Уральские разработчики экологичной бытовой и промышленной химии начнут мировую экспансию

Компания «Биомикрогели» привлекла 1 млрд руб. от основателя фонда Zoom Capital Грегори Беренштейна. За счет этих средств уральские инноваторы намерены закрепиться на мировом рынке.

О новом инвесторе основатель компании «Биомикрогели» Андрей Елагин сообщил на своей странице в Facebook.

Когда ты реализуешь мечту, создавая ее с полнейшего нуля, опираясь только на свои идеи, силы и команду, когда каждый день вольно или нет — становишься лучше себя вчерашнего, […] когда после сделки ты думаешь: «Черт возьми, как же много сейчас станет возможным — продукты и технологии для решения по настоящему важных и сложных глобальных проблем на Планете», — это просто не передать словами. Теперь нас в команде стало еще на одного человека больше, — поделился эмоциями Андрей Елагин.

Отметим, Грегори ​Беренштейн и раньше инвестировал в уральскую инновационную компанию. По данным системы СПАРК, он владеет долей в ООО «НПО Биомикрогели» с 2018 г. С 31 марта 2021 г. она выросла до 49,05%. Еще 19,54% принадлежит гендиректору Андрею Елагину, 10,87% — директору R&D Максиму Миронову, 7,88% — директору по развитию бизнеса Вадиму Турыгину. Еще 12,66% составляет доля другого инвестора — главы компании «Реиннольц Лаб» Павла Блохина. Он, как и Грегори Беренштейн, вошел в капитал в 2018 г.

>>> Читайте также: Вместо инвестора нашел проблемы. Три главных ошибки при поиске капитала

Новые инвестиции дадут возможность уральской компании выйти на мировой рынок с несколькими своими разработками. Основным источником роста бизнеса Андрей Елагин считает направления очистки воды, которая используется при добыче нефти, а также повышение эффективности производства растительных масел. Также «Биомикрогели» намерены продавать выпускаемую ими экологичную бытовую химию под брендом Wonder Lab в странах Европы и Китае.

По данным Forbes, сейчас компания участвует в конкурсе на обслуживание портов Роттердама и Антверпена в Нидерландах. Кроме того, уральцы внедряют биомикрогели на фабриках в Индонезии и Малайзии, чтобы эффективнее экстрагировать пальмовое масло.

Из-за высокой стоимости микрогели ранее применялись очень ограниченно, в основном в области медицины для микрокапсулирования и доставки лекарств в организме человека. Мы разработали новую технологию их получения на основе растительных и распространенных во всем мире продуктов, сделав их доступными для новых сфер промышленного применения, — рассказал Андрей Елагин изданию Inc.Russia.

Напомним, компания «БиоМикроГели» появилась в 2012 г. Ее создали аспирант физико-технического факультета УрФУ Андрей Елагин и доктор химических наук Максим Миронов. Первые реагенты были созданы в гаражных условиях, а сейчас компании принадлежат четыре химические лаборатории и два производственных цеха. DK.RU рассказывал историю разработчиков. В прошлом году мы также писали, что «Биомикрогели» участвовали в ликвидации экологической катастрофы в Норильске, вызванной разливом нефти. После этого инновационную продукцию компании включили в технологическую базу данных МЧС.

По итогам 2020 г., эксперты DK.RU включили создателя «БиоМикроГели» Андрея Елагина в ТОП-40 Главных людей Урала — в номинации «Социальный бизнес».