный центрВ Екатеринбурге осенью снесут офисный центр
  • «Возник бы реальный конкурент экосистемам госбанков». Зампред «Нейвы» о причинах закрытия«Возник бы реальный конкурент экосистемам госбанков». Зампред «Нейвы» о причинах закрытия
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.